Глава «Пари НН»: «Мы не хотим, чтобы на стадионе было кладбище, люди должны кайфовать. Цель – аншлаги на каждом матче через 3 года»

Глава «Пари НН» заявил, что не хочет видеть кладбище на стадионе.

– Мы не хотим, чтобы у нас на стадионе было кладбище. Мы хотим, чтобы люди получали удовольствие и кайф не только от футбола, но от всего зрелища, которое происходит вокруг. Чтобы человек пришел за два часа до игры, повеселился, провел здесь время, посмотрел футбол, получил кучу эмоций и ушел домой с пониманием, что он вернется сюда на следующим матч.

Соцсети и такие акции, как с «оргазмом», – они на грани, да, но они тоже очень нужны. Если людям не давать какой‑то вызов, они и не придут. Я уже это понял. Мы работаем по новой маркетинговой стратегии, и я уже вижу, как она работает: количество людей на стадионе растет. Для нас важно постоянно быть информационным поводом.

– Есть конкретный KPI по количеству зрителей на трибунах по этой стратегии?

– Мы стремимся к полному стадиону. Понятно, что это не краткосрочная перспектива. Но конечная цель – аншлаги на каждом матче. Рассчитываем, что сможем этого достичь через три года. Что касается краткосрочных перспектив, то мы хотим выйти на посещаемость 15-16 тысяч зрителей на каждом матче в весенней части чемпионата.

Для этого нужны результаты и красивая игра, я согласен, но и все, что вокруг футбола тоже очень, очень важно, – сказал председатель совета директоров нижегородского клуба Дмитрий Кондратов.

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