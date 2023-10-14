Экс-хавбек «Ливерпуля» и Испании Риера возглавил «Бордо» из Лиги 2

Теги Бордо Альберт Риера отставки Д2 Франция Футбол

Альберт Риера стал главным тренером «Бордо».

41-летний испанец подписал контракт с французским клубом до 2025 года с опцией продления на один сезон.

Риера выступал за «Бордо» как игрок с 2003 по 2005 год.

Последним местом работы экс-хавбека «Ливерпуля» и сборной Испании был словенский «Целе», до этого он также возглавлял «Олимпию» из Любляны.

После 10 туров «Бордо» занимает в таблице Лиги 2 13-е место.

Фото: girondins.com/fr

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1 комментарий

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Slava Vestiaz
Житель Омска возглавил шестикратного чемпиона Франции! Такой заголовок был интереснее)
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