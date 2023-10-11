Конте не возглавит «Наполи». Тренер не вернется к работе в ближайшее время, он хочет восстановиться от стресса

Теги серия А Италия Наполи Антонио Конте Джанлука Ди Марцио Футбол

Антонио Конте не вернется к тренерской работе ближайшее время.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Ювентуса», «Интера» и сборной Италии – главный кандидат на назначение в «Наполи».

Конте в соцсетях сообщил, что пока не намерен вновь приступать к работе.

«Я слышу настойчивые слухи, связывающие меня с большими клубами. Но я повторяю, что на данный момент у меня есть только желание продолжать оставаться на месте и наслаждаться временем с семьей», – написал итальянский специалист.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, решение Конте обусловлено исключительно личными причинами и не связано с деньгами или проектом «Наполи». 54-летнему тренеру нужно больше времени, чтобы оправиться от стресса и ожиданий, связанных с соревнованиями.

Последним местом работы Антонио был «Тоттенхэм», откуда он ушел в марте 2023 года.

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22 комментария

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Ковид 07.10.52
А у наших никакого стресса, вон Талалаев три команды за сезон погубил и прекрасно себя чувствует.
+43
0
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n9mn977m27
Понять можно, после Леви работать с Ди Лаурентисом, так у любого крыша поедет
+23
-1
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Balt
Ответ Ковид 07.10.52
А у наших никакого стресса, вон Талалаев три команды за сезон погубил и прекрасно себя чувствует.
У Талалаева нет цели - есть только путь.
+19
0
+19
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Pucheslav
Ответ Н.Ф.
Какой стресс? Волосы опять выпадать начали?
Смерть ближайших друзей на пример. Дурацкий коммент
+9
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luckyanov
Стресс? Это он еще в Котельниках не стоял зимним утром у Пятерочки, ожидая открытия
+5
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Акира_1
Очевидно, ещё прошлая неустойка капает на счёт дону, поэтому не нужна ему пока работа
+4
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MinkoffS
Человеку уже за 50 лет. Он долларовый мультимиллионер, живёт в стране с обалденным климатом и вкуснейшей едой, стабильной экономикой и низким уровнем преступности. Нафиг ему этот стресс с Де Лаурентисом.
+6
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Kapuletti
На Тудора было бы интересно посмотреть.
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Я всех их сделал
Ответ Direct free kick
Калнте сбитый лётчик с дурным харакетером. Мало кому такие нужны
Это вот ты Жозика своего идеально описал сейчас
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Кокич
Ответ Kapuletti
На Тудора было бы интересно посмотреть.
https://static.kinoafisha.info/upload/persons/316174100786.jpg

Похож?
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Kapuletti
Ответ Кокич
https://static.kinoafisha.info/upload/persons/316174100786.jpg Похож?
Похож на Тудора с алиэкспресса.
+1
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Мэргэн Краснов
Лучше пусть Эмери назначат. Выиграть лигу Европу можно
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Григорий Геник
Но 8 миллионов евро в год могут помочь эффективнее справиться со стрессом!
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llolishe
Ответ Direct free kick
Калнте сбитый лётчик с дурным харакетером. Мало кому такие нужны
Юнайтид бы усилил
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ MinkoffS
Человеку уже за 50 лет. Он долларовый мультимиллионер, живёт в стране с обалденным климатом и вкуснейшей едой, стабильной экономикой и низким уровнем преступности. Нафиг ему этот стресс с Де Лаурентисом.
"стабильной экономикой и низким уровнем преступности"

Это про Италию?) Забавно,а вы не бывали в Пизе ,после захода солнца?) Рекомендую,незабываемая гамма ощущений обеспечена.
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