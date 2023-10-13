Форвард Парагвая Санабрия плюнул в сторону Месси в матче отбора к ЧМ. Он не попал

Теги Торино МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу происшествия сборная Парагвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Антонио Санабрия Интер Майами Футбол

Игрок сборной Парагвая плюнул в сторону Лионеля Месси.

Сборная Аргентины победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026. Лионель вышел на замену на 53-й минуте.

По ходу второго тайма у Месси и форварда «Торино» Антонио Санабрии, появившегося на поле на 70-й минуте, случилась стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах.

Когда Месси отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда «Интер Майами». Этот момент попал в трансляцию матча.

Бразильский судья Рафаэл Клаус не обратил внимания на инцидент.

Изображение: кадр из трансляции TyC Sports

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24 комментария

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Ruslan-Spartakforever
Через 5 лет статья на спортс.
Плевок Санабрия. Где он сейчас?
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David Aprasidze
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Онана пропустил бы
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Ночной кошмар Логинова
Не форвард, а мазила
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Shock In
Реализация просела, но это слишком маленькая выборка. Что по xPlevok?
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Andria Managadze
Ответ QWertY
Как грузины в 2008м)
без политики обойтись не возможно так??
+4
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Когда футболисты валяются на газоне, изображая вселенские муки, они должны понимать, что обтираются слюной и соплями таких, как Санабрия
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Павел Поляков
Ответ Ruslan-Spartakforever
Через 5 лет статья на спортс. Плевок Санабрия. Где он сейчас?
Или объявление на Авито, что продается легендарная харча Санабрии)
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David Aprasidze
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Andria Managadze
без политики обойтись не возможно так??
На этом политическом сайте мы иногда отвлекаемся на спорт
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Bartez1986
вот это форвард, вот это настоящий форвард
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aidos_1979
Мазила)
Месси бы плюнул так ювелирно, что санабрия и не заметил бы как сглотнул кое что))
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Александр Сачков
У этой новости тот же автор, что и "Мбаппе наморщил брови и вздохнул"?
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Классный руководитель
Спортс,,,дайте приз и медальку Игорю за самую тупую новость за сегодня!!!
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Verhovn
Косая Санабрия 😄
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Dimarik_grom
Завидует.. так завидовал бы с закрытым ртом. Этот плевок будет с ним всегда.
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Любитель побеждать
Вот что значит хреновый форвард
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Andrey Ashhabadskiy
попал бы ,тут же получил бы от Месси и Ко
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Очевидное невероятное
спортс у скучно
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