Хвича набрал 6 (3+3) очков в 6 последних матчах за «Наполи» и сборную Грузии. Вингер забил и ассистировал в игре с Кипром
Хвича Кварацхелия набрал 6 очков по системе «гол+пас» в 6 последних матчах.
Сегодня вингер сборной Грузии отличился голом и результативной передачей на Левана Шенгелию в матче против команды Кипра (3:0, второй тайм).
Это третий мяч 22-летнего футболиста за 6 последних матчей – ранее он забивал в ворота сборной Таиланда (8:0) и «Удинезе» (4:1). Игрок «Наполи» также отдал еще 2 результативных паса за этот период – в матчах с «Удинезе» и «Лечче» (4:0).
Подробную статистику Кварацхелии можно найти здесь.
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Гол и комбинация просто супер!