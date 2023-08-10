Новосельцев о «Спартаке»: «Какая-то искра между игроками. Может, вкус побед почувствовали»
Иван Новосельцев считает, что у «Спартака» появилась яркая искра между игроками..
После трех туров Мир РПЛ «Спартак» идет на первом месте с девятью очками. В Фонбет Кубке России «Спартак» одержал на групповом этапе две победы в двух стартовых играх.
«На этом отрезке бросилось в глаза, что как будто в этом сезоне появилась какая‑то такая яркая искра именно в команде, между игроками, между футболистами и тренерским штабом.
И возможно, кроется какой‑то залог успеха здесь, что ребята почувствовали, может, вкус побед. Тренер, может, нашел к ним подход, чтобы они лучше притерлись друг к другу», – сказал серебряный призер чемпионата России в эфире «Матч ТВ».
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по известности в футболе он посредственный, а вот что жену кинул вой стоял. думаю приглашающие рассчитывают на околофутбольный хайп, а не на его экспертное мнение. хотя это не означает того, что он не может быть отличным экспертом. но когда это было важно для матчатв))))