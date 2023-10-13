Тебас о соперничестве Ла Лиги с другими лигами: «Мы выиграли 34 европейских титула с 2000-го, стабильны в плане финансов. Расходы АПЛ огромны»

Теги премьер-лига Англия Севилья Вильярреал Атлетико Бетис Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хавьер Тебас высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Хавьер Тебас высказался о соперничестве с другими лигами.

«Расходы АПЛ огромны, сложно с ними сравниться. Саудовскую Аравию я пока не считаю угрозой.

Мы выиграли 34 европейских титула с 2000 года, и это показывает, что мы можем быть стабильными, в том числе в плане финансов. Появляются все более конкурентоспособные команды, такие как «Атлетико», «Бетис», «Севилья», «Вильярреал», – заявил президент Ла Лиги.

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13 комментариев

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Ночной кошмар Логинова
И сколько из этого - плоды твоей работы?)
+18
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Goon From The Moon
а доходы?
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mastadon
Да что там мы, говори как есть - я выиграл
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Sergey Kuznetsov
Странно, что он не упомянул ПСЖ и Сити. Вроде в каждой речи раньше не забывал вставлять, стареет наверное
+2
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King_X
Больше половины клубов ЛЛ нищеброды или полубанкроты, чем он хвастается?

Эт как ставить в пример бедняка, который хлеб позволить не может, мол, он держит себя в N кг, и рассказывать, что какой-то миллионер нажрал еды на сотни тысяч, но в весе прибавил не так сильно
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Сэр-НеХер
Это не благодаря, а вопреки Тебасу происходит..
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Zakir Zakir
Ответ Ночной кошмар Логинова
И сколько из этого - плоды твоей работы?)
да тебас это конечно фиаско, его заслуг тут абсолютно нет
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Leon Petov
Расходы огромны, а уж какой госдолг у АПЛ вы бы видели...
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arspurs9
«Стабильны в плане финансов» - ага)
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kutavlik
Мыло и мочало, начинаем все с начала....Завидуй молча, достал уже своим воем!!!!
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Максим Черкашин
Он мне напоминает Катона. Который каждое выступление в Сенате, заканчивал Карфаген должен быть разрушен. А этот каждую фразу заканчивает про АПЛ. Прям зудит у Тебаса.:))))))
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Morning Again
У Тебаса точно заклинила пластинка на расходах АПЛ
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