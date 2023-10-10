Президент «Наполи» контактировал с Конте по поводу назначения. Будущее Гарсии «на волоске» (Джанлука Ди Марцио)

Президент «Наполи» хочет видеть Антонио Конте главным тренером команды.

По информации инсайдера Джанлука Ди Марцио, связывался с – ранее сообщалось, что итальянец является фаворитом на замену на посту главного тренера команды.

Отмечается, что будущее Руди Гарсии в « » «висит на волоске», однако француз будет руководить командой в среду, когда игроки возобновят тренировки.

На данный момент неаполитанцы идут в чемпионате Италии на 5-м месте, набрав 14 очков в 8 матчах.

Президент «Наполи» о Гарсии: «Мы переживаем плохой момент. Если нанимаешь тренера, который больше не разбирается в итальянском футболе, ему будет нелегко»

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