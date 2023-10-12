Россия не проигрывает Камеруну – 2 победы и ничья
Сборная России ни разу не уступила команде Камеруна.
Сегодня команда под руководством Валерия Карпина одержала победу в товарищеской игре со счетом 1:0.
Сборные России и Камеруна встретились в третий раз в истории. Предыдущие матчи завершились победой россиян (6:1) и ничьей (0:0).
16 октября российская команда сыграет со сборной Кении.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Матч получился зрелищным, играли с желанием, понравилась самоотдача каждого игрока…
Пиняев👌…его удар это что-то🤦♂️, перекладина, штанга 👍😁
Спасибо команде за игру✊
Чалов молодец