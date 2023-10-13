Антонио Конте: «Ненавижу, когда говорят, что работа тренера – навредить как можно меньше. Идеальный тренер – портной, который должен сшить лучший костюм из имеющегося материала»
Антонио Конте рассказал о своем отношении к задаче тренера.
«Как и любой другой вид спорта, футбол постоянно развивается. Когда я начинал карьеру футболиста, такие тренеры, как Эудженио Фашетти, Карло Маццоне, Джованни Трапаттони, были словно вторые отцы. Изменения пришли вместе с Сакки и Липпи, которые стали больше внимания уделять деталям, давать больше информации.
Сейчас тренер играет более важную роль и оказывает большее влияние на действия команды. Я просто ненавижу, когда люди говорят, что работа тренера – как можно меньше вредить. Если вы так считаете, не стоит зарабатывать себе на жизнь таким образом.
Идеальный тренер должен быть подобен портному, должен сшить лучший костюм из имеющегося в его распоряжении материала. Создать для игрока условия, лучше всего подходящие для реализации таланта, не замыкаясь при этом на одной идее.
Однажды мне хотелось бы потренировать команду, которая недавно что-то выиграла, потому что, скажем, я возглавил «Челси» после того, как он занял седьмое место. «Ювентус» тоже был седьмым, когда я пришел», – сказал бывший главный тренер сборной Италии.
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То есть, идеальный тренер по словам Конте, это кто-то ровно противоположный самому Конте