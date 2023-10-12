Россия не проигрывает Камеруну – 2 победы и ничья

Сборная России ни разу не уступила команде Камеруна.

Сегодня команда под руководством Валерия Карпина одержала победу в товарищеской игре со счетом 1:0.

Сборные России и встретились в третий раз в истории. Предыдущие матчи завершились победой россиян (6:1) и ничьей (0:0).

16 октября российская команда сыграет со сборной Кении.

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