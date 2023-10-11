«МЮ» не уверен, стоит ли продлевать контракт Марсьяля. Уан-Биссаке и Линделефу намерены предложить новые соглашения

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Марсьяль Виктор Линделеф Аарон Уан-Биссака Футбол

«МЮ» не уверен, стоит ли продлевать контракт с форвардом Антони Марсьялем.

По информации ESPN, руководство «Манчестер Юнайтед» пока не решило, как поступить с 27-летним игроком. В этом сезоне француз забил один гол в 9 матчах во всех турнирах.

Манкунианцы намерены отложить решение об активации опции продления контракта Марсьяля, который истекает в этом сезоне. Многое зависит от выступлений Антони по ходу сезона.

В то же время «МЮ» планирует активировать опцию продления соглашения на год в истекающих контрактах защитников Аарона Уан-Биссаки и Виктора Линделефа. С обоими намерены обсудить подписание новых долгосрочных контрактов.

Статистику Марсьяля можно найти здесь, Уан-Биссаки – тут, Линделефа – по этой ссылке.

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18 комментариев

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Peter Parker
Сколько уже у Марсьяля сезонов в Мю, обалдеть. Раньше это бы считалось показателем высочайшего качества. И за это время ведь и вспомнить то о нем особо и нечего.
+22
-1
+21
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Борис Энгельгардт
я в шоке, они еще думают) гнать поганой метлой
+14
0
+14
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Ильин Александр
Не уверен? А в чем тут вообще можно сомневаться?
Продлевать на 5 лет с повышением!
+3
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Тухель
Так швед сейчас самый надежный ЦЗ МЮ понятно что его обязаны продлевать.
А если великого француза продлят с сохранением его ЗП, то это будет очень смешно, но не удивительно для руководства МЮ.
+3
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Александр Машков
Ответ fireflame1515
Боже, мю, что с тобой стало? Один из самых дорогих клубов мира, а состав - помои! Какой марсьяль, какой линделеф!!!?какое продление !!!
В данный момент Линделёф -норм .... на скамейку сойдёт но в будущем конечно нет .... А Марс -это конч конечно.....
+3
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fireflame1515
Боже, мю, что с тобой стало? Один из самых дорогих клубов мира, а состав - помои! Какой марсьяль, какой линделеф!!!?какое продление !!!
+3
-2
+1
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charly001
Ответ Ильин Александр
Не уверен? А в чем тут вообще можно сомневаться? Продлевать на 5 лет с повышением!
Это было бы в стиле Мю
+1
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+1
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a2wai
Следующим летом у МЮ будет длинный список на выход, Марсиаль один из тех, кто в нем будет точно. Он давно уже не приносит пользу команде и реанмировать его карьеру будет тяжело. Разве что уход в Лигу 1 или в Серию А как-то поможет его карьере.
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Денис Пупкин
Линделоф - это вообще днище, там президент наверное Червиченко или его брат
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Cristiano Ronaldo
Ответ Peter Parker
Сколько уже у Марсьяля сезонов в Мю, обалдеть. Раньше это бы считалось показателем высочайшего качества. И за это время ведь и вспомнить то о нем особо и нечего.
Ну почему же, были периоды, когда он голы клал пачками. Сейчас конечно, он даже не форвард, а непойми что.
+1
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Василий Леонов
Ответ fireflame1515
Боже, мю, что с тобой стало? Один из самых дорогих клубов мира, а состав - помои! Какой марсьяль, какой линделеф!!!?какое продление !!!
Один из самых дорогих составов по покупкам и одна из самых больших зарплатных ведомостей. Бездарное руководство
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Александр Машков
Ответ llolishe
Марсиаль в условный Брентфорд убежит
Скорее бы...
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