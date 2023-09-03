Мендеш о Феликсе и Канселу: «Барса» подписала двух лучших игроков мира на этих позициях. Это два феномена»

Жорже Мендеш высказался о переходах Жоау Феликса и Жоау Канселу в «Барселону».

Оба футболиста – клиенты португальского агента, который также представляет интересы Алекса Бальде и Ламин Ямаля, а также Ансу Фати и Нико Гонсалеса, которые ушли из «Барселоны» в аренды.

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