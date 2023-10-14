Булыкин об Абаскале: «Разочаровал результатами и атмосферой в команде, непониманием, что делать с недовольными игроками. Стабилизировать ситуацию будет очень тяжело»

Теги Спартак Крылья Советов Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Игорь Осинькин Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Булыкин назвал Гильермо Абаскаля главным разочарованием первой части сезона.

– Кто из тренеров стал открытием первой трети чемпионата или, наоборот, разочарованием?

– Открытием, наверное, Осинькин. Разочарованием – Абаскаль.

– Почему Осинькин только сейчас?

– Я не помню, чтобы «Крылья Советов» шли на втором месте. Учитывая потери, учитывая, что в прошлом сезоне команда бились за то, чтобы не вылететь из РПЛ. В этом сезоне практически тот же состав бьется за второе место. Чтобы создать такую атмосферу в команде и так мотивировать ребят, нужен хороший тренерский штаб.

– «Крылья» на дистанции чемпионата могут бороться хотя бы за тройку?

– Нет, они не будут бороться за тройку. Хороший старт чемпионата, уверенность, которую дали победы на старте, и атмосфера в команде – все это вместе позволило им идти вверху, но чуть позже все встанет на свои места.

– Чем именно разочаровал Абаскаль?

– Результатами и атмосферой в команде, непониманием, что делать с некоторыми недовольными футболистами. Все это говорит о том, что очень тяжело будет стабилизировать ситуацию, – сказал экс-футболист сборной России.

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15 комментариев

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Ivan Petrov
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Опять про Абаскаля...Какой из неудачников ещё не высказывался?
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zorky18
Спорта ру у вас заказ чтоль ? , ищут людей , которые готовы высказаться против тренера Спартака . Зачем спрашивается ?
+4
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Quiet Dad
кто булыкину дал телефон Спортса?
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Магомед Саид Амирханов
Все неудачники говорят про Абаскаля, кто следующий?
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avcgloronalduMU
жёлтая газетенка онлайн - спортс ру
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Bogomdor
Очередной сбитый лётчик. Дима, откуда ты знаешь про атмосферу в команде? Тебе же никто ничего не расскажет, потому что ты для клуба никто.
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Krakatuk70
Типичный пример ; сказал, чтобы хоть что-то сказать. Откуда Булыкин занет про атмосферу в команде? Лавры Мостового покоя не дают...
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Quiet Dad
кто булыкину дал телефон Спортса?
🤣+
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Bogomdor
Ответ zorky18
Спорта ру у вас заказ чтоль ? , ищут людей , которые готовы высказаться против тренера Спартака . Зачем спрашивается ?
А зачем на Чемпе каждая вторая заметка - опрос "на кого надо поменять Абаскаля"? Идёт медийная атака на клуб
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igls54
Короче, Абаскаль варежки так и не снял
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London-D
Хорошо бреда навалил. В РФС и ВШТ не забудут когда надо будет бабла отмыть в какой-нибудь прокладке на уровне Второй лиги.
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Faust Doc
Ну Абаскаль точно тренер осени, все о нем только и говорят!
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кто же им приплачивает за это...
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Bogomdor
Ответ Quiet Dad
кто булыкину дал телефон Спортса?
Там на сайте есть контакты. Дискотека догадался посмотреть вкладку "контакты" ((((
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Bogomdor
Ответ Магомед Саид Амирханов
Все неудачники говорят про Абаскаля, кто следующий?
Иксперды из подземного перехода на Комсомольской площади, очевидно
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