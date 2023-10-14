Гендиректор «Пари НН»: «Нижний — это не только хоккей. Это и футбол. Людей на трибунах становится больше»

Гендиректор «Пари НН» высказался о посещаемости домашних матчей в Мир РПЛ.

«Посещаемость матчей — это наша боль. Мы пытаемся призвать болельщиков разными способами. И, стоит отметить, людей на трибунах становится больше, чем сезоном ранее.

Но, пользуясь случаем, хотел бы через вас обратиться ко всем, кто еще колеблется, кто еще не верит в команду, кто еще думает, что это на один‑два дня. Нет, ребята, это надолго. Поход на яркий футбол — это традиция, которая должна возродиться в Нижнем Новгороде.

Есть фраза о том, что Нижний Новгород — это хоккейный город. Да, мы хоккей уважаем, дружим с нашими коллегами и партнерами. Но, я считаю, что наш город — это не только хоккей. Это и футбол, и баскетбол, и другие виды спорта — мы все равны, — сказал Давид Мелик‑Гусейнов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию