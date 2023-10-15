Где смотреть Сборная Уругвая – Сборная Бразилии, во сколько прямая трансляция матча, Отборочный турнир ЧМ 2026 18 октября

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В среду, 18 октября, сыграют сборная Уругвая и сборная Бразилии в рамках Отборочного Турнира ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке.

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  • Игра пройдет на стадионе «Эстадио Сентенарио Монтевидео».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Уругвая – сборная Бразилии

  • Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.

Сборная Уругвая: все новости

Сборная Бразилии: все новости

Отборочный турнир ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке: все новости

Прогноз на матч Уругвай – Бразилия

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