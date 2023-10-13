Форвард Парагвая Санабрия плюнул в сторону Месси в матче отбора к ЧМ. Он не попал

Игрок сборной Парагвая плюнул в сторону Лионеля Месси.

победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026. Лионель вышел на замену на 53-й минуте.

По ходу второго тайма у Месси и форварда « » , появившегося на поле на 70-й минуте, случилась стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах.

Когда Месси отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда « ». Этот момент попал в трансляцию матча.

Бразильский судья Рафаэл Клаус не обратил внимания на инцидент.

Изображение: кадр из трансляции TyC Sports

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