Гюлер прооперирован после травмы мениска. Хавбек «Реала» начнет реабилитацию в ближайшие дни
Новичок «Реала» Арда Гюлер перенес операцию на колене.
Напомним, Гюлер получил травму мениска во время предсезонного турне «Реала» по США. Мадридский клуб сообщил, что 18-летний полузащитник успешно перенес артроскопическую операцию на правом колене. В ближайшие дни Гюлер начнет процесс восстановления.
Ожидается, что после операции Гюлер пропустит около 1,5 месяца.
Арда Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» этим летом. Статистика 18-летнего полузащитника доступна здесь.
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Здоровья Гюлеру🤍