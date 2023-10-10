Президент «Наполи» контактировал с Конте по поводу назначения. Будущее Гарсии «на волоске» (Джанлука Ди Марцио)

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Руди Гарсия Джанлука Ди Марцио Футбол

Президент «Наполи» хочет видеть Антонио Конте главным тренером команды.

По информации инсайдера Джанлука Ди Марцио, Аурелио Де Лаурентис связывался с Конте – ранее сообщалось, что итальянец является фаворитом на замену Руди Гарсии на посту главного тренера команды.

Отмечается, что будущее Руди Гарсии в «Наполи» «висит на волоске», однако француз будет руководить командой в среду, когда игроки возобновят тренировки.

На данный момент неаполитанцы идут в чемпионате Италии на 5-м месте, набрав 14 очков в 8 матчах.

Президент «Наполи» о Гарсии: «Мы переживаем плохой момент. Если нанимаешь тренера, который больше не разбирается в итальянском футболе, ему будет нелегко»

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26 комментариев

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Aleksey Yashin
Конте: Будут громкие трансферы?
Де Лаурентис: Да, да, конечно!
Громкие трансферы, которые будут: Уйдут Осимхен и Хвича
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Усатый КозлоБык ©
Склочный парик + седовласый режиссер = комбо
+22
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Алекс Мелкумян
Ответ Усатый КозлоБык ©
Склочный парик + седовласый режиссер = комбо
Не режиссер, а кинопродюсер, ты че охренел чтоли ошибаться в словах, тебе ли не знать. Все, отдавай ключи от душевой.
+17
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Люблю Марго Робби
Спал выдавил максимум из этого состава, реальный топ там только Осимен, которому зная Де Лаурентиса будет очень сложно уйти , ближайшие годы в лучшем случае зона ЛЧ светит Наполи
+4
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Игорь Бубльгумов
На парике
+3
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Гусеконь
Конте, который отказывается работать в режиме "только продаём, никого не покупаем"?
+2
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whereissuso
Ответ Люблю Марго Робби
Спал выдавил максимум из этого состава, реальный топ там только Осимен, которому зная Де Лаурентиса будет очень сложно уйти , ближайшие годы в лучшем случае зона ЛЧ светит Наполи
скажем так, в ЛЧ им сложнее не попасть, чем попасть, но на скудетто рассчитывать очень наивно. Критика Гарсии тоже не совсем логична, Наполи вполне на уровне своих возможностей
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Balt
Ну если Де Лаурентис решил уже, то решил. Кресло под Гарсией уже по ходу мнимое.
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Рустем Мухаметзянов
Ответ QWertY
Я хз чем руководствовался этот персонаж, когда приглашал Гарсию. Лучше бы Ди Франческо дал шанс, который с Фрозиноне показывает отличный футбол
Гроссо с фрозиноне тоже показывал хороший футбол и что то не пошло в Лионе у него
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Фауст
Ответ Aleksey Yashin
Конте: Будут громкие трансферы? Де Лаурентис: Да, да, конечно! Громкие трансферы, которые будут: Уйдут Осимхен и Хвича
можно на берегу обговорить детали. Конте знает, что Наполи не тот клуб, что закупки совершает. Либо подстраивайся, либо не иди.
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Владимир Владимир
Ответ Алекс Мелкумян
Не режиссер, а кинопродюсер, ты че охренел чтоли ошибаться в словах, тебе ли не знать. Все, отдавай ключи от душевой.
ахахахахахахахахаха
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Акира_1
Хорошая схема: приходит Конте, берёт Сериал и уходит на второй сезон после скандала.
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Sergey Troshin
Это будет огромное разочарование для Гарсии... он что , зря столько писал?
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deadjoker
Конте походу хорошо заработает на неустойке. Они же друг друга поубивают через месяц
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Heinrich S
Сами себе яму роют
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Rio (BLR)
План отличный
Продать Осимхена - бабки Конте на трансферы. Через год не будет ни Конте ни Осимхена ни бабок за Осимхена.
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Франческо Тотти
Антонио уйдёт следующим летом. Спалетти ушёл по тем же причинам, по которым уйдёт Конте.
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Никита Алексеев
Назначение Гарсии изначально было ошибкой. Тренер уже сбитый
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Nba all day
Скрипач чета быстро сдулся
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Alex Rhea
и по поводу этого физрука Роналду прав оказался
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Любитель побеждать
Как вообще можно было Гарсию назначить
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Hans Castorp
Пусть сразу тогда латералей на спидах покупает , ну и на второй сезон компенсацию заготовить )
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shafigullin.manufacture
Де Лаурентис готов каждое ТО менять состав?)
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