Аксель Витцель признал, что в Азию топ-игроки едут преимущественно за деньгами.

«Я недавно общался с Карраско, он звонил мне насчет травмы Лемара. У него все очень хорошо, он счастлив.

У каждого из нас свой путь. Я не стану говорить, что уехать в Саудовскую Аравию было плохой идеей, потому что я сам в 27 отправился в Китай. Как по мне, Янник поступил правильно.

В Китае я получил опыт, который останется со мной навсегда. Но, конечно, мы едем в такие страны из-за денег. Не нужно выкручиваться и говорить, что дело в спортивном проекте. Такова правда, и поступил именно так. Я это нормально воспринимаю», – сказал хавбек.

Ранее Карраско, говоря о переходе в « », признал, что его выбор обусловлен финансовой безопасностью.

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