«Моуринью подготовил нас: «Барса» все время давит на судью, вы должны делать то же самое. Вы должны контролировать этот фактор». Дудек о класико

Теги Жозе Моуринью Ежи Дудек Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Ежи Дудек высказался о соперничестве в класико во времена Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью.

– Вы близко познакомились с соперничеством «Реала» и «Барселоны» во времена Моуринью и Гвардиолы. Каково это было изнутри?

– Соперничество «Мадрид» – «Барса» было на другом уровне. Когда пришли Гвардиола и Моуринью, наблюдать за этой битвой было потрясающе. У них можно многому научиться.

Нужно обращать внимание на все мелкие детали. Нужно знать, как оказать давление на судью. Мы научились этому у «Барселоны». Моуринью подготовил нас: «Ребята, они все время давят на судью, вы должны делать то же самое. Вы должны контролировать этот фактор».

Месси нужно было остановить, хотя это было невозможно (смеется). У них была великая индивидуальность. Теперь мы скучаем по этому, по той битве между Гвардиолой и Моуринью. Это был отличный опыт», – сказал бывший вратарь «Реала».

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67 комментариев

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Zemanuha
Ответ barca1899messi
Главное ,что БАРСА , вас имела!!!
Одна победа за 6-7 матчей. Сколько лет праздновать будешь?
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LinkLin
Именно Жозе выкинул Пепа из Испании
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AF007
Ответ Хызыр
Моуриньо на пике создал Реал, который был сильнее и, самое главное, зрелищнее ватоката Гвардиолы. Сезон 2011/12 тому подтверждение
1 победа, 2 ничьи, 3 поражения. С сезоном 10/11 - 2 победы, 4 ничьи, 5 поражений. % владения мячом во всех играх чуть больше нуля.

Ну а так да, сильнее и зрелищнее))
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yarmuck
Моуриньо тот еще провокатор, никогда не нравился этот персонажа и игра, которую он ставил.
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Apol
Ответ barca1899messi
Да В каждой игре а потом плакался что не свистят в его пользу потому что он чёрный
Помню только судейский беспредел в 2009 году, когда Дрогба и Анелька сносили в штрафной площади, но 12-й игрок бчк был верен клубу
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Burel
Ответ Arthurino
Не, лучший это 1:2 на спотифае, calme от лучшего игрока того матча и полет болел бчк в стратосферу на собственной тяге
как скромно. То ли дело на Бернабеу 2:6 0:4 0:3 0:3 0:4
+2
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+2
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barca1899messi
Ответ Kyancey
Мы помним соотношение выигранных кубков ЛЧ с 2016 г., но спасибо, что напомнил :) И не +8, а +9. Если ты понимаешь, о чём я :)
Когда нечего вспоминать вспоминаем Лиги Чемпионов Ты ведь понимаешь о чём я
+1
-1
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barca1899messi
Ответ art.shu05@gmail.com
Вспомни матч на Камп Ноу в 2012, и победу Реала с победным голом Роналду. После этого чемпионство взяли с результатом в 100 очков и 120 забитых мячей
И?????
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Burel
Ответ VictorVallecano
Всегда так: когда нечем похвастаться в последние годы, приходится вспоминать события 10 или 15-летней давности :)
минус 8 не слишком холодно что ли ?
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barca1899messi
Ответ Dario Alexys
Самый абсурдный момент, который я помню был , когда Дани Алвес увидев , что на него летят прямой ногой отвел свою ногу назад настолько идеально по таймингу , что эту симуляцию можно было определить только на видео, это было искусство симуляции дошедшее до высшего уровня. Я не помню , чтобы так кто-то мог заработать красную карточку. Но мне не нравилось , что Мадрид отвечал на такое слишком грубо грязно и примитивно. Они должны были более тонко реагировать и тогда их бы воспринимали не как команду костоломов .
Трудно воспринимать команду не как костоломов когда у тебя в команде играли Альбиоль,Пепе и Серхио Рамос.
Когда один наступал специально на руку Месси другой бил Месси коленом в голову третий сломал на тренировке собственному вратарю руку чтобы кассеец больше не дружил с щаве и с иньестой один бил соперника ногами по спине когда тот уже упал продолжать дальше когда морского Прыгнул и локтём специально засидел вместе в зубы вместе сломался зуб и пошла кровь но судья даже жёлтую не дал Марсело.
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art.shu05@gmail.com
Ответ barca1899messi
Особенно в своей первой игре каталонцы устроили для Моу гэнг-бэнг, сделав из него супер девочку
Вспомни матч на Камп Ноу в 2012, и победу Реала с победным голом Роналду. После этого чемпионство взяли с результатом в 100 очков и 120 забитых мячей
0
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yarmuck
Ответ DolJun
моур конечно всегда бескомпромиссно боролся с барселонским кабинетом где бы он ни работал. заслужил медаль почетного борца с судейским беспределом.
Ты тоже заслуживаешь свою медаль
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barca1899messi
Ответ Apol
И где Дрогба симулировал, бускетсофил))
Да В каждой игре а потом плакался что не свистят в его пользу потому что он чёрный
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-1
-1
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van basten
Ответ Dario Alexys
Самый абсурдный момент, который я помню был , когда Дани Алвес увидев , что на него летят прямой ногой отвел свою ногу назад настолько идеально по таймингу , что эту симуляцию можно было определить только на видео, это было искусство симуляции дошедшее до высшего уровня. Я не помню , чтобы так кто-то мог заработать красную карточку. Но мне не нравилось , что Мадрид отвечал на такое слишком грубо грязно и примитивно. Они должны были более тонко реагировать и тогда их бы воспринимали не как команду костоломов .
не было там никакой симуляции в помине
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barca1899messi
Ответ art.shu05@gmail.com
Моур конечно тогда знатно боролся с каталонским девочками)
Особенно в своей первой игре каталонцы устроили для Моу гэнг-бэнг, сделав из него супер девочку
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Kyancey
Ответ barca1899messi
4:0. +8
Мы помним соотношение выигранных кубков ЛЧ с 2016 г., но спасибо, что напомнил :)
И не +8, а +9. Если ты понимаешь, о чём я :)
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-1
-1
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barca1899messi
Ответ dr. cage
Будем объективны, непросто пришлось честным судьям в те годы.. Если судья отказывался брать из рук блауграны миллионы евро, то на поле его ждала вендетта.. Вендетта в виде пестрого хоровода возглавляемого Хави.. Настоящее психологическое оружие.. И тут уже вопрос, что по итогу было хуже для рефери... Стать коррупционнером, или до конца жизни видеть во сне психоделические танцы из цыганских обрядов.
Да😢😢😢😢 тяжело тебе пришлось в жизни 😢😢😢
ты приёмный????
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barca1899messi
Ответ VictorVallecano
Всегда так: когда нечем похвастаться в последние годы, приходится вспоминать события 10 или 15-летней давности :)
4:0.
+8
+2
-1
+1
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barca1899messi
Ответ Zemanuha
Мадрид противостоял лучшей судейской команде.
Главное ,что БАРСА , вас имела!!!
0
-1
-1
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art.shu05@gmail.com
Ответ Arthurino
Не, лучший это 1:2 на спотифае, calme от лучшего игрока того матча и полет болел бчк в стратосферу на собственной тяге
Тогда ещё чемпионат взяли, набрав 100 очков, и забив 120 мачей
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Arthas M
Барса любила всей командой окружить судью и кричать на судью, помню даже игроки Реала оттаскивали их от арбитра
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barca1899messi
Ответ Raul14
До сих пор волосы встают дыбом, когда вспоминаю тот самый матч с участием Эвребе. Наглость просто не имела пределов! Ладно бы, если один раз...
Твой Доктор говорил что у тебя до сих пор энурез не проходит после этого
+1
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barca1899messi
Ответ DolJun
моур конечно всегда бескомпромиссно боролся с барселонским кабинетом где бы он ни работал. заслужил медаль почетного борца с судейским беспределом.
Передай свою
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VladCory
Ответ Dario Alexys
Самый абсурдный момент, который я помню был , когда Дани Алвес увидев , что на него летят прямой ногой отвел свою ногу назад настолько идеально по таймингу , что эту симуляцию можно было определить только на видео, это было искусство симуляции дошедшее до высшего уровня. Я не помню , чтобы так кто-то мог заработать красную карточку. Но мне не нравилось , что Мадрид отвечал на такое слишком грубо грязно и примитивно. Они должны были более тонко реагировать и тогда их бы воспринимали не как команду костоломов .
еще ж шедевр с выглядывающим из под ладошки бускетсом :)
+1
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Ya_Mama
Ответ VictorVallecano
Всегда так: когда нечем похвастаться в последние годы, приходится вспоминать события 10 или 15-летней давности :)
4:0 год назад тоже нормально вышло.
+1
-2
-1
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