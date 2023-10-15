«##### Палестину!» Болельщик выкриком прервал минуту молчания в матче 4-й лиги Англии, стадион отреагировал неодобрительно
В 4-й лиге Англии фанаты оскорбляли Палестину во время минуты молчания.
Инцидент произошел в субботу перед матчем 4-го дивизиона Англии между «Ноттс Каунти» и «Мэнсфилд Таун» (1:4).
Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате эскалации конфликта Израиля и Палестины.
В социальных сетях появилось снятое во время минуты молчания видео, на котором можно расслышать выкрик: «##### Палестину!»
Другие болельщики отреагировали на выкрик неодобрительными возгласами. Один из зрителей выкрикнул в ответ: «Это неуважительно!»
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.
Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
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