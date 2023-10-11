«МЮ» не уверен, стоит ли продлевать контракт Марсьяля. Уан-Биссаке и Линделефу намерены предложить новые соглашения
«МЮ» не уверен, стоит ли продлевать контракт с форвардом Антони Марсьялем.
По информации ESPN, руководство «Манчестер Юнайтед» пока не решило, как поступить с 27-летним игроком. В этом сезоне француз забил один гол в 9 матчах во всех турнирах.
Манкунианцы намерены отложить решение об активации опции продления контракта Марсьяля, который истекает в этом сезоне. Многое зависит от выступлений Антони по ходу сезона.
В то же время «МЮ» планирует активировать опцию продления соглашения на год в истекающих контрактах защитников Аарона Уан-Биссаки и Виктора Линделефа. С обоими намерены обсудить подписание новых долгосрочных контрактов.
Статистику Марсьяля можно найти здесь, Уан-Биссаки – тут, Линделефа – по этой ссылке.
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Продлевать на 5 лет с повышением!
А если великого француза продлят с сохранением его ЗП, то это будет очень смешно, но не удивительно для руководства МЮ.