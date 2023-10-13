«Вест Хэм» может подписать Магуайра в январе. «МЮ» не против трансфера защитника

«Вест Хэм» вновь задумался о подписании Харри Магуайра.

По сведениям ESPN, зимой лондонцы могут предпринять новую попытку договориться о трансфере защитника. Утверждается, что « » не станет препятствовать заключению сделки.

Отчасти интерес « » к футболисту сборной Англии связан с тем, что в январе может быть продан в Саудовскую Аравию.

В текущем сезоне Магуайр провел 3 игры в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Харри Магуайр: «Реального шанса уйти в «Вест Хэм» не было: клубы не договорились, со мной – тоже. Буду бороться за место в «МЮ»

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