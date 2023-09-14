В шорт-лист «Барселоны» включены Нико Уильямс, Гидо Родригес, Баэна, Фойт и Орос
«Барселона» составила список футболистов, которых может подписать в будущем.
Mundo Deportivo называет пятерых игроков, которые заинтересовали спортивного директора Деку и скаутов клуба своим потенциалом или доступностью.
В число кандидатов вошли Нико Уильямс («Атлетик»), Гидо Родригес («Бетис»), Алекс Баэна («Вильярреал», отступные – 60 млн евро), Хуан Фойт («Вильярреал», отступные – 52 млн евро) и Аймар Орос («Осасуна», отступные – 28 млн евро).
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Баэну нужно рассматривать, если проведет этот сезон на уровне прошлого
Ну и главная задача - опорник. Мне нравятся Субименди и Киммих
А так опорник нужен срочно, какой нибудь Хейберг