Жан-Пьер Папен: «Битва Холанда и Мбаппе будет потрясающей. Все решат трофеи и результаты»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Кубок Германии Сборная Франции по футболу лига 1 Франция высшая лига Австрия Жан-Пьер Папен Ред Булл Зальцбург Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Жан-Пьер Папен поделился ожиданиями от соперничества Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Результаты, трофеи – вот что будет иметь значение. Но битва между Холандом и Мбаппе обещает быть потрясающей», – сказал экс-форвард сборной Франции.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах Лиги 1 (подробную статистику можно изучить здесь). 24-летний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции 5 раз становился чемпионом страны (4 раза в составе «ПСЖ» и 1 раз – с «Монако»), выиграл со сборной Франции ЧМ-2018, став лучшим молодым игроком турнира, и Лигу наций-2021.

На счету Эрлинга Холанда в текущем сезоне АПЛ 25 голов и 4 голевые передачи в 21 матче за «Манчестер Сити» (подробная статистика – здесь). Холанд дважды становился чемпионом Австрии в составе «Ред Булл Зальцбург» и выиграл с дортмундской «Боруссией» Кубок Германии в сезоне-2020/21.

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8 комментариев

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El CiD
Решать будут партнёры и травмы
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iJoy
Если Сити отъедет в Лигу 1, то Холланд сможет оформлять гекса-трики.
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Андрей Хенто
Ответ Black Phoenix
Не в нынешнем сезоне. Вот в следующем - да, на Мбаппе и Холланда будет намного интереснее смотреть в контексте противостояния. Правда, есть риск, что Мбаппе закиснет в Париже точно так же как Неймар, и тогда норвег убежит на космических скоростях вперёд за будущими Золотыми Мячами и трофеями с МанСити.
У Килиана другой менталитет по сравнению с Неймаром, в этом плане он как и его кумир - Роналду. Будет всегда желать большего, постоянно тренироваться, ведь вспомните, как после финала Мундиаля он уже на четвертый день вернулся в команду и преступил к тренировкам, а также играть, бить рекорды, так что думаю вряд ли ему это грозит. Но то, что он выступая за Париж может недобрать индивидуальных наград -факт.
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Under
Ответ Black Phoenix
Не в нынешнем сезоне. Вот в следующем - да, на Мбаппе и Холланда будет намного интереснее смотреть в контексте противостояния. Правда, есть риск, что Мбаппе закиснет в Париже точно так же как Неймар, и тогда норвег убежит на космических скоростях вперёд за будущими Золотыми Мячами и трофеями с МанСити.
а чем нынешний сезон плох?
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Alex Zet
На счету Эрлинга Холанда в текущем сезоне АПЛ 25 голов и 4 голевые передачи в 21 матче за «Манчестер Сити

В текущем сезоне Килиан Мбаппе забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах Лиги 1

баблонелька меска забил аж 10 голов, и на фоне его ужасающей игры во всех последних матчах, все равно ЗМ у него уже в кармане.
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Black Phoenix
Не в нынешнем сезоне. Вот в следующем - да, на Мбаппе и Холланда будет намного интереснее смотреть в контексте противостояния.
Правда, есть риск, что Мбаппе закиснет в Париже точно так же как Неймар, и тогда норвег убежит на космических скоростях вперёд за будущими Золотыми Мячами и трофеями с МанСити.
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леннорыч-абрамович
Под конец карьеры Холланд со сборной Норвегии выиграет чемпионат мира, а Мбаппе в это время будет вести переговоры о переходе в Саудовскую Аравию.
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А. Мостовой
Один забивает в пустые, второй обводит всю команду - вся суть "противостояния". Даже сравнение Марио Гомеса и Марадонны будет более справедливым.
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