Антонио Конте не вернется к тренерской работе ближайшее время.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Ювентуса», «Интера» и сборной Италии – главный кандидат на назначение в « ».

Конте в соцсетях сообщил, что пока не намерен вновь приступать к работе.

«Я слышу настойчивые слухи, связывающие меня с большими клубами. Но я повторяю, что на данный момент у меня есть только желание продолжать оставаться на месте и наслаждаться временем с семьей», – написал итальянский специалист.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, решение Конте обусловлено исключительно личными причинами и не связано с деньгами или проектом «Наполи». 54-летнему тренеру нужно больше времени, чтобы оправиться от стресса и ожиданий, связанных с соревнованиями.

Последним местом работы был «Тоттенхэм», откуда он ушел в марте 2023 года.

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