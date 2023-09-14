В шорт-лист «Барселоны» включены Нико Уильямс, Гидо Родригес, Баэна, Фойт и Орос

Теги Барселона Осасуна Вильярреал Атлетик Бетис Ла Лига возможные трансферы Гидо Родригес Хуан Фойт Аймар Орос Алекс Баэна Нико Уильямс Футбол

«Барселона» составила список футболистов, которых может подписать в будущем.

Mundo Deportivo называет пятерых игроков, которые заинтересовали спортивного директора Деку и скаутов клуба своим потенциалом или доступностью.

В число кандидатов вошли Нико УильямсАтлетик»), Гидо РодригесБетис»), Алекс Баэна («Вильярреал», отступные – 60 млн евро), Хуан Фойт («Вильярреал», отступные – 52 млн евро) и Аймар Орос («Осасуна», отступные – 28 млн евро).

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13 комментариев

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SaH4r.
Ответ Bazilic
Нико бесплатно обязательно брать Баэну нужно рассматривать, если проведет этот сезон на уровне прошлого Ну и главная задача - опорник. Мне нравятся Субименди и Киммих
Киммих вроде недоволен Тухлым, вполне может уйти следующим летом
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Bazilic
Нико бесплатно обязательно брать
Баэну нужно рассматривать, если проведет этот сезон на уровне прошлого
Ну и главная задача - опорник. Мне нравятся Субименди и Киммих
+6
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Нико и Баену бы.
А так опорник нужен срочно, какой нибудь Хейберг
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Homelender_666
Честно говоря, эти игроки не уровня Барселоны. Надеюсь, что клуб найдёт деньги на соответствующих футболистов
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Rus Donskoy
чушь
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Мохнатый55
Ответ Bazilic
Нико бесплатно обязательно брать Баэну нужно рассматривать, если проведет этот сезон на уровне прошлого Ну и главная задача - опорник. Мне нравятся Субименди и Киммих
Киммих ведь скорее b2b.
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Бронислав Каминский
Ответ Гномович!
Киммих на понижение не пойдет в Барсу, как и любой футболист который играет на топ уровне.
У баварки всего на одну ЛЧ больше,какое понижение?))Думаю салатницами дефолтными из пивофермы он уже насытился сполна
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Homelender_666
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Нико и Баену бы. А так опорник нужен срочно, какой нибудь Хейберг
Странно, что его никто не взял. Леви был готов отпустить в европейский клуб.
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abajchik
Ответ Homelender_666
Честно говоря, эти игроки не уровня Барселоны. Надеюсь, что клуб найдёт деньги на соответствующих футболистов
Нико не уровень ушедшего в аренду Фати? Как по мне он самая пушка, вышка, годнота. За сборную очень понравился
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