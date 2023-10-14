Где смотреть сборная Азербайджана – сборная Австрии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 16 октября
В понедельник, 16 октября, сыграют сборная Азербайджана и сборная Австрии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «им. Тофика Бахрамова».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч Премьер и Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Азербайджана – сборная Австрии
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Сборная Азербайджана: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
Комментарии