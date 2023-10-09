Украина — Северная Македония: прогноз на матч 14.10.2023, квалификация на ЧЕ 2024

Чем дальше, тем интереснее. Развязка отборочного турнира чемпионата Европы все ближе. До его конца осталось сыграть четыре тура и с каждым перерывом в календаре на игры сборных сюжет становится все более интригующим. В каждой группе идет упорная борьба за первые две строчки, и только несколько команд могут чувствовать себя спокойно перед заключительным отрезком квалификации. Сборные Украины и Северной Македонии играют в группе С вместе с командами Англии, Италии и Мальты. Сразу выводим за скобки островитян, они пока только поставляют очки. Также за скобки можно вывести сборную Англии, одна из двух путевок команде Гарета Саутгейта уже практически обеспечена. Скорее всего, для этого достаточно будет победить мальтийцев в предпоследнем туре на свое поле.

Вся борьба разворачивается за вторую путевку. Еще недавно на втором месте была сборная Украины, но в предыдущем туре она проиграла итальянцам, и позволила Скуадре Адзурре опередить себя. Тут же этой ситуацией воспользовались футболисты Северной Македонии, которые в гостях взяли верх над Мальтой. Теперь у трех команд по семь очков, но итальянцы сыграли на один матч меньше. То есть сейчас нам предстоит посмотреть поединок, в котором в случае поражения одна из команд практически будет исключена из борьбы за выход на Евро 2024. Ставки очень высоки, и, учитывая матч первого круга между этими соперниками, игра будет очень напряженной. Тем более пройдет она на нейтральном поле, сборная Украины по-прежнему не может играть у себя на родине. Матч состоится в Праге на стадионе Дженерали Арена, начало в 15:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 2,5

Украина

По сути у любого соперника сборной Украины изначально есть фора. Команда Сергея Реброва не проводит домашние поединки. Мало того, меняет стадионы, которые изначально были заявлены как домашние. Слишком много внешних политических и, главным образом, военных факторов, при которых бывает сложно сосредоточиться на футболе. Но пока украинцам это удается. Несмотря на последнее поражение в гостях от итальянцев желто-синие продолжают вести борьбу за вторую путевку на чемпионат Европы и пока являются единственной командой, которая смогла отобрать очки у англичан.

В любом случае сейчас все в руках самих украинцев: если побеждают Северную Македонию, то все будет решаться в заключительном туре, когда предстоит сыграть с итальянцами ответный поединок. Но до этого пока очень далеко. Матч первого круга между командами Северной Македонии и Украины выдался очень упорным. Для желто-синих он стал определяющим. Во-первых, была одержана волевая победа, удалось совершить камбэк проигрывая 0 : 2, во-вторых, успех положительно повлиял на психологическое состояние команды, в-третьих, важна она была и для тренера-дебютанта сборной Сергея Реброва.

В какой бы сложной ситуации сейчас не находился украинский футбол, сборная и клубы не опускают руки. Каждый год ведущие игроки заключают контракты с командами из чемпионатов первой пятерки стран Европы, причем многие находятся в них на ведущих ролях. Как следствие, их опыт играет ключевую роль в сборной. Сейчас необходимо применить его в очень важном поединке. Перед вами результаты пяти последних матчей сборной Украины.

Квалификация ЧЕ. 12.09.2023, Италия — Украина — 2 : 1

— Украина — : 1 Квалификация ЧЕ. 19.09.2023, Украина — Англия — 1 : 1

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Украина — Мальта — 1 : 0

— Мальта — : 0 Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Северная Македония — Украина — 2 : 3

— 2 : Товарищеский. 12.06.2023, Германия — Украина — 3 : 3

Факты и цифры

Сборная Украины была четвертьфиналистом чемпионата мира в 2006 году и чемпионата Европы в 2020 году

В рейтинге ФИФА команда находится на 24 позиции, самое высокое место она занимала в 2007 году — 11

Лучший бомбардир команды за всю историю Андрей Шевченко на его счету 48 забитых мячей

Из шести забитых мячей команды в текущем отборочном турнире два на счету полузащитника Виктора Цыганкова

Прогноз на матч Португалия – Словакия

Северная Македония

Если сборная Украины стала выступать на международной арене в 1991 году после распада Советского Союза, то сначала Македония, а затем Северная Македония тоже стала осколком другой страны Югославии и международные матчи начала проводить в 1993 году. Учитывая, что главными поставщиками игроков в сборную Югославии были Сербия и Хорватия, представители Северной Македонии долгое время не могли похвастаться какими-либо успехами. Но нам с вами повезло, потому что прямо сейчас мы наблюдаем за периодом, когда сборная команда этой страны стала играть заметную роль в европейском футболе.

Самого большого успеха «красные львы» добились в 2021 году, когда стали участниками финального турнира чемпионата Европы. Кстати, их соперником на групповом этапе стала тогда как раз сборная Украины. Однако сборная Северной Македонии потерпела три поражения с общим счетом 2 : 8 и покинула турнир. Еще одного заметного успеха команда добилась в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре, когда в стыковых поединках одержала победу в гостях над итальянцами. Правда, к конечному успеху это не привело, потому что в дальнейшем последовало поражение от сборной Португалии. Но остановиться в шаге от главного футбольного турнира тоже дорогого стоит.

На этото раз с жеребьевкой «красным львам» откровенно не повезло. Англичане и итальянцы заведомо сильнее, с Украиной тягаться тоже тяжело. Была предпринята попытка в домашнем матче, но хватило хозяев лишь на первый тайм, а дальше они просто рассыпались. Главная звезда команды полузащитник «Наполи» Элиф Элмаз. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Северной Македонии.

Квалификация ЧЕ. 12.09.2023, Мальта — Северная Македония — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 09.09.2023, Северная Македония — Италия — 1 : 1

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Англия — Северная Македония — 7 : 0

— Северная Македония — : 0 Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Северная Македония — Украина — 2 : 3

— 2 : Товарищеский. 27.03.2023, Северная Македония — Фарерские острова — 1 : 0

Факты и цифры

Сборная Северной Македонии участвует в отборочных турнирах к чемпионату Европы с 1993 года, высшее достижение — групповой этап на Евро 2020

В рейтинге ФИФА команда располагается на 66 позиции, лучшее место в рейтинге — 46 в октябре 2008 года

Лучший бомбардир в истории команды Горан Пандев, на его счету 122 забитых мяча, он же рекордсмен по числу выступлений — 38 матчей

Лучший бомбардир команды в нынешнем отборочном турнире Элиф Элмаз, на его счету 3 забитых мяча из семи

История личных встреч сборных Украины и Северной Македонии

История обеих сборных насчитывает тридцать лет, и за это время они успели провести шесть матчей. Четыре игры в рамках чемпионата Европы и первые две встречи, которые носили товарищеский статус. У сборной Украины большое преимущество по победам.

Победы Украины — 4

Победы Северной Македонии — 1

Ничьи — 1

Самая крупная победа Украины — 2 : 0

Победа Северной Македонии — 1 : 0

Последняя игра состоялась в рамках текущего турнира в июне. До этого команды еще раз пересекались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года, а затем встретились на групповом этапе Евро 2020. Результаты пяти последних поединков команд друг с другом перед вами.

Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Северная Македония — Украина — 2 : 3

— 2 : Чемпионат Европы. 17.06.2021, Украина — Северная Македония — 2 : 1

— Северная Македония — : 1 Квалификация ЧЕ. 09.10.2015, Северная Македония — Украина — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 12.10.2014, Украина — Северная Македония — 1 : 0

— Северная Македония — : 0 Товарищеский. 31.03.2014, Северная Македония — Украина — 1 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Украина — Северная Македония

Отношения команд начинались с одной ничьи и одной победы Северной Македонии в товарищеских матчах, но когда дело доходило до официальных поединков, тут команда Украины собиралась и каждый раз выигрывала. Таким образом серия побед насчитывает четыре матча подряд. Сейчас специалисты и букмекеры вновь склоняются в пользу желто-синих и отдают им заметное преимущество. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Украины — 1,61

Ничья — 3,86

Победа Северной Македонии — 6,13

Мотивация у обеих команд будет очень высокой. Но сборной Украины в случае победы останется сделать один шаг до Евро, а вот Северной Македонии через месяц играть с англичанами, которые в первом матче не оставили от команды с Балкан камня на камне. Общий класс команд тоже в пользу украинцев, поэтому они должны побеждать, хотя поединок будет очень упорным.

Где смотреть матч Украина — Северная Македония

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