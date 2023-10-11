Глава «Пари НН»: «Мы не хотим, чтобы на стадионе было кладбище, люди должны кайфовать. Цель – аншлаги на каждом матче через 3 года»
Глава «Пари НН» заявил, что не хочет видеть кладбище на стадионе.
– Мы не хотим, чтобы у нас на стадионе было кладбище. Мы хотим, чтобы люди получали удовольствие и кайф не только от футбола, но от всего зрелища, которое происходит вокруг. Чтобы человек пришел за два часа до игры, повеселился, провел здесь время, посмотрел футбол, получил кучу эмоций и ушел домой с пониманием, что он вернется сюда на следующим матч.
Соцсети и такие акции, как с «оргазмом», – они на грани, да, но они тоже очень нужны. Если людям не давать какой‑то вызов, они и не придут. Я уже это понял. Мы работаем по новой маркетинговой стратегии, и я уже вижу, как она работает: количество людей на стадионе растет. Для нас важно постоянно быть информационным поводом.
– Есть конкретный KPI по количеству зрителей на трибунах по этой стратегии?
– Мы стремимся к полному стадиону. Понятно, что это не краткосрочная перспектива. Но конечная цель – аншлаги на каждом матче. Рассчитываем, что сможем этого достичь через три года. Что касается краткосрочных перспектив, то мы хотим выйти на посещаемость 15-16 тысяч зрителей на каждом матче в весенней части чемпионата.
Для этого нужны результаты и красивая игра, я согласен, но и все, что вокруг футбола тоже очень, очень важно, – сказал председатель совета директоров нижегородского клуба Дмитрий Кондратов.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Это просто смешно, какой с фануйди аншлаг вам? На матчах НН, при всем уважении. Я был на одном матче НН в том году, с Ахматом, был солнечный май, порядка 7 тысяч зрителей всего, и это в теплую погоду и длительные выходные дни!
Стадион - самый обычный, открытый, не теплый. На территории 1.5 Ивана аниматоров, ансамбль березка и прочее оч притягивающее. Фаншоп - смех, комната чуть больше моей кухни, формы в наличии не было, только детские размеры рыночного качества. Внутренний холл с едой только на одной трибуне, как я понял (тут могу ошибаться).
Играют без звезд, 2 из 3 сезонов борются за сохранение прописки.
О чем ты, Алабанов, какие сейчас аншлаги? На стадионе 45 тысяч мест, на условный Спартак наверное и приходили 20, но в основном-то?
А на стадионе НН лужи на полу между сиденьями, и ноги, если не повезет с местом, стоят в воде 1,5-2 часа :)