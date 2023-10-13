«Вест Хэм» может подписать Магуайра в январе. «МЮ» не против трансфера защитника
«Вест Хэм» вновь задумался о подписании Харри Магуайра.
По сведениям ESPN, зимой лондонцы могут предпринять новую попытку договориться о трансфере защитника. Утверждается, что «Манчестер Юнайтед» не станет препятствовать заключению сделки.
Отчасти интерес «Вест Хэма» к футболисту сборной Англии связан с тем, что Курт Зума в январе может быть продан в Саудовскую Аравию.
В текущем сезоне Магуайр провел 3 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Но если Харри перейдет в ВХ, уверен, что она несколько голов с подач Уорд-Проуза забьет точно, тот вообще наладит подачи с угловых как автоматические.
Магуайер порой за сборную выдает суперские матчи, а в МЮ опять теряется. Похоже стиль команды ему не особо подходит, не вывозит он, но в принципе все это было предсказуемо до подписания. Об этом многие писали. Но Ван Дейка забрал Ливерпуль, на рынке не оставалось ничего подходящего и блестящее выступление на ЧМ 2018 сделало окончательный выбор на Харри, который по большому счету провалился. Не такого Магуайера хотели видеть в МЮ, далеко не такого... Вест Хэм будет хороший вариант для всех...
на одно игрока меньше, больше не останется на кого валить все неудачи