Антонио Конте: «Ненавижу, когда говорят, что работа тренера – навредить как можно меньше. Идеальный тренер – портной, который должен сшить лучший костюм из имеющегося материала»

Антонио Конте рассказал о своем отношении к задаче тренера.

«Как и любой другой вид спорта, футбол постоянно развивается. Когда я начинал карьеру футболиста, такие тренеры, как Эудженио Фашетти, , , были словно вторые отцы. Изменения пришли вместе с Сакки и , которые стали больше внимания уделять деталям, давать больше информации.

Сейчас тренер играет более важную роль и оказывает большее влияние на действия команды. Я просто ненавижу, когда люди говорят, что работа тренера – как можно меньше вредить. Если вы так считаете, не стоит зарабатывать себе на жизнь таким образом.

Идеальный тренер должен быть подобен портному, должен сшить лучший костюм из имеющегося в его распоряжении материала. Создать для игрока условия, лучше всего подходящие для реализации таланта, не замыкаясь при этом на одной идее.

Однажды мне хотелось бы потренировать команду, которая недавно что-то выиграла, потому что, скажем, я возглавил « » после того, как он занял седьмое место. « » тоже был седьмым, когда я пришел», – сказал бывший главный тренер сборной Италии.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию