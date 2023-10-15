Хвича набрал 6 (3+3) очков в 6 последних матчах за «Наполи» и сборную Грузии. Вингер забил и ассистировал в игре с Кипром

Теги серия А Италия Наполи сборная Грузии по футболу сборная Кипра по футболу квалификация Евро-2024 Леван Шенгелия Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия набрал 6 очков по системе «гол+пас» в 6 последних матчах.

Сегодня вингер сборной Грузии отличился голом и результативной передачей на Левана Шенгелию в матче против команды Кипра (3:0, второй тайм). 

Это третий мяч 22-летнего футболиста за 6 последних матчей – ранее он забивал в ворота сборной Таиланда (8:0) и «Удинезе» (4:1). Игрок «Наполи» также отдал еще 2 результативных паса за этот период – в матчах с «Удинезе» и «Лечче» (4:0).

Подробную статистику Кварацхелии можно найти здесь

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6 комментариев

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Sergey Smirnov
Раскочегарился Хвича. Вроде разыгрался наконец.
+6
-2
+4
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Joni Kvarc
Красава Хвича !!
Гол и комбинация просто супер!
+4
-2
+2
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Gio S
Ответ Sergey Smirnov
Раскочегарился Хвича. Вроде разыгрался наконец.
Да легче стал бежать видно . Вначале сезона тяжёлый какой то был .
+1
0
+1
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