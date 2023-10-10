Роман Терюшков высказался об отмене решения УЕФА о допуске российских команд U17.

Сегодня исполком отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.

«При первом рассмотрении можно истолковать действия УЕФА как непостоянство, внутреннее противостояние внутри организации. Но при вдумчивом подходе, совершенно очевидно, что действия их слажены, молниеносно адаптируются под текущую ситуацию.

Заявление совета западной НКО о разрешении несовершеннолетним гражданам России выступать под белым флагом представляло собой очередную провокацию для уточнения общественного мнения россиян. Скрининг на предмет созыва предателей России потерпел фиаско, пришлось менять пластинку.

Согласитесь, комично благосклонно разрешать ехать с некими условиями тем, кто ехать никуда и не собирался», – сказал депутат Госдумы.

Депутат Терюшков о допуске команд U17: «Отказ от символов России защищают агенты спецслужб Украины, США, Великобритании и жертвы обработки»

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