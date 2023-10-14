Санабрия вновь опроверг, что плевал в Месси: «Я бы ни с кем так не поступил. Какой пример я подам дочерям? Рекомендую пересмотреть все кадры»

Антонио Санабрия вновь заявил, что не плевал в Лионеля Месси.

победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

вышел на замену на 53-й минуте. По ходу второго тайма у него и форварда « » , появившегося на поле на 70-й минуте, случилась стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах. Когда Лео отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда « ».

Месси после игры заявил: «Я даже не знаю, кто это». Санабрия – воспитанник «Барселоны», за которую Месси выступал на протяжении большей части карьеры. Парагваец был в системе клуба с 2009 по 2013 год. У него есть совместное фото с Лео.

«Чувствую, что обязан опровергнуть произошедшее вчера вечером. По той простой причине, что моя семья пострадала, и из-за многочисленных угроз в связи с тем, чего никогда не было.

Я бы никогда не поступил подобным образом ни с одним коллегой или человеком из уважения. Какой пример я подам своим дочерям, совершив подобный поступок? Я рекомендую вам пересмотреть все кадры», – написал Санабрия в сторис инстаграма.

В Месси плюнул воспитанник «Барсы» – и говорит, что этого не было. Но вот же кадры!

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