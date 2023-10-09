Где смотреть Сборная Украины – сборная Северной Македонии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 14 октября
В субботу, 14 октября, сыграют сборная Украины и сборная Северной Македонии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Генерали Арена» в Праге.
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Украины – сборная Северной Македонии
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Сборная Северной Македонии: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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