«##### Палестину!» Болельщик выкриком прервал минуту молчания в матче 4-й лиги Англии, стадион отреагировал неодобрительно

Теги премьер-лига Англия болельщики сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Ноттс Каунти Д4 Англия Сборная Палестины по футболу Мэнсфилд Таун Политика брань Футбол

В 4-й лиге Англии фанаты оскорбляли Палестину во время минуты молчания.

Инцидент произошел в субботу перед матчем 4-го дивизиона Англии между «Ноттс Каунти» и «Мэнсфилд Таун» (1:4).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате эскалации конфликта Израиля и Палестины.

В социальных сетях появилось снятое во время минуты молчания видео, на котором можно расслышать выкрик: «##### Палестину!»

Другие болельщики отреагировали на выкрик неодобрительными возгласами. Один из зрителей выкрикнул в ответ: «Это неуважительно!»

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

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30 комментариев

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Верховный Лорд
Уволившийся с FA раввин, мы тебя узнали!
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counsel
что может быть интереснее криков болельщиков в 4-й лиге Англии для читателей из России ...
+11
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VDX00
А что было бы, если бы другую страну в лозунг подставил?
+12
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Верховный Лорд
Ответ VDX00
А что было бы, если бы другую страну в лозунг подставил?
Издание Bild его бы похвалило
+9
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Bring Me The Horizon
Ответ Верховный Лорд
Уволившийся с FA раввин, мы тебя узнали!
Он решил начать своё сопротивление с самых низов)))
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Очевидное невероятное
Ответ stason79
а если б в 94 крикнули "к черту Чечню!!" ты бы не захлопал?
ты далек от политики, истории.
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Очевидное невероятное
Ответ Ебздрогыч
Такими темпами, чую, скоро большинство забудет про Украину
уже забывают
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Очевидное невероятное
Ответ stason79
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во всем!!
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terskiybereg
Ответ Ебздрогыч
Такими темпами, чую, скоро большинство забудет про Украину
Осень 2022 скоро Европа замерзнет без российского газа и сольет Украину
Зима 2023 скоро Европа свергнет свои правительства из-за подорожания цен и точно-точно сольет Украину
Лето 2023 скоро Украине нечем будет воевать и про нее точно забудут
Осень 2023...
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Ебздрогыч
Такими темпами, чую, скоро большинство забудет про Украину
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Korotkov R.A.
«Мойша еще никогда не был так близок к провалу…»
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#SharkTeam
Ответ JENNINGS
Ещё в 2019 году Жириновский предсказывал, что к 2024 году про Украину все забудут из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
Жириновский даже не знал еще что получится из СВО. Я думаю щас уже придумывают его "предсказания"
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Ansu Fati
Каково мнение по этому поводу болельщика с 4 лиги Мозамбика?
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Red-Blue Warrior.
Ответ terskiybereg
Осень 2022 скоро Европа замерзнет без российского газа и сольет Украину Зима 2023 скоро Европа свергнет свои правительства из-за подорожания цен и точно-точно сольет Украину Лето 2023 скоро Украине нечем будет воевать и про нее точно забудут Осень 2023...
Осень 2023.. 404-ю начали сливать
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Lev140588
Мир катится в некое место, до которого не достают солнечные лучи.
Люди, опомнитесь.
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Роман Буянов
Ответ stason79
а если б в 94 крикнули "к черту Чечню!!" ты бы не захлопал?
Какой же ты шиз...
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stason79
Ответ Очевидное невероятное
ты далек от политики, истории.
ла ты чего? ))) правда?
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евГений
Ответ Роман Буянов
Какой же ты шиз...
Неееееет радикальные члены хамас же не поддерживают независимость «ичкерии» нееет это все невинные овечки снимающие снафф видео с женщинами и стариками, неееет
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