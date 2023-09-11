Гризманн о Саудовской Аравии: «Футболисты много зарабатывают, но некоторые хотят обеспечить детей и внуков – это нормально. Моя цель – МЛС»

Теги МЛС Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Антуан Гризманн деньги Футбол

Антуан Гризманн не осуждает футболистов, перешедших в клубы Саудовской Аравии.

– Я понимаю тех, кто поехал туда играть. Речь о невероятных суммах. 

Несмотря на то, что мы, футболисты, зарабатываем много денег, некоторые хотят обеспечить своих детей и внуков, и мне это кажется нормальным. Этим игрокам придется выступать хорошо, показать весь свой талант.

– Можете ли вы перейти в Саудовскую Аравию? 

– У меня семья и трое детей. Это непростое решение. Но, как вы знаете, моей целью по-прежнему остается МЛС, – сказал форвард «Атлетико» и сборной Франции.

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19 комментариев

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Никита Алексеев
Ответ Антиглор17
Думаю даже правнуки Роналду были уже обеспечены, однако ж поехал... Стату набить видимо важнее?!
Это называется заслуженная пенсия великого футболиста
+24
-1
+23
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Jan Paskel
Ответ Midsommersangen
Дети и внуки пусть сами себя обеспечивают.
а я был бы не против получить в своё время от деда квартиру, а не возиться с ипотекой
+19
-1
+18
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Bashibuzuck
Футбольный век короток, поэтому почему бы и нет
+12
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Гаврила Ардалионович
Ответ Jan Paskel
а я был бы не против получить в своё время от деда квартиру, а не возиться с ипотекой
Когда дед задул 90 свечей с первого раза, внуки поняли, что трёшка в центре Москвы освободится не скоро.
+12
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Роман Гущин
И так по кругу. Как пелось в одной старинной песне, их дети будут сходить с ума от того, что им нечего больше хотеть)
+3
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Midsommersangen
Дети и внуки пусть сами себя обеспечивают.
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Lavinka
Гризман любят баскетбол и НБА , по этому не удивительно что МЛС .
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Гаврила Ардалионович
- На барабане сектор приззз!
- Я забираю деньги.
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sancho81
МЛС - недостижимая мечта.
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Bashibuzuck
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Наши депутаты примерно также рассуждают :) Только футболисты эти деньги зарабатывают, а эти крадут.
Ты бы на их месте точно так же себя вел, сто за двести😉
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космонавт на дереве
Ответ Jan Paskel
а я был бы не против получить в своё время от деда квартиру, а не возиться с ипотекой
Обеспечить квартирами детей и их детей Гризман мог бы уже после перехода из Атлетико в Барселону.
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