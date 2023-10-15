Карпин о Кении: «Экзотичные для нас соперники последнее время. Там нет игроков топ-лиг, но они атлетичные, мощные. Легко не будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящей игре с Кенией.

Команды встретятся завтра, 16 октября. Товарищеский матч пройдет в Турции, начало – в 19:00 по московскому времени.

«Экзотичные для нас все соперники последнее время. В Кении, возможно, нет таких игроков, которые играли в топовых чемпионатах, но они такие же атлетичные, мощные.

Если говорить об игре, мне даже больше понравилась Кения, более организованная команда. Легко точно не будет. Если кто-то думает, что команда не первой сотни рейтинга ФИФА, поэтому будет легко, то они ошибаются.

Отношусь к этому матчу как к данности. Сказали, что играем с Кенией в Анталье. Играем здесь. Почему? Слышал, что для Кении логистически вызывать игроков из Европы и везти в Кению далековато. Думали сыграть в Катаре или Дубае, но там жарко. Решили сыграть в Турции.

В Россию было бы ближе лететь? Вопрос им задавайте», – сказал .

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