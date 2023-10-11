Конте хочет от «Наполи» 8 млн евро в год по контракту на 3 сезона (Il Mattino)

Теги Игор Тудор серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Руди Гарсия деньги Футбол

Антонио Конте хочет получать 8 млн евро в год в «Наполи».

По информации Il Mattino, бывший тренер «Ювентуса», «Интера» и сборной Италии хочет получить в неаполитанском клубе контракт на 3 года с зарплатой не менее 8 млн евро за сезон.

Конте – приоритетный вариант президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, но, если назначить его не удастся, клуб может обратиться к кандидатуре Игора Тудора, покинувшего «Марсель» в этом году.

На данный момент неаполитанцы под руководством Руди Гарсии идут в чемпионате Италии на 5-м месте, набрав 14 очков в 8 матчах.

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26 комментариев

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corazón blanco
Ответ Nico Boi
это называется зажали зп тренеру который сделал клуб чемпионом
Так еще через короткое время придется заплатить огромную неустойку Антонио.
+13
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Локоть Артеста
Неаполитанцы, есть ещё один кандидат. Зовут Александр Владимирович Мостовой.
+14
-3
+11
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Nico Boi
это называется зажали зп тренеру который сделал клуб чемпионом
+9
-2
+7
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6mpb7xb8rc
Ответ Локоть Артеста
Неаполитанцы, есть ещё один кандидат. Зовут Александр Владимирович Мостовой.
Он играл в футбол кстати))
+4
0
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Тмб68рус
Это будет ошибкой
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Kubinec_
Ответ Тмб68рус
Это будет ошибкой
ошибкой для Конте
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Акира_1
Для Конте идеальный вариант сорвать неустойку, ибо, что-то мне подсказывает, что их союз с президентом Наполи не будет долгим.
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Акира_1
Ответ Денис Ширинов
Парик автобусник, чем им лысый не по нраву был
Конте в жизни в автобус не играл
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Glukinho
Ответ Локоть Артеста
Неаполитанцы, есть ещё один кандидат. Зовут Александр Владимирович Мостовой.
пишем петицию!
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whereissuso
Ответ Football poet
Там было не в зп дело, а в затратах, которые клуб собирался делать, одним словом Де Лауриентес не собирался укреплять состав, Спалетти это поняв, просто решил вовремя уйти
Кто вам эту чушь рассказал? И про ЗП и про затраты?
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Football poet
Ответ Nico Boi
это называется зажали зп тренеру который сделал клуб чемпионом
Там было не в зп дело, а в затратах, которые клуб собирался делать, одним словом Де Лауриентес не собирался укреплять состав, Спалетти это поняв, просто решил вовремя уйти
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U
Конте там продержится месяца два.
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Иван Иванов
Берите, но максимум на два года. Хотя с режиссёром может и года будет выше крыши)
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evgeny.pavlyu4encko
Как и раз Конте и подойдёт,на два-три года он больше не задерживается и в Наполи тренера тоже все,дольше этого срока не работают,в Тотенхэме ему здорово покупали?кроме Наполи ,Конте никому не нужен,ну разве Саудитам,и ПСЖ ,но там нежинка Мбаппе с ним не сработается.,Энрике ватокат будет уволен в конце сезона.
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deadjoker
Осимхен + хвича будут как Азар с Костой походу.
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Overkiller
Прощай, романтичный зрелищный футбол...
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My Channels To Watch
Лесом его. Абсолютно не подходит команде
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Алмаз Хайруллин
Бердыев нужен
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Winter Soldier
Парик напрочь облысеет, работая с АДЛом
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