«Запрет пива на стадионах – провокация, оно расслабляет. Коньяк – лечебное мероприятие для имеющих проблемы с давлением». Кавазашвили об алкоголе

Анзор Кавазашвили призвал вернуть пиво на стадионы.

«Я пиво не пил вообще до 28 лет, а карьеру я закончил в 31 год. Когда жаркий период, то выпить бокал пива – это с удовольствием, но второй уже невозможно, мне сложно.

Перебирать не надо, надо норму знать, тогда на организм ничего отрицательно не сказывается. Пиво расслабляет – 200%. Мышцы расслабляются, клонит в сон. Пиво действует на организм успокаивающе.

То, что зрителям запрещают употреблять пиво на стадионах, считаю, это самая настоящая провокация. Футбол – это зрелище, люди смотрят игру, получают удовлетворение, выражают эмоции. Но получают и разочарование, поэтому им надо выплеснуть из себя те тяготы, которые они получают на работе.

Всегда говорили, что коньяк – лечебное мероприятие, соглашусь. Для людей, которые имеют проблемы с давлением. Я на себе не пробовал, но говорят, что хороший коньяк всегда понижает давление.

Для того чтобы выбрать, что пить, нужно читать литературу и советоваться с врачами. Но нам запрещали футбольные врачи, потому что говорили, будет лишняя нагрузка на сердце», – заявил бывший голкипер « », сборной СССР и экс-член комитета по этике.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию