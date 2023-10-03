Хвича Кварацхелия: «Хочу выиграть все, что только возможно. Мечтаю поднять трофей ЛЧ и сыграть на ЧЕ или ЧМ с Грузией»

Хвича Кварацхелия назвал свои главные футбольные мечты.

– Вы с Осимхеном прекрасно понимаете друг друга.

– Виктор – особенный парень, это можно заметить на поле. Он всегда готов протянуть руку помощи – как на поле, так и вне его.

– Ты благодаришь его за помощь?

– Да, всегда (смеется).

– Кто тот защитник, который больше всего усложняет тебе жизнь на поле?

– Капитан, Ди Лоренцо!

– Ты многого добился, но тебе всего 22 года. Какую цель ты ставишь перед собой на будущее?

– Мне еще многое предстоит улучшить, и я хочу выиграть все, что только возможно.

– Мечта?

– У меня их две: поднять трофей Лиги чемпионов и сыграть на чемпионате Европы или чемпионате мира с Грузией, – сказал вингер « ».

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