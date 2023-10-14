Лапочкин о зарплате Мажича в 420 тысяч евро в год: «Не считаю сумму завышенной, возглавлять судейство — тяжело, тем более в России»

Сергей Лапочкин оценил зарплату Милорада Мажича.

Сообщалось, что глава департамента судейства получает около 420 тысяч евро в год.

«Если Мажич подписал контракт на такую сумму, то за него стоит порадоваться. Возглавлять судейство где-либо — очень тяжело, тем более в России. Не считаю эту сумму завышенной, абсолютно нормальная зарплата.

Человек день и ночь должен работать в чужой стране. Не он же сам себе выписал контракт. Если ему предложили такую зарплату, значит, это рыночная цена. Если человеку платят большие деньги, то он их точно достоин», — сказал экс-арбитр ФИФА.

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