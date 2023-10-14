Жан-Пьер Папен: «У «ПСЖ» нет души. Там много именитых игроков, но имена не дают души»

Жан-Пьер Папен назвал «ПСЖ» клубом без души.

Экс-игрок « » и сборной Франции заявил об этом, когда делился ожиданиями от матча «ПСЖ» и «россонери» в Лиге чемпионов.

«Если остановить Мбаппе, будет проще, но Килиан – сила природы. Хотя некоторые французские команды и « » остановили «ПСЖ».

Это большой клуб с множеством именитых игроков, но имена не дают души. Пока что у « » ее нет», – сказал .

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