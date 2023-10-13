Тебас о соперничестве Ла Лиги с другими лигами: «Мы выиграли 34 европейских титула с 2000-го, стабильны в плане финансов. Расходы АПЛ огромны»

Хавьер Тебас высказался о соперничестве с другими лигами.

«Расходы АПЛ огромны, сложно с ними сравниться. Саудовскую Аравию я пока не считаю угрозой.

Мы выиграли 34 европейских титула с 2000 года, и это показывает, что мы можем быть стабильными, в том числе в плане финансов. Появляются все более конкурентоспособные команды, такие как « », « », « », « », – заявил президент .

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