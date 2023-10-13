Антонио Конте: «Ненавижу, когда говорят, что работа тренера – навредить как можно меньше. Идеальный тренер – портной, который должен сшить лучший костюм из имеющегося материала»

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Марчелло Липпи Джованни Трапаттони Антонио Конте Эудженио Фашетти Карло Маццоне Футбол

Антонио Конте рассказал о своем отношении к задаче тренера.

«Как и любой другой вид спорта, футбол постоянно развивается. Когда я начинал карьеру футболиста, такие тренеры, как Эудженио Фашетти, Карло Маццоне, Джованни Трапаттони, были словно вторые отцы. Изменения пришли вместе с Сакки и Липпи, которые стали больше внимания уделять деталям, давать больше информации.

Сейчас тренер играет более важную роль и оказывает большее влияние на действия команды. Я просто ненавижу, когда люди говорят, что работа тренера – как можно меньше вредить. Если вы так считаете, не стоит зарабатывать себе на жизнь таким образом.

Идеальный тренер должен быть подобен портному, должен сшить лучший костюм из имеющегося в его распоряжении материала. Создать для игрока условия, лучше всего подходящие для реализации таланта, не замыкаясь при этом на одной идее.

Однажды мне хотелось бы потренировать команду, которая недавно что-то выиграла, потому что, скажем, я возглавил «Челси» после того, как он занял седьмое место. «Ювентус» тоже был седьмым, когда я пришел», – сказал бывший главный тренер сборной Италии.

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7 комментариев

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corazón blanco
Красиво сказал, вот только сам Конте всегда требовал от руководителей и президентов клуба лучшего материала для себя.
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mpFreeman
Что-то сам Конте не горел желанием шить костюм из того, что было в "Тоттенхэме" и постоянно ныл, какой у него не достаточно сильный состав, и чтобы ему еще кого-то купили.
+4
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Savardus
Сшить костюм, а потом добиться того, чтобы тебя досрочно отправили домой, с выплатой гигантской неустойки, да
+2
-2
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градус ненависти
“Создать для игрока условия, лучше всего подходящие для реализации таланта, не замыкаясь при этом на одной идее” (c)

То есть, идеальный тренер по словам Конте, это кто-то ровно противоположный самому Конте
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