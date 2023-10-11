«МЮ» не уверен, стоит ли продлевать контракт с форвардом Антони Марсьялем.

По информации ESPN, руководство « » пока не решило, как поступить с 27-летним игроком. В этом сезоне француз забил один гол в 9 матчах во всех турнирах.

Манкунианцы намерены отложить решение об активации опции продления контракта Марсьяля, который истекает в этом сезоне. Многое зависит от выступлений по ходу сезона.

В то же время «МЮ» планирует активировать опцию продления соглашения на год в истекающих контрактах защитников и . С обоими намерены обсудить подписание новых долгосрочных контрактов.

Статистику Марсьяля можно найти здесь, Уан-Биссаки – тут, Линделефа – по этой ссылке.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию