В шорт-лист «Барселоны» включены Нико Уильямс, Гидо Родригес, Баэна, Фойт и Орос

«Барселона» составила список футболистов, которых может подписать в будущем.

Mundo Deportivo называет пятерых игроков, которые заинтересовали спортивного директора Деку и скаутов клуба своим потенциалом или доступностью.

В число кандидатов вошли (« »), (« »), Алекс Баэна (« », отступные – 60 млн евро), Хуан Фойт («Вильярреал», отступные – 52 млн евро) и Аймар Орос («Осасуна», отступные – 28 млн евро).

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