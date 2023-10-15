Где смотреть Сборная Перу – Сборная Аргентины, во сколько прямая трансляция матча, Отборочный турнир ЧМ 2026 18 октября
В среду, 18 октября, сыграют сборная Перу и сборная Аргентины в рамках Отборочного Турнира ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Estadio Nacional de Lima».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Перу – сборная Аргентины
- Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.
Сборная Аргентины: все новости
Отборочный турнир ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке: все новости
Комментарии