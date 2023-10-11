Головин вновь пропустил тренировку сборной России. Матч с Камеруном – завтра

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу травмы сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Александр Головин Р-Спорт Здоровье Футбол

Александр Головин пропустил вторую тренировку сборной России.

По информации «Р-Спорт», полузащитник «Монако» не участвовал в сегодняшней открытой тренировке сборной.

Вчера Головин пропустил тренировку на базе в Новогорске. Главный тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что футболист испытывает дискомфорт в икроножной мышце.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Камеруна. 16 октября  россияне сыграют с командой Кении.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beast
Пусть тренируются те, кто играть не умеют
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
инок
Т.е. в составе сборной не будет футболистов?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
Камерун - соперник топ уровня из всех последних кто с нами играл . Голова должен играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Во Франции пропустил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Geronimo Good
Ну и правильно. Александр сейчас показывает хорошую игру в Монако. Сам Монако в этом сезоне может побороться за чемпионство. Так что подвергать свое здоровье риску в товарняке двух водокачек нет никакого смысла.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий