«Моуринью подготовил нас: «Барса» все время давит на судью, вы должны делать то же самое. Вы должны контролировать этот фактор». Дудек о класико

высказался о соперничестве в класико во времена и .

– Вы близко познакомились с соперничеством «Реала» и «Барселоны» во времена Моуринью и Гвардиолы. Каково это было изнутри?

– Соперничество « » – «Барса» было на другом уровне. Когда пришли Гвардиола и Моуринью, наблюдать за этой битвой было потрясающе. У них можно многому научиться.

Нужно обращать внимание на все мелкие детали. Нужно знать, как оказать давление на судью. Мы научились этому у «Барселоны». Моуринью подготовил нас: «Ребята, они все время давят на судью, вы должны делать то же самое. Вы должны контролировать этот фактор».

Месси нужно было остановить, хотя это было невозможно (смеется). У них была великая индивидуальность. Теперь мы скучаем по этому, по той битве между Гвардиолой и Моуринью. Это был отличный опыт», – сказал бывший вратарь «Реала».