Норвегия — Испания: прогноз на матч 15 октября 2023, квалификация Евро-2024

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15 октября стартует восьмой тур отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу. В рамках тура сыграют Норвегия и Испания. Игра пройдет в столице Норвегии Осло на поле стадиона «Уллевол». Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Норвегия идет на серии из трех побед в отборочном цикле, но поражение в игре с Испанией оставит скандинавов без шансов побороться за место в топ-2 группы А. Испанцы также выиграли три последние игры и есть в этом матче команда набирает три очка, то гарантирует себе место в финальной стадии Евро-2024, которая пройдет в Германии.

Всего сборные провели 9 матчей: 6 побед Испании, 2 ничьи и 1 победа Норвегии. Разница голов 15:4 в пользу испанской команды. Единственная победа норвежской сборной пришлась на групповую стадию чемпионата Европы 2000 года. Победа со счетом 1:0. Трижды сборные играли товарищеские матчи: две победы Испании и одна ничья. В рамках квалификации на Евро у сборных пять игры: четыре победы Испании и ничья. В первом круге испанцы были сильнее 3:0 на домашней арене. Дубль оформил Хоселу, еще один мяч на счету Дани Ольмо.

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Рекомендованная ставка: победа Испании, победа Испании с форой 0, ИТБ0,5 Норвегии, ТБ2,5, «обе забьют — да».

Норвегия

 

В последнем матче квалификации Норвегия без особых проблем справилась с Кипром. Гостевая победа со счетом 4:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд, забивший на 65 и 72 минутах. В первом тайме отличился Александер Серлот. На 81 минуте итоговый счет матча установил Фредерик Аурснес.

Норвежцы неудачно стартовали в квалификации. В трех первых турах у сборной было гостевое поражение от Испании и домашнее поражение от Шотландии, также команда сыграла вничью с Грузией на выезде. Далее Норвегия одержала три победы. С 10 очками Норвегия на третьем месте в группе А. Разница голов 11:8. От лидирующей Шотландии команда отстает на 5 баллов и на 2 от Испании, которая занимает второе место.

Результаты Норвегии в пяти играх:

  • Евро-2024, Кипр — Норвегия 0:4;
  • Евро-2024, Норвегия — Грузия 2:1;
  • Товарищеский, Норвегия — Иордания 6:0;
  • Евро-2024, Норвегия — Кипр 3:1;
  • Евро-2024, Норвегия — Шотландия 1:2.

В 10 последних встречах у Норвегии пять побед, две ничьи и три поражения. Разница голов 20:12. В статусе домашней команды у норвежской сборной шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 27:8.

Интересные статистические факты по Норвегии:

  • Самые результативные игроки команды — Эрлинг Холанд 6+0, Александер Серлот 2+1, Фредерик Аурснес 1+2, Антонио Нуса 0+3, Мартин Эдегор 1+1;
  • Норвегия победила в 4 последних матчах;
  • Норвегия победила в 3 последних домашних матчах;
  • Норвегия забивает более гола в 4 играх;
  • Норвегия забивает в 9 домашних матчах квалификации;
  • В 4 последних матчах Норвегии забивается более двух голов;
  • Норвегия не забивает более гола Испании в 6 играх;
  • В 5 матчах Норвегия забивает первой;
  • В 5 матчах на домашней арене Норвегия пропускает во втором тайме.

Игру с Кипром пропускал защитник Фредерик Бьёркан. Его участие в матче под вопросом.

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Испания

 

В последней игре квалификации испанцы взяли реванш за гостевое поражение от Шотландии. На домашней арене Испания победила со счетом 2:0. Все главные события пришлись на второй тайм. Сперва не засчитали шотландский гол Скотта Мактоминея со штрафного на 60 минуте. После испанцы прибавили и забили дважды. На 73 минуте отличился Альваро Мората, на 86 забил Ойан Сансет.

В рамках квалификации у Испании гостевое поражение от Шотландии 0:2. В остальных встречах «красная фурия» побеждала. По одной победе над Грузией, Норвегией, Шотландией и Кипром. С 12 очками команда на втором месте в группе. Отставание от Шотландии три очка, но сыграно на матч меньше. Победа в игре с Норвегией гарантирует Испании место в финальной части Евро-2024. Разница голов в 5 играх групповой стадии 18:3.

Результаты Испании в пяти последних встречах:

  • Евро-2024, Испания — Шотландия 2:0;
  • Евро-2024, Испания — Кипр 6:0;
  • Евро-2024, Грузия — Испания 1:7;
  • Лига наций УЕФА, Хорватия — Испания 0:0, СП 4:5;
  • Лига наций УЕФА, Испания — Италия 2:1.

В 10 последних встречах у испанской сборной шесть побед, одна ничья и три поражения. Одна победа и одна ничья в серии пенальти. Разница голов 22:7. В статусе гостей у Испании шесть побед, ничья и три поражения. Разница голов 16:8.

Интересные статические факты по игре Испании:

  • Самые результативные игроки команды Альваро Мората 4+0, Хоселу 3+1, Нико Уильямс 1+3, Ферран Торрес 2+0, Дани Ольмо 2+0;
  • Испания самая результативная команда в группе с 18 голами и на втором месте во всем отборе, больше забила Португалия — 24;
  • Испания выиграла 5 последних матчей;
  • Испания победила в 6 из 7 матчах квалификации;
  • У Испании всего одна победа в 4 гостевых матчах отбора;
  • Испания пропускает в 6 гостевых матчах квалификации;
  • В 6 из 7 матчах отбора Испания забивает более гола;
  • Испания забивает Норвегии во втором тайме в 5 матчах;
  • Испания победила в 13 из 17 гостевых играх квалификации.

Из-за травмы игру с Шотландией пропустил 16-летний Ламин Ямаль. Форвард уже успел дебютировать за сборную и отметился голом.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Норвегия — Испания

 

В рейтинге ФИФА сборные разделяет 33 позиции. Норвегия на 43 месте, а Испания на 10. Разрыв коэффициентов в матче не столь явный. Испанцы получили статус фаворита игры, но преимущество незначительное.

Коэффициенты на матч Норвегия — Испания от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа Норвегии — 3,76;
  • Ничья — 3,41;
  • Победа Испании — 2,06;
  • ТБ2,5 — 2,11;
  • ТМ2,5 — 1,76;
  • «Обе забьют — да» — 1,90;
  • «Обе забьют — нет» — 1,90.

У Норвегии больше нет права на ошибку. Ничья в матче почти лишит шансов на выход в финальную стадию Евро-2024, а поражение полностью оставит без этих шансов. Для хозяев игра с Испанией станет решающей во всем отборочном цикле. Испанцы подходят к встрече после очень тяжелого матча с лидером отборочной группы Шотландией. Испания сумела вырвать победу только в концовке домашней встречи. У Норвегии мало шансов повторить подвиг шотландец и обыграть Испанию на домашней арене, но вот забить хозяева сумеют. Норвегия забивает в 9 последних играх квалификации. Испания на выезде пропускает в 6 играх квалификации. Для ставки на матч можно выбрать гол Норвегии и «обе забьют — да». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,50 и 1,90 на эти исходы.

Где смотреть матч Норвегия — Испания

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Норвегия – Испания
Дата проведения
15 октября, 21.45, «Уллеволл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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