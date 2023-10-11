Глава «Пари НН»: «Мы не хотим, чтобы на стадионе было кладбище, люди должны кайфовать. Цель – аншлаги на каждом матче через 3 года»

Теги премьер-лига Россия болельщики Пари НН Матч ТВ маркетинг Футбол

Глава «Пари НН» заявил, что не хочет видеть кладбище на стадионе.

– Мы не хотим, чтобы у нас на стадионе было кладбище. Мы хотим, чтобы люди получали удовольствие и кайф не только от футбола, но от всего зрелища, которое происходит вокруг. Чтобы человек пришел за два часа до игры, повеселился, провел здесь время, посмотрел футбол, получил кучу эмоций и ушел домой с пониманием, что он вернется сюда на следующим матч.

Соцсети и такие акции, как с «оргазмом», – они на грани, да, но они тоже очень нужны. Если людям не давать какой‑то вызов, они и не придут. Я уже это понял. Мы работаем по новой маркетинговой стратегии, и я уже вижу, как она работает: количество людей на стадионе растет. Для нас важно постоянно быть информационным поводом.

– Есть конкретный KPI по количеству зрителей на трибунах по этой стратегии?

– Мы стремимся к полному стадиону. Понятно, что это не краткосрочная перспектива. Но конечная цель – аншлаги на каждом матче. Рассчитываем, что сможем этого достичь через три года. Что касается краткосрочных перспектив, то мы хотим выйти на посещаемость 15-16 тысяч зрителей на каждом матче в весенней части чемпионата.

Для этого нужны результаты и красивая игра, я согласен, но и все, что вокруг футбола тоже очень, очень важно, – сказал председатель совета директоров нижегородского клуба Дмитрий Кондратов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

11 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Классика, призывы громкие, обещания сладкие, исполнение - как всегда.
Это просто смешно, какой с фануйди аншлаг вам? На матчах НН, при всем уважении. Я был на одном матче НН в том году, с Ахматом, был солнечный май, порядка 7 тысяч зрителей всего, и это в теплую погоду и длительные выходные дни!
Стадион - самый обычный, открытый, не теплый. На территории 1.5 Ивана аниматоров, ансамбль березка и прочее оч притягивающее. Фаншоп - смех, комната чуть больше моей кухни, формы в наличии не было, только детские размеры рыночного качества. Внутренний холл с едой только на одной трибуне, как я понял (тут могу ошибаться).
Играют без звезд, 2 из 3 сезонов борются за сохранение прописки.
О чем ты, Алабанов, какие сейчас аншлаги? На стадионе 45 тысяч мест, на условный Спартак наверное и приходили 20, но в основном-то?
+13
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Ебздрогыч
Ну женщинам кайфовать РПЛ уже запретила. Для мужиков самое время вспомнить, что Россия для грустных
+7
-2
+5
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Чувак Г
Вход на стадион собираются делать бесплатным походу
+3
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Никому_никабельный
Ответ Чувак Г
Вход на стадион собираются делать бесплатным походу
Добровольно-принудительным
+3
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Очки Дани Алвеса
Ответ Gustav Forsberg
на Спартак 32189 :)
Вооот! Даже тут не аншлаг)
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Gustav Forsberg
Ответ Очки Дани Алвеса
Вооот! Даже тут не аншлаг)
и это КУбок без фан-уйди)
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pav11k
Для хорошей посещаемости необходима хорошая погода.
А на стадионе НН лужи на полу между сиденьями, и ноги, если не повезет с местом, стоят в воде 1,5-2 часа :)
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0
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Gustav Forsberg
Ответ Очки Дани Алвеса
Классика, призывы громкие, обещания сладкие, исполнение - как всегда. Это просто смешно, какой с фануйди аншлаг вам? На матчах НН, при всем уважении. Я был на одном матче НН в том году, с Ахматом, был солнечный май, порядка 7 тысяч зрителей всего, и это в теплую погоду и длительные выходные дни! Стадион - самый обычный, открытый, не теплый. На территории 1.5 Ивана аниматоров, ансамбль березка и прочее оч притягивающее. Фаншоп - смех, комната чуть больше моей кухни, формы в наличии не было, только детские размеры рыночного качества. Внутренний холл с едой только на одной трибуне, как я понял (тут могу ошибаться). Играют без звезд, 2 из 3 сезонов борются за сохранение прописки. О чем ты, Алабанов, какие сейчас аншлаги? На стадионе 45 тысяч мест, на условный Спартак наверное и приходили 20, но в основном-то?
на Спартак 32189 :)
+1
-1
0
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