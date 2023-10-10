«Титул разыграют «Зенит» и «Краснодар», но петербуржцам будет очень тяжело догнать оторвавшегося конкурента». Геркус об РПЛ

Илья Геркус высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«В чемпионской гонке «Краснодар» стал еще на шаг ближе к заветному финишу. « » будет очень тяжело догнать оторвавшегося конкурента. Тяжело, но все бывает.

Настоящим подарком для нас всех должна стать их очная игра в 15-м туре. Это будет зрелище, битва титанов, лигочемпионский матч!

Но и до 15-го тура « » предстоит поработать: «Балтика» и ЦСКА на выезде, Самара дома – непростой график. «Зениту» попроще.

Сможет ли кто-то еще побороться за золото? Мой прогноз – нет. Первое-второе место разыграют «Зенит» и «Краснодар», – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

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