Тебас о соперничестве Ла Лиги с другими лигами: «Мы выиграли 34 европейских титула с 2000-го, стабильны в плане финансов. Расходы АПЛ огромны»
Хавьер Тебас высказался о соперничестве с другими лигами.
«Расходы АПЛ огромны, сложно с ними сравниться. Саудовскую Аравию я пока не считаю угрозой.
Мы выиграли 34 европейских титула с 2000 года, и это показывает, что мы можем быть стабильными, в том числе в плане финансов. Появляются все более конкурентоспособные команды, такие как «Атлетико», «Бетис», «Севилья», «Вильярреал», – заявил президент Ла Лиги.
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