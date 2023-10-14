Лапочкин о зарплате Мажича в 420 тысяч евро в год: «Не считаю сумму завышенной, возглавлять судейство — тяжело, тем более в России»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Сергей Лапочкин Милорад Мажич деньги Футбол

Сергей Лапочкин оценил зарплату Милорада Мажича.

Сообщалось, что глава департамента судейства РФС получает около 420 тысяч евро в год.

«Если Мажич подписал контракт на такую сумму, то за него стоит порадоваться. Возглавлять судейство где-либо — очень тяжело, тем более в России. Не считаю эту сумму завышенной, абсолютно нормальная зарплата.

Человек день и ночь должен работать в чужой стране. Не он же сам себе выписал контракт. Если ему предложили такую зарплату, значит, это рыночная цена. Если человеку платят большие деньги, то он их точно достоин», — сказал экс-арбитр ФИФА.

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6 комментариев

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у нас везде оправданы миллионные зарплаты за безделие, а вот 30тыс рублей в месяц для большинства населения страны хорошие деньги, кто мешает зарабатывать больше, правда? ведь мы все бездельники не умеющие зарабатывать...
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Ответ sergey2022
Мне кажется за такое судейство, мягко сказать многовато((((
да там скорее всего часть уезжает тем, кто назначил такую зарплату...
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sergey2022
Мне кажется за такое судейство, мягко сказать многовато((((
+3
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Golyaso
А можно я возглавлю судейство? Обещаю взяток не брать.
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Максим Прокофьев
110 000 рублей сегодня получит Мажич на карту и так будет каждый день, в стране где 20 000 зарплаты назвали доходом среднего класса... Заслуженно ли, большой вопрос...
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Quiet Dad
эта и любые другие подобные суммы в нашем футболе неадекватные в любом случае.
только потому хотя бы, что положительного, качественного выхлопа как не было так и нет. это слова долларового миллионера, для которого 420 ну как бы и немного...
как вообще прожить год на эти деньги?
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