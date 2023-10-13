«Вест Хэм» может подписать Магуайра в январе. «МЮ» не против трансфера защитника

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы ESPN Харри Магуайр Курт Зума Футбол

«Вест Хэм» вновь задумался о подписании Харри Магуайра.

По сведениям ESPN, зимой лондонцы могут предпринять новую попытку договориться о трансфере защитника. Утверждается, что «Манчестер Юнайтед» не станет препятствовать заключению сделки.

Отчасти интерес «Вест Хэма» к футболисту сборной Англии связан с тем, что Курт Зума в январе может быть продан в Саудовскую Аравию.

В текущем сезоне Магуайр провел 3 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Харри Магуайр: «Реального шанса уйти в «Вест Хэм» не было: клубы не договорились, со мной – тоже. Буду бороться за место в «МЮ»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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Peter Parker
На счет ухода не знаю, я бы все таки доставку заказал…
+19
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bel01
В Вест Хэме посмотрели, как играет защита МЮ без Магуайера, и поняли, что парень, оказывается, не так уж и плох.
+16
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GRIG MAN
Ответ red hikkikomori
опять будут унылые шутки про холодильник, повторяющиеся из раза в раз
шëл 2033 год... Магуайер переходит в Вест Хэм)))...
+7
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Мукунку хороший
Ответ Peter Parker
На счет ухода не знаю, я бы все таки доставку заказал…
.. главное сразу не включать.. после улицы дать отстоятся пару часов..
+5
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Кирилл Голивец
А вообще Магуайр это персонаж для футбола Шона Дайча. Надеюсь, они пересекутся в конце карьеры Харри.
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Zlatan Ibra
Таки слили Глэйзеры Магуайера через продажные сми и троллей в соцсетях, и не без помощи Тен Хага. Но именно Магуайеру должны быть благодарны болельщики МЮ, потому что именно он по сути уволил Вудворда из клуба и поставил Глэйзеров в такое положение, что те вынуждены хотя бы делать вид, что продают МЮ. И, кстати, именно Магуайер аж прилюдно не жмёт руки Глэйзерам.
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DonaldBrashear 2.0
Ну если Зума уйдет, то Харри прямо классно войдет в состав ВХ, а так, если Зума не уйдет, то и Харри им не нужен особо. Там есть 4 качественных цз, два основных Зума - Аггерт, два запасных Огбонна - Маврапанос, всем игр хватает с учетом всех кубков и ЛЕ.

Но если Харри перейдет в ВХ, уверен, что она несколько голов с подач Уорд-Проуза забьет точно, тот вообще наладит подачи с угловых как автоматические.
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Bestcapper
Курт Зума такой перспективный защитник был, когда появился в Челси еще и сейчас Саудовская Аравия!!! Мог бы как Боатенг пылить в ТОП клубах...Но...и травмы...и сдал потом сильно... Зачем Курту Саудовская Аравия это понятно, зачем саудитам Зума, не совсем... Хотя по меркам их чемпионата, будет наверное топом...

Магуайер порой за сборную выдает суперские матчи, а в МЮ опять теряется. Похоже стиль команды ему не особо подходит, не вывозит он, но в принципе все это было предсказуемо до подписания. Об этом многие писали. Но Ван Дейка забрал Ливерпуль, на рынке не оставалось ничего подходящего и блестящее выступление на ЧМ 2018 сделало окончательный выбор на Харри, который по большому счету провалился. Не такого Магуайера хотели видеть в МЮ, далеко не такого... Вест Хэм будет хороший вариант для всех...
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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Ответ Peter Parker
На счет ухода не знаю, я бы все таки доставку заказал…
Хату купил, как раз холодильник нужен, но блин слишком дорогой 😒
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Cristiano Ronaldo
Ответ bel01
В Вест Хэме посмотрели, как играет защита МЮ без Магуайера, и поняли, что парень, оказывается, не так уж и плох.
Прикол в том, что если продать Магуайра и Эванса, Манчестер Юнайтед останется вообще без надёжных защитников. Линделёф не способен, ни отобрать мяч, ни из под прессинга выйти. Варан по первым матчам сезона, тоже ужасен. Через Мартинеса, мяч стабильно верхом перелетает. Так что, можем улететь в Чемпионшип.
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Zlatan Ibra
Ответ Zlatan Ibra
Таки слили Глэйзеры Магуайера через продажные сми и троллей в соцсетях, и не без помощи Тен Хага. Но именно Магуайеру должны быть благодарны болельщики МЮ, потому что именно он по сути уволил Вудворда из клуба и поставил Глэйзеров в такое положение, что те вынуждены хотя бы делать вид, что продают МЮ. И, кстати, именно Магуайер аж прилюдно не жмёт руки Глэйзерам.
И вообще часто вы видели, что в сми и соцсетях травят игрока команды, новичок-вратарь-лучший-по-игре-ногами позволяет высказывать что-то капитану клуба, а клубные сми не предпринимают никаких попыток защитить своего игрока? Я вот не удивлюсь, если в будущем будет какая-то утечка, где (как и у Барсы было) выяснится, что руководство клуба через соцсети своих же игроков чмырило, не удивлюсь также, если в списке таких будут Роналду, Магуайер, Де Хеа и тд.
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red hikkikomori
Ответ GRIG MAN
шëл 2033 год... Магуайер переходит в Вест Хэм)))...
Эта лучше чем все вместе взятые шутки про холодильник)
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GRIG MAN
Ответ Peter Parker
На счет ухода не знаю, я бы все таки доставку заказал…
думаешь, что сам не поедет?))))
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timerassl
Маге нужна перезагрузка. Пусть все получится
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Любезный Коссутий
Мага, верим 🙏🏻
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Гамаль Хайдаров
МЮ не против, а что думают фанаты?
на одно игрока меньше, больше не останется на кого валить все неудачи
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Мукунку хороший
«No Frost»
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