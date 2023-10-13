Форвард Парагвая Санабрия плюнул в сторону Месси в матче отбора к ЧМ. Он не попал
Игрок сборной Парагвая плюнул в сторону Лионеля Месси.
Сборная Аргентины победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026. Лионель вышел на замену на 53-й минуте.
По ходу второго тайма у Месси и форварда «Торино» Антонио Санабрии, появившегося на поле на 70-й минуте, случилась стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах.
Когда Месси отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда «Интер Майами». Этот момент попал в трансляцию матча.
Бразильский судья Рафаэл Клаус не обратил внимания на инцидент.
Изображение: кадр из трансляции TyC Sports
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Плевок Санабрия. Где он сейчас?
Месси бы плюнул так ювелирно, что санабрия и не заметил бы как сглотнул кое что))