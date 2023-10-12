Россия не проигрывает Камеруну – 2 победы и ничья

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России ни разу не уступила команде Камеруна.

Сегодня команда под руководством Валерия Карпина одержала победу в товарищеской игре со счетом 1:0.

Сборные России и Камеруна встретились в третий раз в истории. Предыдущие матчи завершились победой россиян (6:1) и ничьей (0:0). 

16 октября российская команда сыграет со сборной Кении. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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Сергей48
Всех с победой 🇷🇺✌️😁

Матч получился зрелищным, играли с желанием, понравилась самоотдача каждого игрока…
Пиняев👌…его удар это что-то🤦‍♂️, перекладина, штанга 👍😁
Спасибо команде за игру✊
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goshforever
Ну хоть так. У Камеруна рейтинг приличный, значит России очков отсыпят.

Чалов молодец
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Дмитрий Агалаков
С долгожданной победой! Молодцы парни!
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Очки Дани Алвеса
Наши выходы из обороны - просто катастрофа. Пиняев, Волков и Кузяев светлые пятна. Все остальные что были на поле, что не были. Сафонов три раза потащил, молодец, но как же затягивал игру, просто ужас.
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Grishkevich
Вот они друзья)))подарили победу и радость ))
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Three Days Grace
Ответ goshforever
Ну хоть так. У Камеруна рейтинг приличный, значит России очков отсыпят. Чалов молодец
они ниже нас в рейтинге...
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Filipp Gorski
Спасибо Мбемо что засырал абсолютно каждый момент
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Гамарджоба Генацвале
С победой!
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Андрей Проскуркин
Ответ Дмитрий Калашников
Глебов большой объем выдал, Сильянов достойно сыграл , как смог против Мбеумо
Кроме бесполезной беготни Глебов ничем не запомнился, в хорошем смысле
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Андрей Проскуркин
Ответ Очки Дани Алвеса
Наши выходы из обороны - просто катастрофа. Пиняев, Волков и Кузяев светлые пятна. Все остальные что были на поле, что не были. Сафонов три раза потащил, молодец, но как же затягивал игру, просто ужас.
Волков +, Сафон в рамке топ , Осипенко + - , остальные дно , замены в никуда(
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Дмитрий Калашников
Ответ Очки Дани Алвеса
Наши выходы из обороны - просто катастрофа. Пиняев, Волков и Кузяев светлые пятна. Все остальные что были на поле, что не были. Сафонов три раза потащил, молодец, но как же затягивал игру, просто ужас.
Глебов большой объем выдал, Сильянов достойно сыграл , как смог против Мбеумо
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Ничего Смешного
Ответ QWertY
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Андрей Проскуркин
Валера как всегда УГ , Сильян ЛЗ, Кузяй 10 , Чахлый 9 ,Пиняй полгода незабивающий, две шестерки Глебов (команда в жопе), Баринов (худшая команда в обороне), Ванечка утырок попал в штангу и пропал Команда безидейная, тупая , сколько было навесов в первом тайме !? На кого ? На Чахлого? Когда нужны были пасы в разрез ! Во втором вышел Соболь а навесов нет(А защита чистое убожество , осебенно связка Сильян и второй урод ЛЦЗ
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Mike 60
За позитивный счет на табло спасибо ! За игру … пока повременю благодарить. Цельности и слаженности в игре не было совсем. Все замены во 2 тайме к усилению не привели. Потерь и дырок в обороне было с большим перебором. Сафонов был на высоте, молодчик.
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Streetbor
хозяева Камерана
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QWertY
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Evgeny Trifonov
Значит переходим в Африканскую федерацию.
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