Гюлер может дебютировать за «Реал» в матче с «Севильей». 18-летний хавбек вернется в общую группу на этой неделе

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига травмы Здоровье Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер может дебютировать за «Реал» в матче с «Севильей».

Напомним, в сентябре 18-летний полузащитник получил травму бедра и выбыл на срок от трех недель до месяца. До этого Гюлер перенес операцию в связи с травмой мениска, полученной во время летнего турне команды в США.

Как сообщает As, предполагается, что Гюлер вернется в общую группу «Реала» на этой неделе. Полузащитник больше не испытывает дискомфорта и провел в общей группе часть тренировки в прошлый четверг. Не исключено, что дебют Гюлера за «Реал» может состояться уже в ближайшем матче против «Севильи» 21 октября.

Отметим, что более чем за три месяца после перехода в «Реал» за 20+10 млн евро Гюлер еще ни разу не попадал в заявку на матчи.

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5 комментариев

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Гамаль Хайдаров
аккуратно, парень только выздоровел, а вы хотите дать ему первый матч против Рамоса
+3
-1
+2
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Hi Hi
Анчи выпустит его за 1 минуту до конца матча
0
0
0
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