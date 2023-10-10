«Титул разыграют «Зенит» и «Краснодар», но петербуржцам будет очень тяжело догнать оторвавшегося конкурента». Геркус об РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Илья Геркус Футбол

Илья Геркус высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«В чемпионской гонке «Краснодар» стал еще на шаг ближе к заветному финишу. «Зениту» будет очень тяжело догнать оторвавшегося конкурента. Тяжело, но все бывает.

Настоящим подарком для нас всех должна стать их очная игра в 15-м туре. Это будет зрелище, битва титанов, лигочемпионский матч!

Но и до 15-го тура «Краснодару» предстоит поработать: «Балтика» и ЦСКА на выезде, Самара дома – непростой график. «Зениту» попроще.

Сможет ли кто-то еще побороться за золото? Мой прогноз – нет. Первое-второе место разыграют «Зенит» и «Краснодар», – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Pelerin
Белоус и Геркус органично влились в ряды исключительно актуальных, крайне корректных и предельно адекватных экспертов.
Мостовой, Пономарëв, Кавазашвили и прочие Орловы приветствуют новых коллег! )
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Spaten
Капитан Очевидноус
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Fintt
Надеюсь на, как обычно, интересные личные встречи. Пусть они и решат!
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Игорь М.
Одинаковые соперники по силе. Крылья, Ахмат и Балтика у Зенита = Крылья, Балтика и ЦСКА у Краснодара. За Зенит тревожно
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Сергей48
Надеюсь так и будет! И Краснодар станет чемпионом!
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юра георгиевский
С чего ради, «тяжело» ..... ?! Кто ему такое сказал ..... ?! Что-то Геркус с Белоусом решили порвать информационное пространство интернета, своими догадками и предсказаниями. У них и фамилии одинаковые, обе заканчиваются на «с».
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Мужанов Дмитрий Александрович
Как не крути, но фаворит всё же Зенит. К тому-же им зимой ещё усиление из Бразилии приедет, а Краснодар скорей наоборот как обычно зимой кого-то из лидеров потеряет.
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ AdekvaT
Не удивлюсь что чемпионат не будет доигран (из-за ситуации в мире) если Краснодар ближе к концу будет сохранять отрыв. Как говорится - закон подлости...
Тьфу-тьфу-тьфу...
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юра георгиевский
Ответ Pelerin
Белоус и Геркус органично влились в ряды исключительно актуальных, крайне корректных и предельно адекватных экспертов. Мостовой, Пономарëв, Кавазашвили и прочие Орловы приветствуют новых коллег! )
Как говорил Остап Бендер: «Вот она, золотая рота».
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