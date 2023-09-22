Витцель о Карраско в «Аль-Шабабе»: «Мы переходим из-за денег, конечно. Не нужно выкручиваться и говорить, что дело в спортивном проекте. Я сам уехал в Китай в 27»

Теги Атлетико Ла Лига высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Аксель Витцель Аль-Шабаб Эр-Рияд Янник Феррейра Карраско Футбол

Аксель Витцель признал, что в Азию топ-игроки едут преимущественно за деньгами.

«Я недавно общался с Карраско, он звонил мне насчет травмы Лемара. У него все очень хорошо, он счастлив.

У каждого из нас свой путь. Я не стану говорить, что уехать в Саудовскую Аравию было плохой идеей, потому что я сам в 27 отправился в Китай. Как по мне, Янник поступил правильно.

В Китае я получил опыт, который останется со мной навсегда. Но, конечно, мы едем в такие страны из-за денег. Не нужно выкручиваться и говорить, что дело в спортивном проекте. Такова правда, и Янник поступил именно так. Я это нормально воспринимаю», – сказал хавбек.

Ранее Карраско, говоря о переходе в «Аль-Шабаб», признал, что его выбор обусловлен финансовой безопасностью.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Ебздрогыч
Витцель - это идеальный пример и ролевая модель: уехал за деньгами, заработал, потом вернулся и неплохо поиграл в Европе
Немного не так: уехал за деньгами -заработал, потом опять за деньгами -заработал, а уже потом в Европу)
+57
-11
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Витцель - это идеальный пример и ролевая модель: уехал за деньгами, заработал, потом вернулся и неплохо поиграл в Европе
+44
-7
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
counsel
Ответ QWertY
Немного не так: уехал за деньгами -заработал, потом опять за деньгами -заработал, а уже потом в Европу)
а в Лиге чемпионов с Зенитом он в азиатской играл, ты считаешь?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Акира_1
Вот это новости. А кто-то из тех, кто уехал Аравию, разве говорил, что едет из-за спортивных соображений, а не на заработок?
Кристинка же поехал делать СА великой, деньги ему не нужны
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тёкин
Как по мне, так 90% футболистов едут за деньгами, и не важно куда, кто в Азию,кто в Америку,кто в Европу...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
А перед этим уехал в Зенит из за бабок
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Вот это новости. А кто-то из тех, кто уехал Аравию, разве говорил, что едет из-за спортивных соображений, а не на заработок?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Klinsmann32
Ответ Direct free kick
Ты уехал в the nit в 23
главное, не попасть в спам
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
z3yjyzh29x
Ответ alexmixer9
Кристинка же поехал делать СА великой, деньги ему не нужны
Как раз таки он то уже делает вес лиги , только посмотри какой поток пошел в том числе и из-за того, что он стал основным примером для остальных переходов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tima_Milan
уезжал тоже с периферии, так сказать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВладимирНеПутин
Так Карраско тоже успел в Китай съездить заработать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
И так давно уже всем понятно, что чемпионат Катара и чемпионат Саудовской Аравии - это большие деньги, и очень низкий уровень чемпионатов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Понятно, что любовь к футболу должна быть и тяга к трофеям. Но всё-таки желание того, чтоб каждый следующий контракт был крупнее предыдущего это главная мотивация играть хорошо, на мой взгляд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tima_Milan
Ответ QWertY
Не могу говорить за всех, но лично наш Кришти уехал ради перспективного проекта☝🏻 Наши собратья криштибои подтвердят
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Каба
Ответ ВладимирНеПутин
Так Карраско тоже успел в Китай съездить заработать
поэтому они друг друга хорошо понимают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий