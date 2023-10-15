Где смотреть Сборная Перу – Сборная Аргентины, во сколько прямая трансляция матча, Отборочный турнир ЧМ 2026 18 октября

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В среду, 18 октября, сыграют сборная Перу и сборная Аргентины в рамках Отборочного Турнира ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке.

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Во сколько играют сборная Перу – сборная Аргентины

  • Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.

Сборная Перу: все новости

Сборная Аргентины: все новости

Отборочный турнир ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке: все новости

Прогноз на матч Перу – Аргентина

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