Экс-хавбек «Зенита» Трембач: «Язык не поворачивается сказать, что «Краснодар» играет так, как «Зенит» в чемпионские годы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Виктор Трембач оценил игру «Краснодара» на старте сезона Мир РПЛ.

– Отрыв «Краснодара» в шесть очков от второго места насколько серьезен?

– Я бы не стал сейчас говорить, что это серьезно. Еще играть и играть, больше половины сезона впереди. Язык не поворачивается сказать, что «Краснодар» играет так, как «Зенит» в чемпионские годы.

Сама питерская команда сейчас не вызывает у меня оптимистичного настроя. Казалось бы, всего одного игрока потеряли или двух, но какую роль Малком играл в «Зените»! – сказал экс-полузащитник «Зенита».

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3 комментария

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Сергей Галынский
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Дмитрий Калибабчук
Ответ Сергей Галынский
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у него в середине семидесятых 80 матчей за Зенит сыграно.
мужчине 75 лет.
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Пикачу82
Ответ Сергей Галынский
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Ему лет 70 сейчас, когда был помоложе сезона 4 отыграл за Зенит в семидесятые по-моему...
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