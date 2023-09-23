Хавбек «Аль-Ахли» Вейга ждал Роналду у раздевалки «Аль-Насра» ради фотографии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Габриэль Вейга Футбол

Габри Вейга ждал Криштиану Роналду у раздевалки «Аль-Насра» после матча.

«Аль-Ахли», за который выступает 21-летний испанец, проиграл «Аль-Насру» (3:4) в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

После игры в социальных сетях появилось видео, на котором Вейга со смартфоном в руках ожидает Роналду у двери раздевалки, чтобы сфотографироваться с ним.

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10 комментариев

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Dexter Morgan
Всё правильно. Сфотографироваться с величайшим мечтают все. Я не удивлюсь, если он только ради этого и поехал в Саудовскую Аравию играть.
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Leon Betov
Будем честны, местные хейтеры Роналду тоже ждали бы его у раздевалки ради автографа
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Артур Артур
После сделанного селфи можно переходить в МЛС
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Dexter Morgan
Ответ Zed_patriot
а 10+ лямов всего лишь скромный бонус 🤡
Ну в том числе. Вейга мог бы эти деньги заработать, если бы в Европе достиг определённых вершин. Он не ветеран, чтобы напоследок заработать.
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Роман
Вейга, он же с ником рикоберга на sports. Мечты сбываются.
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хавбек+
👑 осчастливил очередного мальчика
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