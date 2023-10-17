Англия — Италия: прогноз на матч 17.10.2023, квалификация на ЧЕ 2024

Минувший игровой день в группе С сборная Англии пропускала и играла товарищеский матч с командой Австралии, а все остальные участники группы проводили важные поединки, после которых ситуация в квинтете стала еще более интригующей. Перед предыдущим туром сразу три команды имели по семь очков и претендовали на второе место. Наиболее принципиальным поединком был матч сборных Украины и Северной Македонии. Выигрывая его, каждая из команд продолжала оставаться в борьбе за прямую путевку на Евро 24, а вот проигравший сильно мог сильно осложнить свое положение. В итоге сборная Украины добилась победы и на несколько часов переместилась на второе место в группе.

Следом итальянцы принимали на своем поле аутсайдера сборную Мальты. На Скуадру Адзурру накануне поединка свалились проблемы с составом, причем абсолютно не по причине травм. Но даже если итальянцы выставят второй состав, все равно он должен побеждать мальтийцев, поэтому победа хозяев прогнозировалась, что в итоге и получилось. Теперь уже желто-синие будут играть с Мальтой, но в гостях, а вот команде Италии предстоит самое серьезное испытание.

Они едут к лидеру группы, и это будет первый матч команд на Уэмбли после того самого поражения англичан от итальянцев в серии пенальти, которое случилось в финале Евро 2020. Кроме того в случае победы Три льва гарантируют себе попадание на чемпионат Европы 2024 года в Германии. Поэтому на бумаге видится победа англичан и украинцев и решающий поединок за выход на Евро между Италией и Украиной в ноябре. Однако как получится на самом деле, увидим из трансляции со стадиона Уэмбли, начало матча в 21:45 по московскому времени.

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Англия

Англичане могли бы уже сейчас почивать на лаврах и не переживать за результат предстоящего матча с итальянцами, если бы в октябре не потеряли очки в матче с украинцами. Тогда случилась их единственная ничья в отборочном турнире. Затем волею календаря сборная Англии пропускала два игровых дня и дважды подряд сыграла товарищеские матчи, в которых тоже не позволила себе расслабиться. Сначала в принципиальном поединке были обыграны шотландцы, а в минувшую пятницу на Туманный Альбион заехали далекие гости из Австралии.

Впрочем, гости номинальные, поскольку английский король считается главной государства Австралия. Соккеруз надо отдать должное, команда провела отличный поединок и в некоторых компонентах даже превосходила хозяев. Другое дело, что Гарет Саутгейт получил поле для экспериментов и выставил далеко не основной состав. Достаточно сказать, что на скамейке оказались Джуд Беллингем и Харри Кейн, которые даже не вышли на замену, а победный мяч оказался на счету форварда «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Но теперь не до товарищеских матчей.

Многие болельщики англичан потирают руки в предвкушении мести за поражение от итальянцев в финале Евро 2020. По-хорошему она должна была случиться еще в Лиге Наций в прошлом году, но там Три льва взяли у Скуадры Адзурры только одно очко, да и домашний матч проводили в Вулверхэмптоне. Была победа в гостях в первом круге квалификации, но тут домашний поединок, да еще на Уэмбли, а на кону выход на Евро 2024. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Англии.

Товарищеский. 13.10.2023, Шотландия — Англия — 1 : 3

— 1 : Товарищеский. 12.09.2023, Англия — Австралия — 1 : 0

— Австралия — : 0 Квалификация ЧЕ. 09.09.2023, Украина — Англия — 1 : 1

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Англия — Северная Македония — 7 : 0

— Северная Македония — : 0 Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Мальта — Англия — 0 : 4

Факты и цифры

Сборная Англии в 1966 году стала чемпионом мира, в 2020 году стала вице-чемпионом Европы

В рейтинге ФИФА команда располагается на 4 позиции, лучшее место в рейтинге — 3 в 2012 году

В отборочном турнире сборная Англии забила в ворота соперников 16 мячей, 5 из них на счету Харри Кейна

Он же лидирует среди ассистентов наряду с Джорданом Хендерсеном, на счету обоих по 2 результативных передачи

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Италия

У итальянцев прямо посреди отборочного турнира произошла смена тренера. Чаще всего это случается из-за неудовлетворительных результатов команды, но тут случай несколько иной. Во-первых, при Роберто Манчини Скуадра Адзурра выиграла Евро, и одно это достижение перекрывает все остальные неудачи. Дважды подряд команда выходила в полуфинал Лиги Наций. Да, на оба последних чемпионата мира сборная Италии не отобралась, что из ряда вон, но провалов не было. Сейчас он может случится, если команда не поедет в Германию, но это уже будут проблемы совсем не Манчини, а Лучано Спаллетти.

Триумфатор прошлого сезона с «Наполи» возглавил команду в сентябре накануне матча со сборной Украины. В той игре итальянцы показали себя целеустремленной командой, шансов на победу у желто-синих не было. Домашний матч со сборной Мальты обещал стать и вовсе проходным. Таковым по большому счету он и получился, вот только события, предшествующие ему, окрасили все в негативный фон. Игроки сборной Сандро Тонали и Николо Дзаньоло были уличены в игре на тотализаторе, что строжайше запрещено, и теперь обоим грозит дисквалификация. Оба были вызваны в сборную, но покинули ее расположение.

Нельзя сказать, что они незаменимы, хотя Дзаньоло выходил в основном составе против команды Украины, а Тонали безусловно игрок основы. Однако сам факт настроения не поднимал. Ладно Мальта, игроки которой за весь матч смогли нанести лишь два удара в сторону ворот хозяев, но впереди англичане. В случае поражения на Уэмбли решающий матч итальянцам предстоит сыграть в гостях против команды Украины. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Италии.

Квалификация ЧЕ. 14.10.2023, Италия — Мальта — 4 : 0

— Мальта — : 0 Квалификация ЧЕ. 12.09.2022, Италия — Украина — 2 : 1

— Украина — : 1 Квалификация ЧЕ. 09.09.2023, Северная Македония — Италия — 1 : 1

Лига наций УЕФА. 18.06.2023, Нидерланды — Италия — 2 : 3

— 2 : Лига наций УЕФА. 15.06.2023, Испания — Италия — 2 : 1

Факты и цифры

Сборная Италии четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы

В рейтинге ФИФА команда располагается на 8 позиции, лучшее место в рейтинге — 1 в разные периоды с ноября 1993 по сентябрь 2007 года

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези лучший бомбардир команды в отборочном турнире, на его счету 2 забитых мяча

Сандро Тонали и Николо Барелла лучшие ассистенты, на счету обоих по 2 результативных передачи

История личных встреч сборных Англии и Италии

Впервые команды встретились еще в 1933 году в Италии и сыграли вничью со счетом 1 : 1. С тех пор соперники провели 31 матч, правда, 18 из них носили статус товарищеских. Самым знаковым матчем стал, безусловно финал Евро 2020. Несколько раз команды пересекались на групповых стадиях финальных турниров мировых первенств. В целом небольшое преимущество по победам у итальянцев.

Победы Англии — 9

Победы Италии — 11

Ничьи — 9

Самая крупная победа Англии — 4 : 0

Самая крупная победа Италии — 2 : 0

С 2012 года команды провели семь поединков и только в этом отборочном турнире сборная Англии смогла выиграть у сборной Италии. Получается впервые за 11 лет. Вопрос — смогут ли англичане продлить победную серию до двух матчей. Еще один момент — больше трех голов в матчах этих срперников последний раз было забито в 1976 году. Результаты пяти последних поединков команд друг с другом перед вами.

Квалификация ЧЕ. 23.03.2023, Италия — Англия — 1 : 2

— 1 : Лига Наций. 23.09.2021, Италия — Англия — 1 : 0

— Англия — : 0 Лига Наций. 11.06.2015, Англия — Италия — 0 : 0

Чемпионат Европы. 11.07.2021, Италия — Англия — 1 : 1 (пен. 3 : 2)

— Англия — 1 : 1 (пен. : 2) Товарищеский. 27.03.2018, Англия — Италия — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Италия

Сборная Англии по праву считается сейчас одной из сильнейших команд мира. Она наверняка будет претендовать на победу в 2024 году в Германии. Англичанам осталось сделать один шаг, чтобы попасть в финальный турнир, а заодно затруднить выход итальянцам. Букмекеры отдают хозяевам солидное преимущество. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Англии — 1,64

Ничья — 3,77

Победа Италии — 5,86

Вряд ли мы и на этот раз увидим большое количество забитых мячей. Победа сборной Италии в текущей ситуации будет выглядеть сенсацией, но при любом результате, скорее всего, для нее все будет решаться в ноябре. Ждем интересного матча, в котором хозяева смогут отличиться точно, а вот гости ответят вряд ли.

Прогноз на матч Англия — Италия

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