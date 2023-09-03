Мендеш о Феликсе и Канселу: «Барса» подписала двух лучших игроков мира на этих позициях. Это два феномена»
Жорже Мендеш высказался о переходах Жоау Феликса и Жоау Канселу в «Барселону».
Оба футболиста – клиенты португальского агента, который также представляет интересы Алекса Бальде и Ламин Ямаля, а также Ансу Фати и Нико Гонсалеса, которые ушли из «Барселоны» в аренды.
«Барселона» подписала двух лучших игроков мира на этих позициях. Это два феномена», – сказал Мендеш о Феликсе и Канселу.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Канселу год назад был среди лучших, сейчас не думаю что он даже в топ-5.
Феликс тоже лучший на своей позиции в мире. Хотя, никому не известно где его позиция.
Или ты хочешь сказать , что Мазрауи сильнее Жоао?
Кансело и Феликс: Барселона лучшая
Барселона: Мендеш лучший
*с улыбкой дрочат друг другу
В сезоне 21-22 Канселу в 10 лучших игроков всего чемпа и играл он тогда слева
Если Канселу померит свой характер, а Феликс начнёт, наконец, принимать участие в командной игре, то могут быть очень полезными Барселоне. Если же даже команды мечты они не вправят себе мозги, тогда Саудовская Аравия ждёт их. Так что аренда - самый оптимальный вариант!