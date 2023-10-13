Месси о плевке Санабрии в него: «Я даже не знаю, кто это». Антонио – воспитанник «Барсы», он фотографировался с Лео

Теги Торино МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу сборная Парагвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Антонио Санабрия Интер Майами Футбол

Лионель Месси отреагировал на плевок в его сторону игрока сборной Парагвая.

Сборная Аргентины победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

Лионель вышел на замену на 53-й минуте. По ходу второго тайма у него и форварда «Торино» Антонио Санабрии, появившегося на поле на 70-й минуте, случилась стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах. Когда Лео отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда «Интер Майами».

«Я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из их футболистов плюнул в меня. Я даже не знаю, кто это. Я его не видел. Мне просто сказали.

Не хочу придавать этому значения, потому что тогда он будет всюду болтать об этом, что еще хуже, постарается сделать себе имя. Лучше оставить все это здесь», – сказал Месси после игры.

Отметим, что Санабрия – воспитанник «Барселоны», за которую Месси выступал на протяжении большей части карьеры. Парагваец был в системе клуба с 2009 по 2013 год. У него есть совместное фото с Лео.

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100 комментариев

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Бене Гессерит
Ответ Martin Naceri
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Звучит так, будто подгорел ты от того, что он не подгорел
+84
-14
+70
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maks44
Санабрия - это тот кто плюнул в Месси.
+74
-12
+62
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Михо
Александр III был человеком исключительно здравомыслящим и добрым. Иногда он поступал весьма прямолинейно, но вместе с тем достойно и по-человечески. Следующая история только подтверждает эти черты императорского характера.

Как-то раз некий, ничем не примечательный солдат по фамилии Орешкин перебрал в кабаке. По-началу он просто шумел, а потом уже взялся буянить всерьез, кричал, ругался, ломал мебель и пытался завязать драку с другими посетителями. Солдата долго пытались урезонить самыми разнообразными способами, но ничего не помогало. Орешкин только пуще расходился. Наконец, кто-то из сообразительных очевидцев происходящего обратил внимание на висящий на стене портрет Александра III. Он тут же смекнул, как можно обернуть эту картину на пользу делу и бросился к Орешкину с криком: «Ну что же ты! Император ведь смотрит». Солдат, однако, в пылу своего неистовства во всеуслышание заявил, что плевать он хотел на государя-императора. Слова были опасные. Ситуация приняла совсем не шуточный оборот. Орешкина тотчас же скрутили, доставили в участок и завели на него дело об оскорблении Его Императорского Величества. Дело это было весьма серьезное. Орешкину светила каторга. В лучшем для него случае, лет шесть-семь. Однако, непутевому солдату повезло. И спасение пришло с самой неожиданной стороны.

Материалы дела попали в руки самого государя. Александр III ознакомился с ними и, будучи человеком великодушным, ничуть не оскорбился. Он распорядился отпустить Орешкина, закрыть его дело и больше никогда не вешать в трактирах императорских портретов. И к тому еще добавил: «А Орешкину передайте, что я тоже на него плевал».
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Андрей Никандров
Месси классически унизил папуаса
+75
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Денис Давыдов
Ответ maks44
Санабрия - это тот кто плюнул в Месси.
и не попал ахахах 🤣
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Boris Sknar'
Ответ Martin Naceri
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если бы ответил, что он сволочь и т.д., тоже бы написали, что подгорел.
+31
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+27
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DanielCarvalho
Достижения Антонио Санабрия за карьеру:

Плевок в Месси в сезоне 23/24
+22
-5
+17
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Serik Alik
’Не хочу придавать этому значения, потому что тогда он будет всюду болтать, что ещё хуже, постарается сделать себе имя".
Лео явно читает спортс
+19
-2
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Mifsud's Drugstore
Мистер Плевок - где он сейчас?
+18
-2
+16
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VladimirMezin1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Смешно)) Он прекрасно знает, кто это, т.к. Санабрия 4 года в Барселоне был)) https://www.rusfootball.info/uploads/posts/2023-10/1697179587_va-toc9y5_720x0__1.webp Что с лицом, это воспитанник или уже нет?))
Тут скорее всего он имеет ввиду, что он не знает не кто такой Санабрия, а кто плюнул
+14
-1
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David Rigert
Ответ maks44
Санабрия - это тот кто плюнул в Месси.
уже сделал себе "имя".
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Блуждающий странник
Ответ Pasha0403
хорошенечко бы гнома обхаркать
Вот это комплексы у людей бывают)
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krokodilych
Ответ Margor
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На улице подпоручику Дубу хмель снова ударил в голову, так как было очень душно. Он понёс какую-то бессвязную чушь. Рассказывал Швейку о том, что у него дома есть почтовая марка с Гельголанда и что они тотчас же по получении аттестата зрелости пошли играть в бильярд и не поздоровались с классным наставником. К каждой фразе он прибавлял:

— Надеюсь, вы меня правильно понимаете?!

— Вполне правильно, — твердил Швейк. — Вы говорите, как будейовицкий жестяник Покорный. Тот, когда его спрашивали: «Купались ли вы в этом году в Мальше?» — отвечал: «Не купался, но зато в этом году будет хороший урожай слив». А когда его спрашивали: «Вы уже ели в этом году грибы?» — он отвечал: «Не ел, но зато новый марокканский султан, говорят, весьма достойный человек».
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Corde Fidelium
Ответ Beriya
Игорь, продолжает публиковать тупейшие статьи
А это Игореша Новиков навалял? Как я не заметил. Тогда вопросов не имею.
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Ответ Martin Naceri
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Любой ответ ты бы воспринял бы так, будто бы он подгорел. Да и отсутствие ответа.
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Tydeus
Ответ Margor
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И заключил с ней политический союз под звуки Марсельезы после того, как Горчаков провернул прекрасную двухходовку с немцами, закончившуюся Берлинским трактатом. Эти кредиты позволили запустить бурный рост экономики под 7-8% в год и построить Транссиб, если что. Потом уже был кризис 1890-х, но в целом это была хорошая рациональная политика.
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ТимТалер
Я же говорю вам: не мсти сделавшему тебе зло. Кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к нему и другую. (Матфей 5:39)
Тому, кто оскорбит тебя, ударив по щеке, подставь и другую, а тому, кто забирает у тебя верхнюю одежду, не мешай забрать и рубашку. (Лука 6:29)
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Олег Ковальчук
Ответ Eugene88
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где большая часть сезона сыграна без него
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Beriya
Игорь, продолжает публиковать тупейшие статьи
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Максим Семин
Лео не знает, кто плюнул, а не кто такой Санабрия. Автор - хайпожор
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Очевидное невероятное
респект великому футболисту.
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АРХАТ
Высокомерненько.
Справедливости ради Месси тоже плевался, было дело
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Men77
Вот до чего дошел Ромка, даже в футболиста Санабрия заделался
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Rainn
Ответ Денис Давыдов
нет, ну это ваще-то бан, абсолютно мерзкое неспортивное поведение, если реально хотел плюнуть конечно.
Что значит Хотел? Он плюнул))
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Rainn
Ответ Beriya
Игорь, продолжает публиковать тупейшие статьи
Ему давно пора на заборе писать, как раз его уровень журналистики
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