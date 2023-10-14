Жан-Пьер Папен: «У «ПСЖ» нет души. Там много именитых игроков, но имена не дают души»

Теги ПСЖ Милан Ньюкасл лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Жан-Пьер Папен Футбол

Жан-Пьер Папен назвал «ПСЖ» клубом без души.

Экс-игрок «Милана» и сборной Франции заявил об этом, когда делился ожиданиями от матча «ПСЖ» и «россонери» в Лиге чемпионов.

«Если остановить Мбаппе, будет проще, но Килиан – сила природы. Хотя некоторые французские команды и «Ньюкасл» остановили «ПСЖ».

Это большой клуб с множеством именитых игроков, но имена не дают души. Пока что у «ПСЖ» ее нет», – сказал Папен.

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20 комментариев

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hiper26
Ответ MigraTjk
Жан-Рьер Папен: Если б я их тренировал ябы вернул им Душу
Магат: Я бы из них всю душу выбил.
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Bayern2004
Экс-игрок "Милана"...
Нормальный ход.
А то что Папен играл в составе Милана 2 сезона,а за Марсель 6(!),за Баварию те же 2,а потом Бордо и Генгам...
Ну да и Бог с ним.
JPP фигни не скажет.
Номер 9 видел всё,имеет право на мнение,которое в принципе(как по мне) справедливо.
ПСЖ времён Раи ,Поля Ле Гуэна,Джоркаеффа и Локо почему то трогает больше, нежели современная команда из "звёзд".
Хотя кто знает.
Может быть,как говорил Грамозека из м/ф "Тайна Третьей планеты":"Стареем,стареем..."(с)
+7
-3
+4
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Том
Ответ Bayern2004
Экс-игрок "Милана"... Нормальный ход. А то что Папен играл в составе Милана 2 сезона,а за Марсель 6(!),за Баварию те же 2,а потом Бордо и Генгам... Ну да и Бог с ним. JPP фигни не скажет. Номер 9 видел всё,имеет право на мнение,которое в принципе(как по мне) справедливо. ПСЖ времён Раи ,Поля Ле Гуэна,Джоркаеффа и Локо почему то трогает больше, нежели современная команда из "звёзд". Хотя кто знает. Может быть,как говорил Грамозека из м/ф "Тайна Третьей планеты":"Стареем,стареем..."(с)
С Миланом ПСЖ скоро играет, поэтому и сделали на этом акцент, поинтересовались у бывшего игрока будущего соперника
+3
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MigraTjk
Жан-Рьер Папен: Если б я их тренировал ябы вернул им Душу
+3
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+2
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Demyan Grachev
я болел за ПСЖ ,когда его тренировал Камбуаре и не было этих ночных футбольных бабочек
+2
0
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Max Abdrakhmanov
Базовая ветка.
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ariuntrius
Что-то из японской мифологии
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Заяцволк
И я знаю почему
https://www.youtube.com/watch?v=c9-KRo8IQ1I
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Audi
Он в первую очередь экс игрок Марселя, а уж потом Милана, Баварии и т.д.
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гилберт
Папен!!!
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Castor Troy
ПСЖ не надо придумывать велосипед. Нужно посмотреть как дела ведёт шейховский клуб, имею в виду Ман Сити и делать так же. Смена тренеров каждый год ни к чему хорошему привести не может
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ariuntrius
Что-то из японской мифологии
Или из Индуизма какого-нибудь
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