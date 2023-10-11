Конте хочет от «Наполи» 8 млн евро в год по контракту на 3 сезона (Il Mattino)

Антонио Конте хочет получать 8 млн евро в год в «Наполи».

По информации Il Mattino, бывший тренер «Ювентуса», «Интера» и сборной Италии хочет получить в неаполитанском клубе контракт на 3 года с зарплатой не менее 8 млн евро за сезон.

– приоритетный вариант президента « » , но, если назначить его не удастся, клуб может обратиться к кандидатуре , покинувшего «Марсель» в этом году.

На данный момент неаполитанцы под руководством Руди Гарсии идут в чемпионате Италии на 5-м месте, набрав 14 очков в 8 матчах.

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