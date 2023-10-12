Ивич, Осинькин, Юран, Галактионов и Деограсия претендуют на приз Winline тренеру сентября в РПЛ

РПЛ назвала претендентов на звание Winline лучшего тренера в сентябре.

На приз лучшему тренеру месяца претендуют:

, « » (4 матча, 10 очков, 1-е место);

, « » (10 очков в 4 матчах, 2-е место);

, «Локомотив» (4 матча, 9 очков, 3-е место);

Сергей Юран, «Пари НН» (4 матча, 7 очков, 9-е место);

Давид Деограсия, «Оренбург» (4 матча, 9 очков, 11-е место).

В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Олег Корнаухов, Андрей Тихонов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Роман Трушечкин, Дмитрий Дерунец и Тимур Журавель.

Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию