«Лутон» подписал экс-хавбека «Тоттенхэма» и сборной Англии Таунсенда. Контракт – до января

Теги Эвертон премьер-лига Англия трансферы Лутон Эндрос Таунсенд Футбол

Эндрос Таунсенд заключил контракт с «Лутоном».

32-летний полузащитник присоединился к команде на период до января. Он будет выступать под 30-м номером.

Последним клубом футболиста, известного по выступлениям за «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и сборную Англии, был «Эвертон». Таунсенд не выходил на поле с марта 2022 года.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: lutontown.co.uk

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2 комментария

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Тмб68рус
Чисто попробовать помочь, когда-то хорошие надежды подавал, но так и не реализовался
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Ман Сити требл.
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