Скалони о плевке Санабрии в Месси: «Это неправильно»

Лионель Скалони высказался о плевке игрока сборной Парагвая в Лионеля Месси.

победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

вышел на замену на 53-й минуте. По ходу второго тайма у него и форварда « » , появившегося на поле на 70-й минуте, случилась стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах. Когда Лео отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда « ».

Месси после игры заявил: «Я даже не знаю, кто это». Санабрия – воспитанник «Барселоны», за которую Месси выступал на протяжении большей части карьеры. Парагваец был в системе клуба с 2009 по 2013 год. У него есть совместное фото с Лео.

«Я этого не видел. Я видел, как парень бросил мяч, когда Лео попросил. Ничего больше.

Я не видел, но если он сделал так, то это неправильно. Больше ничего не могу сказать», – сказал главный тренер сборной Аргентины Скалони.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию