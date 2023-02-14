Жан-Пьер Папен: «Битва Холанда и Мбаппе будет потрясающей. Все решат трофеи и результаты»
Жан-Пьер Папен поделился ожиданиями от соперничества Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
«Результаты, трофеи – вот что будет иметь значение. Но битва между Холандом и Мбаппе обещает быть потрясающей», – сказал экс-форвард сборной Франции.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах Лиги 1 (подробную статистику можно изучить здесь). 24-летний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции 5 раз становился чемпионом страны (4 раза в составе «ПСЖ» и 1 раз – с «Монако»), выиграл со сборной Франции ЧМ-2018, став лучшим молодым игроком турнира, и Лигу наций-2021.
На счету Эрлинга Холанда в текущем сезоне АПЛ 25 голов и 4 голевые передачи в 21 матче за «Манчестер Сити» (подробная статистика – здесь). Холанд дважды становился чемпионом Австрии в составе «Ред Булл Зальцбург» и выиграл с дортмундской «Боруссией» Кубок Германии в сезоне-2020/21.
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В текущем сезоне Килиан Мбаппе забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах Лиги 1
баблонелька меска забил аж 10 голов, и на фоне его ужасающей игры во всех последних матчах, все равно ЗМ у него уже в кармане.
Правда, есть риск, что Мбаппе закиснет в Париже точно так же как Неймар, и тогда норвег убежит на космических скоростях вперёд за будущими Золотыми Мячами и трофеями с МанСити.