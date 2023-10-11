Конте не возглавит «Наполи». Тренер не вернется к работе в ближайшее время, он хочет восстановиться от стресса
Антонио Конте не вернется к тренерской работе ближайшее время.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Ювентуса», «Интера» и сборной Италии – главный кандидат на назначение в «Наполи».
Конте в соцсетях сообщил, что пока не намерен вновь приступать к работе.
«Я слышу настойчивые слухи, связывающие меня с большими клубами. Но я повторяю, что на данный момент у меня есть только желание продолжать оставаться на месте и наслаждаться временем с семьей», – написал итальянский специалист.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, решение Конте обусловлено исключительно личными причинами и не связано с деньгами или проектом «Наполи». 54-летнему тренеру нужно больше времени, чтобы оправиться от стресса и ожиданий, связанных с соревнованиями.
Последним местом работы Антонио был «Тоттенхэм», откуда он ушел в марте 2023 года.
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Это про Италию?) Забавно,а вы не бывали в Пизе ,после захода солнца?) Рекомендую,незабываемая гамма ощущений обеспечена.