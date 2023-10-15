Хвича набрал 6 (3+3) очков в 6 последних матчах за «Наполи» и сборную Грузии. Вингер забил и ассистировал в игре с Кипром

Хвича Кварацхелия набрал 6 очков по системе «гол+пас» в 6 последних матчах.

Сегодня вингер сборной Грузии отличился голом и результативной передачей на Левана Шенгелию в матче против команды (3:0, второй тайм).

Это третий мяч 22-летнего футболиста за 6 последних матчей – ранее он забивал в ворота сборной Таиланда (8:0) и «Удинезе» (4:1). Игрок « » также отдал еще 2 результативных паса за этот период – в матчах с «Удинезе» и «Лечче» (4:0).

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