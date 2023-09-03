Мендеш о Феликсе и Канселу: «Барса» подписала двух лучших игроков мира на этих позициях. Это два феномена»

Теги Барселона Ла Лига Жорже Мендеш Жоау Канселу агенты Жоау Феликс Футбол

Жорже Мендеш высказался о переходах Жоау Феликса и Жоау Канселу в «Барселону».

Оба футболиста – клиенты португальского агента, который также представляет интересы Алекса Бальде и Ламин Ямаля, а также Ансу Фати и Нико Гонсалеса, которые ушли из «Барселоны» в аренды.

«Барселона» подписала двух лучших игроков мира на этих позициях. Это два феномена», – сказал Мендеш о Феликсе и Канселу.

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61 комментарий

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Artem Ka
Ответ JENNINGS
Ну если Канселу ещё как-то обсуждаемо, но Феликс???
Просто пока никто не знает, какая у него позиция)))
+108
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+106
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red hikkikomori
Ответ Джейме Ланнистер
Ну он прав. Канселу год назад был среди лучших, сейчас не думаю что он даже в топ-5. Феликс тоже лучший на своей позиции в мире. Хотя, никому не известно где его позиция.
Феликс лучший на позиции "ложный футболист"
+73
0
+73
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Квадратное личико
Прям лучших, Жорже?)
+74
-2
+72
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JENNINGS
Ну если Канселу ещё как-то обсуждаемо, но Феликс???
+54
-2
+52
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Джейме Ланнистер
Ну он прав.
Канселу год назад был среди лучших, сейчас не думаю что он даже в топ-5.
Феликс тоже лучший на своей позиции в мире. Хотя, никому не известно где его позиция.
+32
-4
+28
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Dexter Morgan
Мендеш гений. Насчёт Канселу можно согласиться. А вот Феликс вообще не игрок высокого класса.
+34
-7
+27
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Gündoğan
Ответ Dexter Morgan
Мендеш гений. Насчёт Канселу можно согласиться. А вот Феликс вообще не игрок высокого класса.
Он даже в Сити не был лучшим, Уокер лучше него
+19
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Алексей Кас
Что только не ляпнешь ради своих клиентов)))
+12
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Dexter Morgan
Ответ Gündoğan
Он даже в Сити не был лучшим, Уокер лучше него
На позиции левого защитника он отлично играл. А Уокер тоже лучший. Лучшие латерали собрались у Сити тогда.
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+8
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Direct free kick
Ответ Джейме Ланнистер
Ну он прав. Канселу год назад был среди лучших, сейчас не думаю что он даже в топ-5. Феликс тоже лучший на своей позиции в мире. Хотя, никому не известно где его позиция.
Фелиш играет хуже Мораты
+10
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Михо
Слишком громко. Канселу в Баварии мог выдать чудо матч и провалить следующий, как например первый тайм в Лч с ПСЖ и в перерыве был по делу заменен. А как известно признак мастерства именно стабильность, которой к слову и Феликсу не хватает. В таланте этих парней никто не сомневается
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Misson
Не обманешь - не продашь!
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zzzeeerrrooo
Ответ Иван Баланар
Ага, по этой причине Канселу выкинули из Сити и Баварии. Там то явно люди глупее, чем ты)
Бавария как раз хотела его перехватить у Барсы
Или ты хочешь сказать , что Мазрауи сильнее Жоао?
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Artem Sarapulov
Мендеш: Кансело и Феликс лучшие.
Кансело и Феликс: Барселона лучшая
Барселона: Мендеш лучший
*с улыбкой дрочат друг другу
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alex.18.11
Ответ cukken
Так ему и лет, а АТМ и Челси это кладбище молодежи, Феликс на секунду Голден Бой.
Ему через ппру месяцев уже 24 , как минимум зрелый футбольный возраст. Да и Челси и Атлетико называть кладбищем молодежи это такое себе
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Direct free kick
судак Мендеш оставил Милан без Тареми
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TeRex
Ответ red hikkikomori
Феликс лучший на позиции "ложный футболист"
И даже здесь он не лучший - как минимум, 70% РПЛ + Кокорин обходят его в борьбе за звание лучшего в мире на этой позиции.
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Overkiller
Нико не в аренду ушёл, его продали.
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zzzeeerrrooo
Ответ Gündoğan
Он даже в Сити не был лучшим, Уокер лучше него
Фиговый ты фанат Сити
В сезоне 21-22 Канселу в 10 лучших игроков всего чемпа и играл он тогда слева
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NartApsua
И так, что мы имеем. Кансело пару лет назад, в своей лучшей форме в Сити, возможно, лучший правый защитник мира. Феликса 2-3 года назад нарекли одним из самых талантливых игроков мира. У обоих сложный характер, оба португальцы, оба мечтали играть именно за Барсу, ради которой пошли на понижение зарплаты, оба приходят в аренду и оба Жоао)
Если Канселу померит свой характер, а Феликс начнёт, наконец, принимать участие в командной игре, то могут быть очень полезными Барселоне. Если же даже команды мечты они не вправят себе мозги, тогда Саудовская Аравия ждёт их. Так что аренда - самый оптимальный вариант!
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A to the K
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Лучшим трансфером для Бурсилоны был бы Рычаглисон. Жаль не успели его подписать.
шутки за 300 подъехали…
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frank mamuda
ну да, два лучших футболиста, поэтому их передают из одной аренды в другую)
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Святослав Игоревич
Нормальные клубы шарахаются от этого агента-баблососа
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Andrey Ashhabadskiy
что ж Хави все в твоих руках!
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S1rAlex
токсик, который защищаться не умеет и малой, провалившийся в челси. Действительно, топ игроки на своих позициях))
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