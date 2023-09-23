Хавбек «Аль-Ахли» Вейга ждал Роналду у раздевалки «Аль-Насра» ради фотографии

Габри Вейга ждал Криштиану Роналду у раздевалки «Аль-Насра» после матча.

«Аль-Ахли», за который выступает 21-летний испанец, проиграл «Аль-Насру» (3:4) в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

После игры в социальных сетях появилось видео, на котором Вейга со смартфоном в руках ожидает Роналду у двери раздевалки, чтобы сфотографироваться с ним.

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