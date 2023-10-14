Санабрия вновь опроверг, что плевал в Месси: «Я бы ни с кем так не поступил. Какой пример я подам дочерям? Рекомендую пересмотреть все кадры»

Теги Торино МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу сборная Парагвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Антонио Санабрия Интер Майами Футбол

Антонио Санабрия вновь заявил, что не плевал в Лионеля Месси.

Сборная Аргентины победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

Лионель вышел на замену на 53-й минуте. По ходу второго тайма у него и форварда «Торино» Антонио Санабрии, появившегося на поле на 70-й минуте, случилась стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах. Когда Лео отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда «Интер Майами».

Месси после игры заявил: «Я даже не знаю, кто это». Санабрия – воспитанник «Барселоны», за которую Месси выступал на протяжении большей части карьеры. Парагваец был в системе клуба с 2009 по 2013 год. У него есть совместное фото с Лео.

«Чувствую, что обязан опровергнуть произошедшее вчера вечером. По той простой причине, что моя семья пострадала, и из-за многочисленных угроз в связи с тем, чего никогда не было.

Я бы никогда не поступил подобным образом ни с одним коллегой или человеком из уважения. Какой пример я подам своим дочерям, совершив подобный поступок? Я рекомендую вам пересмотреть все кадры», – написал Санабрия в сторис инстаграма.

В Месси плюнул воспитанник «Барсы» – и говорит, что этого не было. Но вот же кадры!

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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Любезный Коссутий
да ладно, плюнул, и плюнул. тут половина Спортца плюнули бы вместе с тобой. а другая половина героически встала бы между вами и Месси
+34
-7
+27
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Серега Антонов
Да надоел уже этот Мэсси, плевать я на него хотел!
+12
-1
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Иван Лапин
да там реально далеко было до месси, просто кадр такой поймали.
+9
0
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Born is the King
Ответ Любезный Коссутий
да ладно, плюнул, и плюнул. тут половина Спортца плюнули бы вместе с тобой. а другая половина героически встала бы между вами и Месси
Фанаты Месси примут все плевки на себя. Причем примут если Месси будет вместе с Санабрией плевать на них
+4
-1
+3
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Любезный Коссутий
Ответ Born is the King
Фанаты Месси примут все плевки на себя. Причем примут если Месси будет вместе с Санабрией плевать на них
Ригоберка возглавил бы оборону
+2
0
+2
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Плевал я
Я тоже не плевал. Кто плевал в Месси? 😂😂😂
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Max Abdrakhmanov
Плевок Санабрии где он сейчас? Эксклюзивное расследование Sports. ru и связь плевка с Месси и дочерьми Санабрии
+4
-4
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Михаил Мазуренко
не стал сглатывать просто
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Dinamus
нечего там пересматривать еще во время матча я без всякого скандала его харчек в спину видел.. есть такие люди ссы им в глаза - божья роса ... нет, не было и все.
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Любезный Коссутий
Ответ Плевал я
Я бы не плевал. 100%)
я тоже)
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Мохнатый55
Ответ Born is the King
Фанаты Месси примут все плевки на себя. Причем примут если Месси будет вместе с Санабрией плевать на них
Странные у тебя фантазии.
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