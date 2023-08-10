Новосельцев о «Спартаке»: «Какая-то искра между игроками. Может, вкус побед почувствовали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Иван Новосельцев Матч ТВ Футбол

Иван Новосельцев считает, что у «Спартака» появилась яркая искра между игроками..

После трех туров Мир РПЛ «Спартак» идет на первом месте с девятью очками. В Фонбет Кубке России «Спартак» одержал на групповом этапе две победы в двух стартовых играх.

«На этом отрезке бросилось в глаза, что как будто в этом сезоне появилась какая‑то такая яркая искра именно в команде, между игроками, между футболистами и тренерским штабом.

И возможно, кроется какой‑то залог успеха здесь, что ребята почувствовали, может, вкус побед. Тренер, может, нашел к ним подход, чтобы они лучше притерлись друг к другу», – сказал серебряный призер чемпионата России в эфире «Матч ТВ».

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16 комментариев

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Health
Ответ Groznyi2024
Перечислю эти искры. Оренбург без тренера Балтика из пердива Рубин из пердива Краснодар, влетающий всем Пари из стыков
Краснодар влетающий всем...

РПЛ 3 ИГРЫ 3 ПОБЕДЫ...
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химия была и раньше, но сейчас пришёл кураж...
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Groznyi2024
Ответ Health
Краснодар влетающий всем... РПЛ 3 ИГРЫ 3 ПОБЕДЫ...
Я про кубок, там второй состав
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Quiet Dad
Ответ Xm.md
Откуда он вообще выплыл? Слишком много стало этой деревяшки
согласен. но можно быть деревянным на поле, и совсем не глупым в жизни. но реально его нашли где-то и вытащили в медиа.
по известности в футболе он посредственный, а вот что жену кинул вой стоял. думаю приглашающие рассчитывают на околофутбольный хайп, а не на его экспертное мнение. хотя это не означает того, что он не может быть отличным экспертом. но когда это было важно для матчатв))))
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Алексей Петров
Ответ Quiet Dad
согласен. но можно быть деревянным на поле, и совсем не глупым в жизни. но реально его нашли где-то и вытащили в медиа. по известности в футболе он посредственный, а вот что жену кинул вой стоял. думаю приглашающие рассчитывают на околофутбольный хайп, а не на его экспертное мнение. хотя это не означает того, что он не может быть отличным экспертом. но когда это было важно для матчатв))))
он там не в тему, не интересно его слушатьч то ли дело Вололька Быстров или Аршавин)
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Пользователь Huawei
Новосельцева, походу, матч тв к себе начал подтягивать, что-то в последнее время много его стало.
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Rocco777
Зарема Шаманит
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Xm.md
Откуда он вообще выплыл? Слишком много стало этой деревяшки
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Михаил Комкин
Завтра в екб проверим ваш Спартак
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Олег Сагайдачный
Ответ </c/>
химия была и раньше, но сейчас пришёл кураж...
Слово "Химия" стали применять не по назначению. Откройте толковый словарь, ознакомьтесь со значением этого слова. Менделеев.
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DeGrig
Ответ Пользователь Huawei
Новосельцева, походу, матч тв к себе начал подтягивать, что-то в последнее время много его стало.
мне показалось, что он вполне с головой дружит, даже не такой кринжовый, как большинство обитателей матч тв
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Пользователь Huawei
Ответ DeGrig
мне показалось, что он вполне с головой дружит, даже не такой кринжовый, как большинство обитателей матч тв
Я не говорю, что он плохой или хороший, просто походу будет новый штатный эксперт, аля Аршавин или Эдик Мор.
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Пользователь Huawei
Ответ DeGrig
мне показалось, что он вполне с головой дружит, даже не такой кринжовый, как большинство обитателей матч тв
На днях смотрел его интервью от кромки, прикид конечно запоминающийся.
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