«Лутон» подписал экс-хавбека «Тоттенхэма» и сборной Англии Таунсенда. Контракт – до января
Эндрос Таунсенд заключил контракт с «Лутоном».
32-летний полузащитник присоединился к команде на период до января. Он будет выступать под 30-м номером.
Последним клубом футболиста, известного по выступлениям за «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и сборную Англии, был «Эвертон». Таунсенд не выходил на поле с марта 2022 года.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Фото: lutontown.co.uk
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