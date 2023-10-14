Экс-хавбек «Зенита» Трембач: «Язык не поворачивается сказать, что «Краснодар» играет так, как «Зенит» в чемпионские годы»

Виктор Трембач оценил игру «Краснодара» на старте сезона Мир РПЛ.

– Отрыв « » в шесть очков от второго места насколько серьезен?

– Я бы не стал сейчас говорить, что это серьезно. Еще играть и играть, больше половины сезона впереди. Язык не поворачивается сказать, что «Краснодар» играет так, как «Зенит» в чемпионские годы.

Сама питерская команда сейчас не вызывает у меня оптимистичного настроя. Казалось бы, всего одного игрока потеряли или двух, но какую роль Малком играл в «Зените»! – сказал экс-полузащитник « ».

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