«Запрет пива на стадионах – провокация, оно расслабляет. Коньяк – лечебное мероприятие для имеющих проблемы с давлением». Кавазашвили об алкоголе

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Анзор Кавазашвили стадионы алкоголь и спорт Футбол

Анзор Кавазашвили призвал вернуть пиво на стадионы.

«Я пиво не пил вообще до 28 лет, а карьеру я закончил в 31 год. Когда жаркий период, то выпить бокал пива – это с удовольствием, но второй уже невозможно, мне сложно.

Перебирать не надо, надо норму знать, тогда на организм ничего отрицательно не сказывается. Пиво расслабляет – 200%. Мышцы расслабляются, клонит в сон. Пиво действует на организм успокаивающе.

То, что зрителям запрещают употреблять пиво на стадионах, считаю, это самая настоящая провокация. Футбол – это зрелище, люди смотрят игру, получают удовлетворение, выражают эмоции. Но получают и разочарование, поэтому им надо выплеснуть из себя те тяготы, которые они получают на работе.

Всегда говорили, что коньяк – лечебное мероприятие, соглашусь. Для людей, которые имеют проблемы с давлением. Я на себе не пробовал, но говорят, что хороший коньяк всегда понижает давление.

Для того чтобы выбрать, что пить, нужно читать литературу и советоваться с врачами. Но нам запрещали футбольные врачи, потому что говорили, будет лишняя нагрузка на сердце», – заявил бывший голкипер «Спартака», сборной СССР и экс-член комитета по этике.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

20 комментариев

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Леван Мкртчян
Понятно. Значит на позапрошлых выходных я не накидывался в зюзю, а сначала расслаблял мышцы , а потом долго понижал давление.
Всегда подозревал , что обожаю медицинские процедуры....
+16
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ygcn5c2ty9
«вы почитайте мои интервью, если бы не коньяк и пиво, где мы бы с Мостовым сейчас были?»
+9
-2
+7
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Beast
Пиво расслабляет, коньяк давление понижает, вывод: надо разрешить пить водку на стадионах
+4
-1
+3
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Джульетта Джульетта
Ответ Антимосковский
да, поэтому его лучше дома или на природе, на стадион лучше что-нибудь понюхать, чтобы скучно не было
Момент или носки?
+3
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DiegoBaggioRonaldinho
Оставьте в покое старого человека
+3
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Мельников Михаил
Коньяк - лечебное мероприятие, только если никогда не прекращать его пить. Иначе абстиненция гипертонику только кризис принесет.
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Region123
хватит уже этих полумер. нужно внедрять алкоголь не только на стадионах, но и в школьных обедах ))
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Е.Р.
Ну, коньяк - вообще полезная вещь. Что говорить, он и от простуды, от ревматизма, сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк — всегда полезен. Но дорогой! Потому и дорогой, что очень полезный
https://youtu.be/pPhMxC7u_Ag?si=WBu7t8AmwmMlTlUE
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CopaAmerica
Пивка для рывка, водочки для обводочки, височки для пипи.ки
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Кокич
Читали в "Неделе" отдел "Для дома, для семьи"? Врачи рекомендуют: успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте, пейте.
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Серега Антонов
Пиво клонит в сон да еще и под наш футбол, с днищенскими комментаторами 300%
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f0mk4
Загадка, что перед интервью пьет этот персонаж?
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tolstiy
я так понимаю, интервью берут в рюмочной....
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KOTOV71
До 28- и лет не пил вообще,.и..... закончил карьеру в 31.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ tolstiy
я так понимаю, интервью берут в рюмочной....
коньячной
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