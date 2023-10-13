Месси о плевке Санабрии в него: «Я даже не знаю, кто это». Антонио – воспитанник «Барсы», он фотографировался с Лео
Лионель Месси отреагировал на плевок в его сторону игрока сборной Парагвая.
Сборная Аргентины победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.
Лионель вышел на замену на 53-й минуте. По ходу второго тайма у него и форварда «Торино» Антонио Санабрии, появившегося на поле на 70-й минуте, случилась стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах. Когда Лео отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда «Интер Майами».
«Я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из их футболистов плюнул в меня. Я даже не знаю, кто это. Я его не видел. Мне просто сказали.
Не хочу придавать этому значения, потому что тогда он будет всюду болтать об этом, что еще хуже, постарается сделать себе имя. Лучше оставить все это здесь», – сказал Месси после игры.
Отметим, что Санабрия – воспитанник «Барселоны», за которую Месси выступал на протяжении большей части карьеры. Парагваец был в системе клуба с 2009 по 2013 год. У него есть совместное фото с Лео.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Как-то раз некий, ничем не примечательный солдат по фамилии Орешкин перебрал в кабаке. По-началу он просто шумел, а потом уже взялся буянить всерьез, кричал, ругался, ломал мебель и пытался завязать драку с другими посетителями. Солдата долго пытались урезонить самыми разнообразными способами, но ничего не помогало. Орешкин только пуще расходился. Наконец, кто-то из сообразительных очевидцев происходящего обратил внимание на висящий на стене портрет Александра III. Он тут же смекнул, как можно обернуть эту картину на пользу делу и бросился к Орешкину с криком: «Ну что же ты! Император ведь смотрит». Солдат, однако, в пылу своего неистовства во всеуслышание заявил, что плевать он хотел на государя-императора. Слова были опасные. Ситуация приняла совсем не шуточный оборот. Орешкина тотчас же скрутили, доставили в участок и завели на него дело об оскорблении Его Императорского Величества. Дело это было весьма серьезное. Орешкину светила каторга. В лучшем для него случае, лет шесть-семь. Однако, непутевому солдату повезло. И спасение пришло с самой неожиданной стороны.
Материалы дела попали в руки самого государя. Александр III ознакомился с ними и, будучи человеком великодушным, ничуть не оскорбился. Он распорядился отпустить Орешкина, закрыть его дело и больше никогда не вешать в трактирах императорских портретов. И к тому еще добавил: «А Орешкину передайте, что я тоже на него плевал».
Плевок в Месси в сезоне 23/24
Лео явно читает спортс
— Надеюсь, вы меня правильно понимаете?!
— Вполне правильно, — твердил Швейк. — Вы говорите, как будейовицкий жестяник Покорный. Тот, когда его спрашивали: «Купались ли вы в этом году в Мальше?» — отвечал: «Не купался, но зато в этом году будет хороший урожай слив». А когда его спрашивали: «Вы уже ели в этом году грибы?» — он отвечал: «Не ел, но зато новый марокканский султан, говорят, весьма достойный человек».
Тому, кто оскорбит тебя, ударив по щеке, подставь и другую, а тому, кто забирает у тебя верхнюю одежду, не мешай забрать и рубашку. (Лука 6:29)
Справедливости ради Месси тоже плевался, было дело