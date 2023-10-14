Жан-Пьер Папен: «У «ПСЖ» нет души. Там много именитых игроков, но имена не дают души»
Жан-Пьер Папен назвал «ПСЖ» клубом без души.
Экс-игрок «Милана» и сборной Франции заявил об этом, когда делился ожиданиями от матча «ПСЖ» и «россонери» в Лиге чемпионов.
«Если остановить Мбаппе, будет проще, но Килиан – сила природы. Хотя некоторые французские команды и «Ньюкасл» остановили «ПСЖ».
Это большой клуб с множеством именитых игроков, но имена не дают души. Пока что у «ПСЖ» ее нет», – сказал Папен.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Нормальный ход.
А то что Папен играл в составе Милана 2 сезона,а за Марсель 6(!),за Баварию те же 2,а потом Бордо и Генгам...
Ну да и Бог с ним.
JPP фигни не скажет.
Номер 9 видел всё,имеет право на мнение,которое в принципе(как по мне) справедливо.
ПСЖ времён Раи ,Поля Ле Гуэна,Джоркаеффа и Локо почему то трогает больше, нежели современная команда из "звёзд".
Хотя кто знает.
Может быть,как говорил Грамозека из м/ф "Тайна Третьей планеты":"Стареем,стареем..."(с)
https://www.youtube.com/watch?v=c9-KRo8IQ1I