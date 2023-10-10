Депутат Терюшков об отмене допуска команд РФ U17: «Скрининг на предмет созыва предателей России потерпел фиаско – пришлось менять пластинку. Очередная провокация»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков высказался об отмене решения УЕФА о допуске российских команд U17.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров. 

«При первом рассмотрении можно истолковать действия УЕФА как непостоянство, внутреннее противостояние внутри организации. Но при вдумчивом подходе, совершенно очевидно, что действия их слажены, молниеносно адаптируются под текущую ситуацию.

Заявление совета западной НКО о разрешении несовершеннолетним гражданам России выступать под белым флагом представляло собой очередную провокацию для уточнения общественного мнения россиян. Скрининг на предмет созыва предателей России потерпел фиаско, пришлось менять пластинку.

Согласитесь, комично благосклонно разрешать ехать с некими условиями тем, кто ехать никуда и не собирался», – сказал депутат Госдумы.

Депутат Терюшков о допуске команд U17: «Отказ от символов России защищают агенты спецслужб Украины, США, Великобритании и жертвы обработки»

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9 комментариев

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wedebel
Кто его постоянно спрашивает?
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Arnoldinho
Как же приятно смотреть, когда их всех колбасит, дети типа у них страдают))) И спасибо свободному цивилизованному миру, что отменил нелепое решение, принятое тремя чиновниками ФИФА за газпромовское бабло! И рассказывайте дальше про хозяев и кураторов)))))))))
+9
-6
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Dimario
>выступать под белым флагом представляло собой очередную провокацию для уточнения общественного мнения россиян. Скрининг на предмет созыва предателей России потерпел фиаско, пришлось менять пластинку.

А когда олимпийцы России выступали под белым флагом и без национального гимна в том же Пекине, это был скриннинг предателей России или это другое?
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ARIGAMI ARIGAMI
Подучил бы, что такое НКО
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Andrew Chepaylo
Ответ Любезный Коссутий
опять этот буйный
больной*
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Dimario
Ответ Arnoldinho
Как же приятно смотреть, когда их всех колбасит, дети типа у них страдают))) И спасибо свободному цивилизованному миру, что отменил нелепое решение, принятое тремя чиновниками ФИФА за газпромовское бабло! И рассказывайте дальше про хозяев и кураторов)))))))))
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Arnoldinho
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