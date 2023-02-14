Жан-Пьер Папен: «Битва Холанда и Мбаппе будет потрясающей. Все решат трофеи и результаты»

поделился ожиданиями от соперничества и .

«Результаты, трофеи – вот что будет иметь значение. Но битва между Холандом и Мбаппе обещает быть потрясающей», – сказал экс-форвард сборной Франции.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах Лиги 1 (подробную статистику можно изучить здесь). 24-летний нападающий « » и сборной Франции 5 раз становился чемпионом страны (4 раза в составе «ПСЖ» и 1 раз – с «Монако»), выиграл со сборной Франции ЧМ-2018, став лучшим молодым игроком турнира, и Лигу наций-2021.

На счету Эрлинга Холанда в текущем сезоне 25 голов и 4 голевые передачи в 21 матче за « » (подробная статистика – здесь). Холанд дважды становился чемпионом Австрии в составе « » и выиграл с дортмундской «Боруссией» в сезоне-2020/21.

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