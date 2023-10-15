Карпин о Кении: «Экзотичные для нас соперники последнее время. Там нет игроков топ-лиг, но они атлетичные, мощные. Легко не будет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящей игре с Кенией.

Команды встретятся завтра, 16 октября. Товарищеский матч пройдет в Турции, начало – в 19:00 по московскому времени. 

«Экзотичные для нас все соперники последнее время. В Кении, возможно, нет таких игроков, которые играли в топовых чемпионатах, но они такие же атлетичные, мощные.

Если говорить об игре, мне даже больше понравилась Кения, более организованная команда. Легко точно не будет. Если кто-то думает, что команда не первой сотни рейтинга ФИФА, поэтому будет легко, то они ошибаются.

Отношусь к этому матчу как к данности. Сказали, что играем с Кенией в Анталье. Играем здесь. Почему? Слышал, что для Кении логистически вызывать игроков из Европы и везти в Кению далековато. Думали сыграть в Катаре или Дубае, но там жарко. Решили сыграть в Турции.

В Россию было бы ближе лететь? Вопрос им задавайте», – сказал Карпин

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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Overkiller
"Отношусь к этому матчу как к данности."

Да мы уже не только к данному матчу так относимся, но и ко всему окружающему бредовому сну...
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T622222
Тегеран или Кабул?
+3
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Hilperico
Кения средненькая даже по африканским меркам, но очень интересно, как Осипенко с Солдатенковым будут выглядеть против Олунги, у которого 20+ в каждом из последних сезонов в Японии и Катаре.
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Ростовский
Ответ ivan Morozov 20
точно, знаменитейший окуму из реймса кстати, кто это?
Игрок из топ чемпионата.
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Геннадий Тимченко
да и правильно - сыграть при хорошей погоде и на нормальном поле: разумно👏
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KMR
Какой смысл в этих товарняках? Турниров нет, - отдайте деньги в детские школы,а не страдайте х...
+5
-5
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fc_champion
Сказано главным специалистом по "экзотическим" вторым таймам своих команд
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Феруз Марупов
А что случилось?
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Любезный Коссутий
можно сказать, что в нашей сборной тоже практически нет игроков топ-чемпионатов. так что, игра будет равной
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