Бензема коленом забил «Аль-Охдуду». У форварда «Аль-Иттихада» 5 очков по системе «гол+пас» в 6 матчах

Карим Бензема забил 3-й гол за «Аль-Иттихад».

Нападающий команды из открыл счет в матче против «Аль-Охдуда» в чемпионате Саудовской Аравии, коленом поразив ворота с близкого расстояния.

проводит шестую игру за «Аль-Иттихад». На его счету три гола и две результативные передачи.

Подробную статистику 35-летнего француза можно найти здесь.

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