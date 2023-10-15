Перу – Аргентина прогноз на матч 18 октября 2023, отбор на ЧМ-2026

Пока Европа определяет участников ближайшего континентального первенства, Южная Америка уже проводит отбор на следующий чемпионат мира. 18 октября состоится матч 4-го тура отборочного цикла в зоне КОНМЕБОЛ с участием сборных Перу и Аргентины. Как всем известно, со следующего чемпионата мира участников будет уже 40, а поэтому для Южной Америки будет шесть гарантированных квот плюс седьмое место, выводящее в стыковые межконтинентальные матчи. Каково положение обеих команд перед очной встречей?

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Перу

Трудно говорить о каких-то перспективах после двух туров из 18 сыгранных. После второго тура перуанцы занимали 7-е место, но до сих пор не распечатали ворота противника: в активе «инков» было только одно очко после безголевой ничьи с Парагваем. Бразилии они уступили 0:1, но пропустили гол только под самый конец матча. Говорят, что перуанские шаманы-болельщики хотели вывести Неймара из игры способами, не имеющими отношения к науке. Но именно Неймар отдал голевой пас на Маркиньоса и обеспечил бразильцам три очка. Если кому-то чудовищным образом и не повезло в тот день, так Ришарлисону, который два раза залезал в офсайд и из-за этого лишался забитых мячей.

Для начала мы огласим список тех, кого вызвал аргентинец Рикардо Гарека в сборную на два матча против Чили и Аргентины. Основа из перуанского чемпионата плюс группа легионеров из США и небольшая часть из Европы и латиноамериканских команд. Вот эти люди:

Вратари: Педро Гальезе (Орландо Сити), Карлос Каседа (Мельгар), Ренато Солис (Спортинг Кристал).

Защитники: Луис Адвинкула (Бока Хуниорс), Мигель Трауко (Сан-Хосе Эртквейкс), Карлос Самбрано (Альянса Лима), Альдо Корсо (Университарио), Луис Абрам (Атланта Юнайтед), Александр Кальенс (АЕК), Мигель Араухо (Портленд Тимберс), Маркос Лопес (Фейеноорд), Андерсон Сантамария (Атлас), Жильмар Лора, Нильсон Лойола (оба – Спортинг Кристал), Оливер Сонне (Силькеборг).

Полузащитники: Ёсимар Йотун (Спортинг Кристал), Ренато Тапия (Сельта), Кристофер Гонсалес (Аль-Адала), Педро Акино (Сантос Лагуна), Серхио Пенья (Мальмё), Уилдер Картахена (Орландо Сити), Хаиро Конча (Альянса Лима), Пьеро Киспе (Университарио).

Нападающие: Паоло Герреро (ЛДУ Кито), Андре Каррильо (Аль-Кадсия), Анди Поло (Университарио), Сантьяго Орменьо (Хуарес), Брайан Рейна (Альянса Лима), Жуан Гримальдо (Спортинг Кристал), Фабрисио Рока (Спорт Бойз), Франко Санелатто (Альянса Лима).

В матче 3-го тура, который прошёл ночью 13 октября (в Москве уже была ночь), перуанцы сыграли против Чили, которые находились на 8-м месте и уступали по разнице мячей (1:3). Хотя бы с ними в теории сборная Перу могла не только разжиться очками, но и избавиться от нуля в графе забитых мячей. Но даже здесь подопечные Рикардо Гареки ничего не добились: полтора тайма перуанцы отбивались, прежде чем пропустили дважды. Сначала Диего Вальдес распечатал перуанские ворота, ну а затем Маркос Лопес в компенсированное время срезал мяч в свои ворота. Закономерное, но от того не менее обидное поражение 0:2, и у «инков» в канун четвёртого тура совсем никаких предпосылок к тому, чтобы хоть что-то занести себе в актив.

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Аргентина

Чемпионы мира поражений не знают со времён «привета» от Саудовской Аравии. Видимо, Лионель Скалони очень хорошо усвоил уроки Катара, поэтому его команда идёт без поражений даже с учётом товарищеских матчей. Эквадор, побеждённый благодаря штрафному, который забил «наш человек в Майами», и разгромленная со счётом 3:0 никакущая Боливия обеспечили аргентинцам условно совместное с Бразилией лидерство после двух туров. Условное, потому что Аргентина уступала Бразилии по разнице забитых мячей (+4 у аргентинцев, +5 у бразильцев).

В канун октябрьских встреч в команду Скалони были вызваны следующие игроки, большинство из которых не требуются в представлении:

Вратари: Франко Армани (Ривер Плейт), Хуан Муссо (Аталанта), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Вальтер Бенитес (ПСВ).

Защитники: Лукас Мартинес Кварта (Фиорентина), Николас Тальяфико (Лион), Гонсало Монтиель (Ноттингем Форест), Герман Пеццеллья (Реал Бетис), Маркос Акунья (Севилья), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Николас Отаменди (Бенфика), Науэль Молина (Атлетико), Факундо Медина (Ланс).

Полузащитники: Леандро Паредес (Рома), Родриго де Пауль (Атлетико), Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм), Энцо Фернандес (Челси), Гвидо Родригес (Реал Бетис), Алексис Макаллистер (Ливерпуль), Эзекьель Паласиос (Байер).

Нападающие: Хулиан Альварес (Манчестер Сити), Лионель Месси (Интер Майами), Лукас Окампос (Севилья), Николас Гонсалес (Фиорентина), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Лаутаро Мартинес (Интер), Лукас Бельтран (Фиорентина).

Из всех вызванных номинально только Вальтер Бенитес и Лукас Бельтран не имели на своём счету матчей за сборную Аргентины. Впрочем, есть вероятность, что кому-то дадут игровое время и в матче с Перу.

В игре 3-го тура, выпавшей на пятницу, 13 октября, аргентинцы сыграли с Парагваем, победив 1:0. Николас Отаменди вышел на поле как капитан команды и уже на 3-й минуте после розыгрыша углового отличился с передачи Родриго де Пауля. На 53-й минуте его заменил Лионель Месси: запомнился Лео только тем, что в какой-то момент после перебранки ему в спину плюнул Антонио Санабрия из «Торино». Случившееся Лео отказался комментировать, сказав, что этого человека не знает и не хочет давать ему поводов для пиара. А сам Санабрия настаивает, что вообще не плевался: виноват ракурс камеры, и все всё неправильно поняли.

Впрочем, это уже совсем другая история: Санабрия и компания в любом случае очков не набрали. Обратим внимание на два других фактора. Во-первых, Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой (2:2), что позволило аргентинцам сейчас стать лидерами отборочного цикла, и победа над Перу обеспечит им первое место по итогам 4-го тура вне зависимости от того, что сотворит Бразилия в своей следующей встрече. Во-вторых, Эмилиано Мартинес уже в течение 622 минут подряд не пропускает мячи в играх за сборную (в предыдущий раз ему забивал Килиан Мбаппе). И эта серия тоже впечатляет. При своём сложном характере он выкладывается на все 100%.

Прогноз

Мы обратимся за коэффициентами к букмекерской конторе BetBoom, чтобы определить текущие тренды и подсказать любителям ставок, на что сделать ставки в этом матче. Просим ярых поклонников «альбиселесты» особенно внимательно проанализировать имеющиеся данные, чтобы точно угадать с расчётами на эту игру.

Начнём, по традиции, с оценки исходов этой встречи. И сразу же закончим, потому что кэф на победу Перу составляет 8.26, а на ничью 4.23. Откровенно говоря, шансов и нет толком у перуанцев. Конечно, бывали случаи и прежде, когда Аргентина терпела неожиданные неудачи (помним же мы Боливию-2009, которая забила шесть безответных мячей)... но отбросим расклады 15-летней давности. Перуанцам может помочь только крайнее невезение чемпионов мира или их грубейшие ошибки. Вероятность победы или ничьи Перу (двойной исход) оценивается кэфом 2.07, крупным по меркам двойных исходов. На этом и закончим разбор исходов, перейдя к следующим факторам.

Следующий пункт разбора – это тотал. Начнём с тотала обеих команд за игру: букмекеры BetBoom предлагают тотал больше 2.5 за 2.09 и меньше 2.5 за 1.78. Второй вариант более предпочтителен, что связывается со скромными по счёту победами Аргентины: Эквадору и Парагваю они забили по одному разу, а слабой Боливии забили трижды. Возможно, что и здесь победа Аргентины будет не очень крупной. Хотя всё-таки класс перуанцев намного ниже, и защитников уровня Ромеро или Отаменди у них нет, да и Герреро уже не на том уровне играет. Если же кому-то требуется выбрать другой кэф, то можно взять тотал больше 2 с кэфом 1.55 или тотал меньше 2 за 2.54. В последнем случае кэф даже выше, чем тотал больше 2.5, но если аргентинцы будут опять играть в режиме экономии, выставив Лео для галочки в стартовом составе, и эта ставка может сыграть.

Немножко об индивидуальных тоталах. Вопрос, кто же может забить у перуанцев, до сих пор остаётся открытым. Неудивительно, если и после 4 тура у них будет в графе забитых мячей красоваться ноль. Их тотал меньше 0.5 оценивается кэфом 1.82. Но из приличия букмекеры доводят кэф на тотал больше 0.5 до отметки 2.02, выражая скромную надежду на то, что атакующая группа проснётся. Ну или что хотя бы у перуанцев получится со стандарта что-то успешно разыграть. Хотя скорее Эмилиано Мартинес сможет прибавить к своему рекорду «сухой серии» ещё 90 минут. А вот у Аргентины оптимальным будет тотал больше 1.5 за 1.68. Двух голов вполне хватит для победы, и даже если легенда под номером 10 не выведет свою фамилию на табло, ничего страшного в этом не будет. Забивать у «альбиселесты» есть кому, и мы это знаем прекрасно.

Если уж говорить о том, кто именно забьёт, то по поводу Перу ещё будут идти споры: ответ «да» на вопрос «забьёт ли Перу?» оценивается кэфом 1.97, а на ответ «нет» предлагается кэф 1.78. На вопрос «забьют ли обе?» ответ «да» приравнивается к ставке с кэфом 2.23, а ответ «нет» стоит уже 1.68. В общем, игра в одну калитку вполне вероятна. А что касается фор, то просто коротко отметим: на аргентинцев предлагается кэф 1.75 за фору (-1), а на перуанцев кэф 2.13 за фору (+1). То есть шансы аргентинцев выиграть с разницей в 2 мяча и более повыше, чем у перуанцев не пропустить.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5.

Вопрос «куда аргентинцам спешить» ответа не требует, потому что ответ и так ясен. Бразилия в параллельном матче недосчиталась двух очков, а значит, аргентинцы могут не переживать, что кто-то посягнёт на их лидерство (если только сами любезно не откроют дорогу противнику к воротам). Европейских легионеров в обороне Перу хватает, но сил на этот матч у них вряд ли хватит: оборона инков держалась 74 минуты против чилийцев, прежде чем пропустить первый удар. От силы мы увидим два забитых мяча в этом матче: аргентинцы не захотят тратить время на более крупный счёт, а перуанцы попросту не смогут ничего создать в атаке.

Где смотреть матч Перу – Аргентина

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