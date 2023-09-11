Гризманн о Саудовской Аравии: «Футболисты много зарабатывают, но некоторые хотят обеспечить детей и внуков – это нормально. Моя цель – МЛС»

Антуан Гризманн не осуждает футболистов, перешедших в клубы Саудовской Аравии.

– Я понимаю тех, кто поехал туда играть. Речь о невероятных суммах.

Несмотря на то, что мы, футболисты, зарабатываем много денег, некоторые хотят обеспечить своих детей и внуков, и мне это кажется нормальным. Этим игрокам придется выступать хорошо, показать весь свой талант.

– Можете ли вы перейти в Саудовскую Аравию?

– У меня семья и трое детей. Это непростое решение. Но, как вы знаете, моей целью по-прежнему остается , – сказал форвард « » и сборной .

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