«Моуринью подготовил нас: «Барса» все время давит на судью, вы должны делать то же самое. Вы должны контролировать этот фактор». Дудек о класико
Ежи Дудек высказался о соперничестве в класико во времена Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью.
– Вы близко познакомились с соперничеством «Реала» и «Барселоны» во времена Моуринью и Гвардиолы. Каково это было изнутри?
– Соперничество «Мадрид» – «Барса» было на другом уровне. Когда пришли Гвардиола и Моуринью, наблюдать за этой битвой было потрясающе. У них можно многому научиться.
Нужно обращать внимание на все мелкие детали. Нужно знать, как оказать давление на судью. Мы научились этому у «Барселоны». Моуринью подготовил нас: «Ребята, они все время давят на судью, вы должны делать то же самое. Вы должны контролировать этот фактор».
Месси нужно было остановить, хотя это было невозможно (смеется). У них была великая индивидуальность. Теперь мы скучаем по этому, по той битве между Гвардиолой и Моуринью. Это был отличный опыт», – сказал бывший вратарь «Реала».
Ну а так да, сильнее и зрелищнее))
Когда один наступал специально на руку Месси другой бил Месси коленом в голову третий сломал на тренировке собственному вратарю руку чтобы кассеец больше не дружил с щаве и с иньестой один бил соперника ногами по спине когда тот уже упал продолжать дальше когда морского Прыгнул и локтём специально засидел вместе в зубы вместе сломался зуб и пошла кровь но судья даже жёлтую не дал Марсело.
И не +8, а +9. Если ты понимаешь, о чём я :)
ты приёмный????
+8