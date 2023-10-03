Хвича Кварацхелия: «Хочу выиграть все, что только возможно. Мечтаю поднять трофей ЛЧ и сыграть на ЧЕ или ЧМ с Грузией»

Теги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи сборная Грузии по футболу Виктор Осимхен Джованни Ди Лоренцо Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия назвал свои главные футбольные мечты.

– Вы с Осимхеном прекрасно понимаете друг друга.

– Виктор – особенный парень, это можно заметить на поле. Он всегда готов протянуть руку помощи – как на поле, так и вне его.

– Ты благодаришь его за помощь?

– Да, всегда (смеется).

– Кто тот защитник, который больше всего усложняет тебе жизнь на поле?

– Капитан, Ди Лоренцо!

– Ты многого добился, но тебе всего 22 года. Какую цель ты ставишь перед собой на будущее?

– Мне еще многое предстоит улучшить, и я хочу выиграть все, что только возможно.

– Мечта?

– У меня их две: поднять трофей Лиги чемпионов и сыграть на чемпионате Европы или чемпионате мира с Грузией, – сказал вингер «Наполи».

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22 комментария

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Royal Watcher
Сколько же уверенности добавляет один забитый мяч за полгода…
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13ыйРычагЛапорты
с Де Лаурентисом не то что Кубок ЛЧ поднять. Зарплату вряд-ли поднимут.
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Роман
Ответ Royal Watcher
Сколько же уверенности добавляет один забитый мяч за полгода…
И сразу повод дать большое интервью. Сам Морган скоро позовет.
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ramzan-ansar@mail.ru
Для победы в лиге чемпионов ему нужно сменить клубную прописку. При всем уважении к Наполи.
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bestttttttofthebest
Молодец что мечтает парень)
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Ничего Смешного
Пока что игрок одного сезона. Шикарный старт, но со временем немного просел, не факт, что будет дальше показывать игру высокого класса .
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Владимир Туаев
На клубном уровне мечты вполне могут осуществиться!
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Павел Сильвестров
Мечтать не вредно, вредно не мечтать
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Мыкола
Страшно подумать, что будет со статистикой у Хвичи, когда Витя уйдёт. Некому будет его передачи замыкать в неаполитанском середняке
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Вова Пупкин
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Для победы в лиге чемпионов ему нужно сменить клубную прописку. При всем уважении к Наполи.
Хотел написать примерно так же. Наполи клуб хороший, но вряд ли он способен победить в ЛЧ. По крайней мере в ближайшие годы.
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Rocco777
Ответ Royal Watcher
Сколько же уверенности добавляет один забитый мяч за полгода…
даже если не забивал, играл не плохо.
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Хан Сахан
Ответ Ничего Смешного
Пока что игрок одного сезона. Шикарный старт, но со временем немного просел, не факт, что будет дальше показывать игру высокого класса .
Я, конечно, очень субъективен как фанат «Арсенала», но, его бы к Артете. Мне кажется, он бы раскрылся лучше
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Master Slova
Ответ Ничего Смешного
Пока что игрок одного сезона. Шикарный старт, но со временем немного просел, не факт, что будет дальше показывать игру высокого класса .
конечно будет, он наследник Марадоны
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Скорый поезд
Ответ Мыкола
Страшно подумать, что будет со статистикой у Хвичи, когда Витя уйдёт. Некому будет его передачи замыкать в неаполитанском середняке
На днях Симеоне здорово замкнул его передачу. Все у него будет хорошо.
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Budabuda
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Для победы в лиге чемпионов ему нужно сменить клубную прописку. При всем уважении к Наполи.
чтобы сменить клубную прописку надо сделать КПД ещё больше чем чуть выше чем у Мудрика
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Фанат спорта01
Ответ Хан Сахан
Я, конечно, очень субъективен как фанат «Арсенала», но, его бы к Артете. Мне кажется, он бы раскрылся лучше
Хвича в обороне нулевой.
а в атаке +- на равных с Мартинелли и то не факт учитывая силу АПЛ и серии А.
и даже Троссару устапает во многом.
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zxz2kwkdbj
Золотой мяч не попросил?
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STAVRsSC
на ЧМ не попадёт. Для победы в ЛЧ надо сменить клуб, а для этого требуется показывать уровень соответствующий европейским грандам, чтобы позвали. А вот на ЧЕ кто мешает? Тащи сборную. Уж в 24 попасть, учитывая путёвки через ЛН, вполне можно.
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NikoVinkovic
Какая-то Грузия слишком странная сборная - по именам казалось всегда, что могут претендовать на поездку хотя бы на ЧЕ даже при старом формате с 16 командами. Сборная Грузии конца 90-х - начала 00-х ну явно по составу не уступала участвующим в ЧЕ Турции-96, Словении-00, Латвии-04.
Евро расширили, у грузин вроде как опять симпатичное поколение, а всё не доедут. Албания, Македония, Финляндия доехали, а Грузия никак.
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ArnoNeputevy
Грузии на ЧМ самое место: недавний матч с Испанией это ясно показал.
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