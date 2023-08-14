Гюлер прооперирован после травмы мениска. Хавбек «Реала» начнет реабилитацию в ближайшие дни

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Здоровье Арда Гюлер Футбол

Новичок «Реала» Арда Гюлер перенес операцию на колене.

Напомним, Гюлер получил травму мениска во время предсезонного турне «Реала» по США. Мадридский клуб сообщил, что 18-летний полузащитник успешно перенес артроскопическую операцию на правом колене. В ближайшие дни Гюлер начнет процесс восстановления.

Ожидается, что после операции Гюлер пропустит около 1,5 месяца.

Арда Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» этим летом. Статистика 18-летнего полузащитника доступна здесь.

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5 комментариев

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Eziiko
Конкретно не везёт Реалу, надеюсь больше не будет травмированных
+16
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ZA.RMA
У Реала эпидемия какая-то тяжелых травм..и это очень беспокоит..
Здоровья Гюлеру🤍
+11
-1
+10
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Asker Nourusov
здоровья юному мадридисту!
+8
-1
+7
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residentfclm
Что за эпидемия травм в Мадриде
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Артём Поддубный
надеюсь скоро восстановится и покажет высочайший уровень)
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