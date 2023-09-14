Бензема коленом забил «Аль-Охдуду». У форварда «Аль-Иттихада» 5 очков по системе «гол+пас» в 6 матчах

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Аль-Охдуд Футбол

Карим Бензема забил 3-й гол за «Аль-Иттихад».

Нападающий команды из Джидды открыл счет в матче против «Аль-Охдуда» в чемпионате Саудовской Аравии, коленом поразив ворота с близкого расстояния. 

Бензема проводит шестую игру за «Аль-Иттихад». На его счету три гола и две результативные передачи. 

Подробную статистику 35-летнего француза можно найти здесь

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8 комментариев

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VERBLYUD
Ахахах, голы Бенза из Кубка Салмана тоже не учитывают)) Бедные Криштифаны, они так радовались этому товарищескому кубку))
+9
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Zed_patriot
ох... дуду
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ddddan 2
Ответ GuruFutbola
Мчкашный заслужил такой закат)
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GuruFutbola
Ответ ddddan 2
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