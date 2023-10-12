Ивич, Осинькин, Юран, Галактионов и Деограсия претендуют на приз Winline тренеру сентября в РПЛ

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Сергей Юран Оренбург Владимир Ивич Игорь Осинькин Краснодар Пари НН Михаил Галактионов Давид Деограсия Футбол

РПЛ назвала претендентов на звание Winline лучшего тренера в сентябре.

На приз лучшему тренеру месяца претендуют:

Владимир Ивич, «Краснодар» (4 матча, 10 очков, 1-е место);

Игорь Осинькин, «Крылья Советов» (10 очков в 4 матчах, 2-е место);

Михаил Галактионов, «Локомотив» (4 матча, 9 очков, 3-е место);

Сергей Юран, «Пари НН» (4 матча, 7 очков, 9-е место);

Давид Деограсия, «Оренбург» (4 матча, 9 очков, 11-е место).

В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Олег Корнаухов, Андрей Тихонов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Роман Трушечкин, Дмитрий Дерунец и Тимур Журавель.

Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

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42 комментария

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bubnutkin
Объективно Ивич лучший
+30
-7
+23
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Beriya
учитывая игроки + клуб, по любому Осинькин
+24
-3
+21
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Дмитрий Тихонов
Разве всё не очевидно? Конечно же Ивич! Ни одного поражения нет у "Краснодара"!
+23
-5
+18
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Причёска Бэйла
Ответ Дмитрий Тихонов
Разве всё не очевидно? Конечно же Ивич! Ни одного поражения нет у "Краснодара"!
Ни одного поражения у Крыльев. Почему не Осинькин?
+17
-3
+14
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bubnutkin
Ответ Причёска Бэйла
Субъективно
Согласен, это мой субъективизм. Но достаточно взглянуть на игру Краснодара, да даже элементарно на таблицу и вопросы отпадут. Я болельщик Локомотива, если что
+14
-2
+12
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Причёска Бэйла
Ответ bubnutkin
Объективно Ивич лучший
Субъективно
+14
-2
+12
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Gustav Forsberg
Ответ Дмитрий Тихонов
В это не "Крылья" проиграли "Пари НН" в последнем матче?
это уже котябрь.
а премия за сентябрь.
+8
0
+8
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Roman
Деограсия вытащил Оренбург из пропасти и обыграл Зенит и Локо
+8
0
+8
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pihurman
Ивич однозначно!
+12
-4
+8
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Причёска Бэйла
Ответ Дмитрий Тихонов
Ну в сентябре у Ивича такой же результат, но его команда на 1м месте. Почему не Ивич?
Какая разница какое место, если приз за месяц? Очков они одинаково набрали.
+6
0
+6
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Дмитрий Тихонов
Ответ Причёска Бэйла
Ни одного поражения у Крыльев. Почему не Осинькин?
В это не "Крылья" проиграли "Пари НН" в последнем матче?
+13
-7
+6
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ddddan 2
Ответ Дмитрий Тихонов
В это не "Крылья" проиграли "Пари НН" в последнем матче?
это уже в октябре было
+6
-1
+5
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Причёска Бэйла
А где абасаль?
+7
-4
+3
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Zenith forever
КС в сентябре сыграли только 3 матча, а не 4-ре. Наверное считают не календарную дату, а по турам, тогда 1 октября будет считаться сентябрем. 1 октября КС отделали Спартака 4-0, за эту приятную мелочь пусть лучшим станет Осинкин.
+3
-1
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Дмитрий Тихонов
Ответ Причёска Бэйла
А где абасаль?
Вышел покурить)
+3
-1
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StillInTheGame
у Краснодара посерьёзнее соперники были в сентябре, так что Ивич
+3
-1
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VETER90z
а где Симак?? А КТО ЭТО)?????
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Петр Титов
конечно Мостовой.Других царей быть не может
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Причёска Бэйла
Ответ Артем Гладских
Ивич заслужил звание лучшего тренера месяца . Его Краснодар очень приятно смотрится по игре. недавно с Ростовом камбэкнули , хотя этого никто уже не ожидал . Браво , Ивич!!))
Ростов был в октябре.
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Тюменский медвежонок
Ответ Дмитрий Тихонов
Как дополнительный показатель, чтобы выявить кто первый.
какой дополнительный показатель? вы идиот? команды набрали в сентябре по 10 очков за 4 матча и Краснодар и Крылья
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VETER90z
Деогарсия лучший
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Zenith forever
Ответ Артем Гладских
Ивич заслужил звание лучшего тренера месяца . Его Краснодар очень приятно смотрится по игре. недавно с Ростовом камбэкнули , хотя этого никто уже не ожидал . Браво , Ивич!!))
С Ростовом Краснодар играл в октябре и играл плохо. Но т.к. этот матч можно не учитывать, то я тоже за Ивича. В октябре буду против него.
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Артем Гладских
Ивич заслужил звание лучшего тренера месяца . Его Краснодар очень приятно смотрится по игре. недавно с Ростовом камбэкнули , хотя этого никто уже не ожидал . Браво , Ивич!!))
+2
-2
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Ahtarisiti
Какой то мдила Ивича минусует
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ Причёска Бэйла
А где абасаль?
За позорные сливы быкам и Кс? Даже Федотов больше очков взял
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