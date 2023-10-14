Новосельцев о детском футболе: «Наши обыгрывают академии «Реала», «Барсы», а потом останавливаются на уровне РПЛ. В России заставляют достигать результата, а в европейских школах раскрывают личность»

Теги Сантос сборная России U-21 премьер-лига Россия Сборная России по футболу детский футбол Иван Новосельцев Матч ТВ Футбол

Иван Новосельцев допустил, что в России неправильно развивают молодых игроков.

В субботу молодежная сборная России сыграла с командой «Сантоса» до 20 лет. Встреча завершилась 6:4 в пользу российской команды.

«Часто так бывает, что на клубном уровне наши обыгрывают академии «Реала», «Барселоны», например. На одном этапе развития карьеры [на молодежном уровне] они выглядят конкурентоспособно.

Но часто бывает, что потом те же бразильцы смогут попасть в топовые команды в Европе и станут ключевыми личностями в клубах. А наши футболисты, что в этом возрасте выглядели лучше них, останавливаются только на уровне РПЛ.

Может, с российским паспортом не так хотят видеть игрока в Европе. А возможно, речь идет о неправильном развитии молодых футболистов у нас в стране.

Часто на клубном детском уровне у нас заставляют достигать результата, а в европейских школах раскрывают именно личность футболиста, который, попав на высокий уровень, не боится брать на себя ответственность», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России

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6 комментариев

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Cearvm
Потому что стараются победить за счет физики, но теряется время для базиса по технике и передачам, которого потом недостает. Уже сколько лет одна и та же история.
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angry horse
Он прав🤔
+4
-2
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Mifsud's Drugstore
Так-то по факту
+2
-1
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
А ведь наша молодёжь и правда хороша но раскрыть нех кто хочет играть, а не сидеть на банке в ФНЛ ща гонорар трудно
+1
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Balt
Так на уровне РПЛ это ещё ого-го. Многие даже на уровне Первой лиги середняками остаются, а то и вовсе выше Второй лиги не могут подняться. А много тех кто до взрослого футбола вообще так и недотягивает.
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pavelrytov@icloud.com
Да он то откуда знает) кроме РПЛ нигде не был. У детей нет агентов, они просто играют в футбол. Вот потом начинается веселье. Пару хороших матчей и начинаются качели с клубом по повышению зарплаты. И если не даст клуб его воспитавший, агент утащит к конкурентам. Деньги все портят да агенты
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