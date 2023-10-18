Уругвай – Бразилия: прогноз на матч 18.10.2023, Отборочный турнир ЧМ 2026

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В среду, 18 октября, сборная Уругвая сыграет с Бразилией. Встреча пройдет в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2026. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – победа сборной Бразилии(1.95), обе забьют(1.89), ТБ 2.5(2.06).

Смогут ли хозяева обыграть соперника? Чем ответят бразильцы? Кто из футболистов забьет голы и отдать ассисты? Ответы на эти вопросы вы получите, посмотрев игру, а наш прогноз на матч Уругвай – Бразилия поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

Уругвай

 

Подопечные Марсело Бьелсы идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка, набранные в трех сыгранных матчах. 

В отборочном турнире сборная Уругвая выиграла одну встречу, обыграв Чили – 3:1 (голы забили Николас де ла Крус и Федерико Вальверде. Тот же де ла Крус также отдал ассист, еще одну результативную передачу на свой счет записал Дарвин Нуньес). Также в активе команды выездная ничья с Колумбией – 2:2 (голами отличились Матиас Оливейра и Дарвин Нуньес). Впрочем, подопечные Бьелсы проиграли поединок с Эквадором – 1:2 (гол за уругвайцев забил Агустин Канноббио, Араухо отдал ассист).

Отметим, сборная Уругвая отличилась шестью забитыми голами, а также пропустила пять голов.

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Бразилия

 

Подопечные Фернандо Диниза идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. Команда в трех матчах отборочного турнира выиграла два матча, в одной встрече сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения. Сборная Бразилии отличилась семью голами, но при этом пропустила два мяча.

Отметим, что в первом туре отбора сборная Бразилии обыграла Боливию с разгромным счетом 5:1. За пентакампеонов голы забили Родриго, Рафинья, Неймар. Ассистами отличились Неймар и Гимарайнс. Затем команда со скромным счетом переиграла Перу, голом отличился Маркиньос с передачи все того же Неймара. Ну а в предыдущем туре Бразилия разошлась миром с Венесуэлой – 1:1. Гол забил Габриэл, а ассист на свой счет записал Неймар.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Уругвай – Бразилия

 

История противостояния команд насчитывает 78 игр, в которых 20 раз побеждал Уругвай, а в 38 играх победу одержали футболисты сборной Бразилии. Отметим, пентакампеоны выглядят фаворитами предстоящей встречи, и наверняка возьмут три очка в матче. Предположим, что сборная Бразилии выиграет соперника с преимуществом в 1-2 гола, ну а Уругвай, в лучшем случае, просто размочит счет. Наш прогноз – победа сборной Бразилии(1.95), обе забьют(1.89), ТБ 2.5(2.06).

Отметим, букмекерская контора «Бетбум» даем на победу Уругвая коэффициент 4.00, ничья оценивается в 3.70, а победа Бразилии в 1.95.

Где смотреть матч Уругвай – Бразилия

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Уругвай – Бразилия
Дата проведения
18 октября, 03.00, «Сентенарио»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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