Новосельцев о детском футболе: «Наши обыгрывают академии «Реала», «Барсы», а потом останавливаются на уровне РПЛ. В России заставляют достигать результата, а в европейских школах раскрывают личность»

Иван Новосельцев допустил, что в России неправильно развивают молодых игроков.

В субботу молодежная сборная России сыграла с командой «Сантоса» до 20 лет. Встреча завершилась 6:4 в пользу российской команды.

«Часто так бывает, что на клубном уровне наши обыгрывают академии «Реала», «Барселоны», например. На одном этапе развития карьеры [на молодежном уровне] они выглядят конкурентоспособно.

Но часто бывает, что потом те же бразильцы смогут попасть в топовые команды в Европе и станут ключевыми личностями в клубах. А наши футболисты, что в этом возрасте выглядели лучше них, останавливаются только на уровне РПЛ.

Может, с российским паспортом не так хотят видеть игрока в Европе. А возможно, речь идет о неправильном развитии молодых футболистов у нас в стране.

Часто на клубном детском уровне у нас заставляют достигать результата, а в европейских школах раскрывают именно личность футболиста, который, попав на высокий уровень, не боится брать на себя ответственность», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России

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