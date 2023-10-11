Головин вновь пропустил тренировку сборной России. Матч с Камеруном – завтра

Александр Головин пропустил вторую тренировку сборной России.

По информации « », полузащитник « » не участвовал в сегодняшней открытой тренировке сборной.

Вчера Головин пропустил тренировку на базе в Новогорске. Главный тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что футболист испытывает дискомфорт в икроножной мышце.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной . 16 октября россияне сыграют с командой Кении.

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