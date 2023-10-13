Месси о плевке Санабрии в него: «Я даже не знаю, кто это». Антонио – воспитанник «Барсы», он фотографировался с Лео

Лионель Месси отреагировал на плевок в его сторону игрока сборной Парагвая.

победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

вышел на замену на 53-й минуте. По ходу второго тайма у него и форварда « » , появившегося на поле на 70-й минуте, случилась стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах. Когда Лео отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда « ».

«Я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из их футболистов плюнул в меня. Я даже не знаю, кто это. Я его не видел. Мне просто сказали.

Не хочу придавать этому значения, потому что тогда он будет всюду болтать об этом, что еще хуже, постарается сделать себе имя. Лучше оставить все это здесь», – сказал Месси после игры.

Отметим, что Санабрия – воспитанник «Барселоны», за которую Месси выступал на протяжении большей части карьеры. Парагваец был в системе клуба с 2009 по 2013 год. У него есть совместное фото с Лео.

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